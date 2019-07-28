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Будни РПЛ: секс-видео новичка «Динамо» Н'Жье и провал «Спартака» в Тамбове

Промес выиграл первый титул в «Аяксе»
«Чемпионат»
Промес дебютировал за «Аякс» — и сразу выиграл трофей
Первый титул Квинси, крушение «Спартака» в Тамбове и секс-видео новичка «Динамо» — в обзоре футбольных событий субботы.
Футбол 0

«Аякс» с Промесом обыграл ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов

В матче Суперкубка Нидерландов «Аякс» со счётом 2:0 обыграл ПСВ. Игра состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Счёт в матче был открыт уже на 1-й минуте. Хозяев поля вперёд после передачи Донни ван де Бека вывел Каспер Дольберг. На 53-й минуте Дейли Блинд забил второй гол в ворота команды из Эйндховена. В составе амстердамского клуба дебютировал бывший вингер московского «Спартака» Квинси Промес. 27-летний футболист провёл на поле 59 минут и был заменён на Хакима Зиеша.

Суперкубок Нидерландов. Финал
27 июля 2019, суббота. 19:00 МСК
Аякс
Амстердам
2 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1:0 – Дольберг – 1, 2:0 – Блинд – 53

Шоукросс получил перелом лодыжки в безобидном эпизоде матча с «Лестером»

Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс получил перелом лодыжки в товарищеском матче с «Лестер Сити», который состоялся сегодня, 27 июля.

Под занавес первого тайма 31-летний футболист попытался в подкате выбить мяч, который уходил за лицевую линию. Однако сделал это настолько неудачно, что сломал ногу.

На 45+1-й минуте игры вместо Шоукросса на поле вышел Лайам Линдсей.

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Лестера». На 60-й минуте хавбек «лис» Марк Олбрайтон вывел свою команду вперёд. Через десять минут форвард «Сток Сити» Ник Пауэлл счёт сравнял. А на 84-й минуте победу «Лестеру» принёс результативный удар бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.

«Краснодар» разгромил «Сочи» благодаря дублю И. Игнатьева и голу Сулейманова

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Сочи». Встреча состоялась на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев. В конце первого тайма, на 42-й минуте, Игнатьев оформил дубль и увеличил преимущество «быков» в счёте. На 77-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сочи» Эльмиру Набиуллину, который был вынужден покинуть поле. Через 3 минуты форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов довёл счёт до разгромного.

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Иван Игнатьев оформил дубль, а Магомед-Шапи Сулейманов забил красивый гол.

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 3-го тура РПЛ

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с московским «Спартаком». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу тамбовского клуба.

На 29-й минуте счёт открыл защитник «Тамбова» Седрик Гогуа. Во втором тайме, на 69-й минуте, игрок обороны Сослан Таказов увеличил преимущество тамбовской команды в счёте.

«Тамбов» набрал 3 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (4) — на 8-м месте.

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Новичок «Динамо» Н'Жье случайно опубликовал своё секс-видео

Нападающий Клинтон Н'Жье, накануне перешедший из «Марселя» в московское «Динамо», опубликовал в Snapchat секс-видео со своим участием. По всей видимости, 25-летний камерунец сделал это ненамеренно.

«Динамо» заключило с Н'Жье контракт на четыре года. За бело-голубых форвард будет выступать под девятым номером.

Клинтон перешёл в «Марсель» летом 2016 года из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. Через год французский клуб выкупил контракт игрока за € 7 млн.

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Человек, которого «Динамо» увело у «Спартака» и ЦСКА.

«ПСЖ» готов принять игроков «Барселоны» в сделке по Неймару

Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует сохранять в команде нападающего Неймара. Действующие чемпионы французской Лиги 1 готовы пойти на некоторые уступки в переговорах с «Барселоной» о трансфере бразильца, сообщает Cuatro.

В частности, «ПСЖ» согласен получить одного или нескольких игроков каталонского клуба в качестве компенсации за Неймара. Стороны уже начали обсуждать сделку.

Ранее стало известно, что «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара € 100 млн и двоих футболистов на выбор. По информации источника, в списке из шести игроков значатся вингеры Филиппе Коутиньо и Малком, хавбек Иван Ракитич и защитник Нелсон Семеду. В сделке может быть задействован также вингер Усман Дембеле.

Агент Шюррле подтвердил переговоры со «Спартаком»

Инго Хаспель, агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, подтвердил информацию о переговорах с московским «Спартаком».

«Могу подтвердить, что сейчас мы ведём позитивные и продвинутые переговоры со «Спартаком». Но сейчас нам ещё осталось уладить некоторые детали контракта», — сказал Хаспель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.

Ранее сообщалось, что Шюррле близок к переходу в «Спартак» на правах аренды. Зарплата футболиста в стане красно-белых составит около € 3 млн в год. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, — € 8 млн.

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В этом тексте всё, что вам надо знать о близком трансфере Андре Шюррле в «Спартак».
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