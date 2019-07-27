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«Тамбов» — «Спартак» — 2:0, 27 июля 2019, болельщики против Кононова

Болельщики «Спартака» против Кононова
Дмитрий Егоров
Протест фанатов «Спартака»: «A Tutti», «Уходи, пиджак» и «Шалимов прав»
Кононов проиграл. Пришло время уйти.
Футбол / РПЛ 0

3 минуты до начала матча «Тамбова» и «Спартака» в Саранске. На оранжевом, солнечном стадионе играет праздничная музыка, игроки выходят в футболках с изображением Фёдора Черенкова, но с появлением Олега Кононова атмосфера меняется. Ему в спину летят три заряда.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
27 июля 2019, суббота. 16:30 МСК
Тамбов
Тамбов
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 – Гогуа – 29, 2:0 – Таказов – 69

1. «Отдай пиджак, сними пиджак».
Главный тренер «Спартака» сдерживает себя, чтобы вдруг не обернуться.

2. «Шалимов прав, Шалимов прав».
Кононов остается с натянутым покерфейсом.

3. «A Tutti Avanti, Массимо Каррера».
И этот мотив поддерживает чуть ли не вся трибуна.

Итальянского тренера, с которым «Спартак» выиграл золото, фанаты вспоминают весь день. И до матча во время прохода, и после «Тамбова», и когда судья дает финальный свисток.

Лучшее, что достаётся от трибун Кононову – это пиджаки, подвешенные на фан-секторе. Всё остальное, организованное и громкое, мы просто не имеем права вставить в текст.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Конечно, в оскорблениях, тем более звучащих до матча и сбивающих команду, есть изрядная доля мракобесия. Во-первых, последние полгода «Спартак» занимается лишь тем, что отдаёт футболистов и разбирается с финансовым fair play. Во-вторых, группа сильных игроков – Тиль, Шюррле и Ларссон – должна прийти лишь в течение ближайшей недели. В-третьих, в игре с «Тамбовом» Михаил Вилков не поставил пенальти при 0:0, а также хозяев четыре раза (!!!) спасали штанги и перекладина.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Снова вопросы к тому, как судят «Спартак». Почему боковой передумал?
Маятник качнулся в другую сторону?

Но оправдания в случае со «Спартаком» не работают. Приходя на место Карреры, Кононов должен был понимать, что его как минимум не будут любить. Пиджаки на трибунах, «A Tutti» и придирки к словам — вполне ожидаемая, перспективная реакция, на которую тренер мог ответить только результатом. Но сейчас, когда со времени его прихода 9 месяцев, футбол «Спартака» остаётся бесплодным. И в отсутствии любви это прямой повод для расставания.

Конечно, в клубе понимают, что вина в неудачах и, что ещё хуже, плохой игре – общая. Полноценная команда действительно будет собрана только к августу, поэтому тренеру вроде бы стоит выделить время.

Но куда важнее задуматься над вопросом, что время принятия штаба Кононова в «Спартаке» прошло. Ему было тяжело, он не справился и заслуживает сочувствия, но большой футбол не терпит сожалений. И раз этот тренеру уже не сможет нормально работать работать, а команда спокойно играть играть, то руководство обязано услышать людей, обойти тупик и не доводить до новых протестов.

Все ждут решения.

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