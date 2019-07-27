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«Тамбов» – «Спартак» – 2:0, 27 июля 2019 года, обзор матча РПЛ

«Тамбов» – «Спартак» – 2:0, 27 июля 2019 года
Анатолий Романов
Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины!
Парадокс: «Спартаку» сильно не везло, но кажется, что «Тамбов» выиграл по делу.
Футбол / РПЛ 0

Главное – о первом поражении «Спартака» в чемпионате.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
27 июля 2019, суббота. 16:30 МСК
Тамбов
Тамбов
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 – Гогуа – 29, 2:0 – Таказов – 69

* Первый домашний матч в РПЛ в своей истории «Тамбов» сыграл в Саранске. Визит «Спартака» на тамбовский стадион «Спартак» отложен как минимум до следующего сезона из-за продолжающейся реконструкции арены дебютанта элиты. Принимавшая матчи ЧМ-2018 «Мордовия Арена» собрала сегодня около 25 000 зрителей. До игры фанаты красно-белых устроили шествие в Саранске.

* Олег Кононов, по сути, повторил стартовый состав, выходивший на матч с «Ростовом». Только Николай Рассказов заменил на правом фланге обороне Андрея Ещенко, который в прошлом туре быстро покинул поле из-за травмы.

* Перед матчем стало известно: «Спартак» уведомил Лоренсо Мельгарехо, что принято решение о его уходе из клуба. Легионер второй тур кряду не попал в заявку. Вероятно, на его место возьмут Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии». Агент немца Инго Хаспель подтвердил «Чемпионату» переговоры с московским клубом.

* В первом тайме Кононов и все болельщики «Спартака» пожалели, что на игре в Саранске не использовалась система VAR. Михаил Вилков засчитал гол в эпизоде, который непросто оценить даже после просмотра повтора. Судья посоветовался со своим помощником, сперва поднявшим флаг и зафиксировавшим офсайд, после чего указал на центр. Чуть ранее гости требовали назначить пенальти, когда Фернандо пробил со штрафного, а игрок «Тамбова» рукой закрыл лицо от летящего мяча. Впрочем, показалось, Вилков вообще ошибся с назначением штрафного: на повторе было видно, как Айртон цепляется за ногу Гурама Тетрашвили.

Хусаинов: Вилков – молодец. В моменте с голом «Спартаку» всё было по правилам

* Седрик Гогуа забил гол в своём дебютном матче в РПЛ. 25-летний ивуариец не имел практики в официальных матчах с марта 2018 года. В прошлом сезоне он находился в хабаровском СКА и «Даугавпилсе», однако на поле не выходил. Главные достижения в карьере Гогуа – звание лучшего защитника чемпионата Финляндии сезона-2014 и чемпионство в Вейкауслиге в 2015-м. После этого он был в «Партизане» и «Кайрате».

* До перерыва красно-белые нанести лишь один удар в створ ворот «Тамбова». Перевес по владению мячом (65% на 35%) не давал плодов, так как команде Кононова не удавалось взламывать оборону соперника за счёт комбинаций. Хозяева перекрывали все зоны. Лучший момент имел Аяз Гулиев, пробивший из-за штрафной в перекладину. В этом эпизоде здорово сыграл Роман Зобнин, развернувший атаку длинным переводом с одного фланга на другой.

* В Саранске дебютировал новичок красно-белых Резиуан Мирзов. За полчаса до конца кандидат в сборную России поменял Эсекьеля Понсе. Аргентинец продолжает адаптацию в «Спартаке», не очень комфортно чувствует себя слева. Он совершил лишь 19 касаний мяча – меньше всех из полевых игроков красно-белых на момент его замены, нанёс два неточных удара и заработал жёлтую карточку за то, что чуть не снёс голову Антону Килину. Мирзов пока не в форме. Запомнился лишь «горчичником» за симуляцию.

* Второй гол «Тамбова» – следствие чудовищной игры обороны «Спартака» при подаче углового. Сослан Таказов остался совершенно один в убойной позиции и забил, наверное, самый лёгкий гол в карьере. Кто за кого отвечал на «стандарте», понять невозможно.

* У «Спартака» не получалось проникать в штрафную «Тамбова» и во втором тайме, несмотря на 67% владения мячом и большое преимущество по ударам (13:4, в створ – 3:3). Москвичи создавали голевые моменты за счёт дальних ударов и «стандартов». Команде Кононова откровенно не везло в этих эпизодах! Георгий Джикия со штрафного и Джано Ананидзе наносили удары в штангу, а Самуэль Жиго пробил головой в перекладину после углового.

* Часть болельщиков «Спартака» требовала отставки Кононова и в очередной раз вспоминала Массимо Карреру.

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