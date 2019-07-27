Кононов не уйдёт сам. Что ждёт «Спартак» в будущем?

Есть мнение, что Федуну с Цорном нужно потерпеть и оставить «топ-тренера».

Первый вариант я озвучил в предыдущем тексте. Но, похоже, ни тренер, ни руководство «Спартака» сейчас не рассматривают вариант с увольнением, даже несмотря на оскорбления с трибун. В России сейчас вообще много где протестуют, но это мало интересует тех, кто имеет власть. Так что если руководству хочется, то пусть мучаются – может быть, клуб ещё выздоровеют.

Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины! Парадокс: «Спартаку» сильно не везло, но кажется, что «Тамбов» выиграл по делу.

— Когда мы выигрываем, такой реакции фанатов нет, — ответил Кононов на критику и на вопросы об уходе из клуба. – Понимаю болельщиков и как тренер несу свой крест. Но мы строим новую команду и работаем над усилением.

В общем, в ближайшее время «Спартак» будет развиваться с Олегом Георгиевичем.

Протест фанатов «Спартака»: «A Tutti», «Уходи, пиджак» и «Шалимов прав» Кононов проиграл. Пришло время задуматься об уходе.

Получит он и новых футболистов. Правда сначала вслед за за Ханни уйдут Мельгарехо и, возможно, Мелкадзе с Джано, но клуб наконец-то ждёт качественное усиление. Тиль из «АЗ», Шюррле из «Фулхэма» — это дорогие и высокооплачиваемые футболисты, а лучший бомбардир чемпионата Швеции Ларссон – качественный форвард на перспективу. Игровой прогресс с этими футболистами – последний шанс для Кононова не только остаться в «Спартаке», но и зацепиться за карьеру в топовом российском клубе. Тренер готов терпеть и, безусловно, отдает себе отчёт, что серия побед поменяет отношение фанатов.

И, надо признать, что в Кононова всё ещё кто-то верит. Это не только игроки, заявляющие, что они всегда вместе с тренером. Хотя когда в «Спартаке» говорили иначе?! Языки же обычно развязываются после увольнения.

Так что куда интереснее было услышать речь тренера «Тамбова» Александра Григоряна.



— Все критикуют «Спартак». Но это команда, за которую болеет полстраны. Представляете, как там сложно работать? Мне вот в «Тамбове» непросто. И вот лично считаю Олега Кононова топ-тренером. По российским меркам уж точно. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Например, стиль, который есть «Краснодара» — его ставил Кононов. Многие считают его излишне интеллигентным человеком, но никто не знает, насколько сильна выдержка Олега Георгиевича. Думаю, если в ближайшее время руководство ничего не предпримет, то Кононов будет выдающимся тренером для «Спартака».

И в завершение мордовской поездки хочется дополнить Григоряна. Выдающимися в ближайшее время будут скандалы вокруг «Спартака». Запасайтесь поп-корном. Эта команда никогда не оставит вас в скуке…

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