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Красота дня – девушка Пауло Дибалы

Красота дня – девушка Пауло Дибалы
«Чемпионат»
Она готова отправиться за Дибалой и в Лондон, и в Манчестер
Девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы — Ориана Сабатини.
Футбол / Италия 0

Уже не первое трансферное окно появляются слухи о переходе нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в другой топ-клуб Европы. В последний месяц говорят о двух клубах, заинтересованных в сделке: «Тоттенхэме», который готов приобрести аргентинца, как только разберётся с продажей Эриксена, и «Манчестер Юнайтед». По слухам, «Ювентус» готов включить Дибалу в сделку по нападающему «МЮ» Ромелу Лукаку.

Если трансфер в Англию состоится, то вместе с Дибалой наверняка поедет его девушка – Ориана Сабатини. Ориана — дочь популярных в конце 90-х аргентинских актёров Освальдо Сабатини и Катрин Фулоп. Девушка пошла по стопам родителей и пробует силы в кино. Помимо карьеры на телевидении она записывает песни и работает моделью. Пара познакомилась в социальных сетях, затем футболист пришёл на выступление девушки в Буэнос-Айресе и был покорён окончательно. После чемпионата мира Паоло и Ориана перешли на новый уровень отношений: представили друг друга родителям и начали жить вместе в Турине.

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