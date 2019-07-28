Кононов превратил Понсе во флангового игрока. Олег Георгиевич, вы серьёзно?!

К Кононову накопилось уже примерно миллион вопросов, в том числе и глобальных, причём с каждым днём их становится всё больше и больше. Главный из них – не считает ли тренер, что совершенно не справляется со своими обязанностями – задавался уже несколько раз в конце прошлого сезона и начале нынешнего, но Олег Георгиевич невозмутимо отвечает, что у него всё в порядке: работа идёт, команда строится, кружева плетутся.

Принято считать, что «Спартак» так плох ещё и потому, что у него банально слабый состав: якобы каким бы умелым тренером не был Кононов, футболисты попросту не способны выполнять его требования и осваивать новый стиль, не хватает качеств. Однако если это и правда, то лишь наполовину. В моём понимании у сильных специалистов футболисты должны хотя бы играть на своём уровне (не говоря уже о прыжке выше головы), а не падать ниже плинтуса.



Что мы увидели в «Спартаке» при Кононове? Была надежда, что придут в себя опытные прежние лидеры, Глушаков и Комбаров. Причём Олег Георгиевич сам вынашивал планы их реабилитации и публично заявлял о намерении строить вокруг них команду. Однако ни тот ни другой не стали лучше по сравнению с временами Карреры, и летом на них поставили крест. Почти то же самое случилось и со статусными легионерами: ни капризный Ханни (казалось бы, вот вам готовый плеймейкер для комбинационного футбола), ни специфичный Мельгарехо, ни вальяжный Луис Адриано – никто из них не прибавил, несмотря на доверие, которого в разные периоды хватало у каждого.

Кононов не уйдёт сам. Что ждёт «Спартак» в будущем? Есть мнение, что Федуну с Цорном нужно потерпеть и оставить «топ-тренера».

А ещё есть замечательный пример молодёжи. Заметен ли прогресс хоть кого-то? Рассказова, который здорово выглядел год назад, но теперь привозит в каждом матче? Ломовицкого, который никак не научится пользоваться своими данными и теперь вынужден попробовать себя в Туле? Может, Игнатова, который вообще перестал выходить на поле? Бакаева в расчёт не берём – его становление происходило в другом клубе, а что будет в «Спартаке», мы пока не знаем – на сегодня Зелимхан выглядит ярко лишь эпизодически и он точно не стал пока сильнее по сравнению с прошлым годом.



Теперь же перейдём к самой свежей истории. Летом в «Спартак» приехал новый нападающий – аргентинец Понсе. Его брали как более молодую и дешёвую альтернативу Зе Луишу и надеялись, что в Москве он будет показывать такую же эффективность, что и в Греции. Всем было известно, что у Понсе три ключевых сильных качества:



— завершение из пределов штрафной;

— открывания между защитниками под фланговые передачи, открывания под проникающие передачи;

— игра головой – как при вертикальных забросах из глубины (функции «таргетмена»), так и фланговых подачах (функции наконечника-завершителя).

Протест фанатов «Спартака»: «A Tutti», «Уходи, пиджак» и «Шалимов прав» Кононов проиграл. Пришло время задуматься об уходе.

Есть у Понсе и другие положительные характеристики, но они уже второстепенные. Он хорош в подыгрыше, способен выполнить обостряющую передачу, но желательно, чтобы находился при этом рядом с штрафной. У него есть дриблинг, но не шибко изощрённый и скоростной, на дистанции аргентинец мяч не таскает. Его обводки – это в большинстве случаев освобождение на коротком резком движении от соперника для финального действия, будь то удар или передача.



И важно, что зона, где Понсе наиболее опасен, ограничивается штрафной и несколькими метрами возле неё. Вот так выглядит карта действия Понсе в матчах за АЕК, где он был крайне полезен. Да, здесь немало уходов на фланги, однако самая насыщенная зона – в центре. Внутри штрафной у аргентинца было множество ТТД.

Что сделал в последних двух матчах Кононов? Он передвинул Понсе на левый фланг атаки. Специально проверил: до «Спартака» за три года у форварда был лишь один матч на этой позиции – в «Гранаде» осенью 2016-го. Прекрасно понимаю замысел тренера: планировалось, что ширину при подключениях будет занимать Айртон, а Понсе в идеальных раскладах будет смещаться в середину и сдваивать центр нападения с Луисом Адриано, откликаться на прострелы и навесы Бакаева, правый фланг которого красно-белые задействовали куда активнее.



Однако на деле мы увидели такую карту касаний мяча в исполнении Понсе. Две точки в штрафной из трёх – это попытки ударов после стандартов.

Какие свои качества мог проявить Понсе на этой позиции? Мог ли он стабильно открываться под фланговые прострелы с обеих сторон или излишне зависел от действий Бакаева справа (который, кстати, больше нацелен на смещение в центр и удар с рабочей правой)? Мог ли свободно маневрировать, выбирать идеальное место в штрафной для прыжка и удара головой? Очень сомнительно. Огромные проблемы возникли у аргентинца и с вовлечённостью в игру: за 65 минут он выполнил всего лишь 11 жалких передач. Ещё раз: 11. Возникали отрезки протяжённостью в семь минут, когда он ни разу не касался мяча.

Получается так, что Понсе играет сейчас в «Спартаке» не на плюсах, а на минусах – далековато от любимой зоны, не в привычной манере. То же самое мы видели в истории с Фернандо в прошлом сезоне, когда его неожиданно передвинули на позицию «под нападающим», и там он попросту не смог влиять на игру так, как делает это из глубины. Кононов радовался шальным дальним ударам бразильца и отказывался признавать, что вреда структуре от этого решения намного больше.



Поэтому когда все вокруг говорят о слабости состава «Спартака», сначала стоит посмотреть, все ли имеющиеся футболисты играют хотя бы соответственно своему потенциалу (вопрос тренировок) и все ли используются правильно (вопрос понимания сильных сторон). У красно-белых иногда всё получается как-то алогично. Вот и для Понсе был нужен сильный фланговый партнёр, а он внезапно сам стал этим фланговым партнёром. Попробуй тут адаптируйся в краткие сроки и начни забивать.

При подготовке материала использовались данные WyScout.