Боевая сборная свободных агентов. У этой команды были бы шансы в РПЛ

В разгар трансферного окна мы собрали команду, которую можно подписать бесплатно: договорившись только о зарплате игрокам, но не платя за них отступные клубам. Меньше чем за 60 млн евро собрался вполне боевой состав.

Адриан, 32 года

Адриан Фото: Alex Morton/Getty Images

Цена на Transfermarkt: 3,5 млн евро

Позиция вратаря – самая проблемная на рынке свободных агентов. Адриан сыграл 19 матчей за «Вест Хэм» в сезоне-2017/18, но в последнем сезоне плотно сидел на скамейке под набравшим отличную форму Лукашем Фабиански. Но его конкурент среди свободных агентов – Юрий Лодыгин – отличается нестабильностью, поэтому шансы Адриана на основу изначально выглядят предпочтительнее. А в ходе турнира может случиться всякое.

Хуанфран, 34 года

Хуанфран Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Цена на Transfermarkt: 3 млн евро

В «Атлетико» испанец закрывал правую бровку, но при необходимости играл и слева. Универсализм и тактическая дисциплина Хуанфрана – одна из причин, почему он задержался в топ-клубе до 34 лет. Он уже не тот, но схема с тремя центральными защитниками поможет замаскировать потерю резкости и даст возможность время от времени совершать набеги на чужую половину поля. Зато лидерские качества и профессионализм игрока станут большим плюсом для партнёров по команде.

Гари Кэхилл, 33 года

Гари Кэхилл Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Цена на Transfermarkt: 8 млн евро

Британец не вписался в сложный комбинационный футбол Маурицио Сарри, но в команде попроще с футболом помедленнее, и не таким атакующим, он всё ещё может быть полезен. А в схеме с тремя центральными защитниками ему ещё и меньше бегать. Добавьте чтение игры и неуступчивость в единоборствах – надо брать!

Тимоте Колодзейчак, 27 лет

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Цена на Transfermarkt: 6 млн евро

Защитник, который не пригодился мексиканскому «Уналу», провёл год в аренде во Франции – и неожиданно стал открытием сезона. Его «Сент-Этьен» занял четвёртое место в чемпионате, а сам Колодзейчак был не только лидером обороны, но и игроком, полезным при стандартах у чужих ворот. В 35 матчах Лиги 1 у него три гола и три голевых паса.

Мартин Шкртел, 34 года

Мартин Шкртел Фото: VI Images via Getty Images

Цена на Transfermarkt: 1,7 млн евро

На фоне партнёров по центру обороны Шкртел выглядит чуть менее солидно. Последние сезоны он провёл в «Фенербахче». Играл добротно, но это чемпионат Турции, да и клуб переживает не лучшие времена. С другой стороны, его конкурентом за место в нашей символической сборной был Роман Нойштедтер, который в том же «Фенербахче» выглядел в центре защиты чуть слабее Шкртела. Впрочем, стоят они одинаково, а Роман в нашей команде попал в запас, так что вполне сможет заменить Мартина по ходу сезона.

Дани Алвес, 36 лет

Дани Алвес Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Цена на Transfermarkt: 2,5 млн евро

Если первый из латералей сборной свободных агентов больше сосредоточен на обороне, то другой – только на атаку. Алвес в «ПСЖ» в последнем сезоне иногда играл вингера, а на кубке Америки в сборной Бразилии напоминал самого себя семилетней давности, когда он разрывал фланг в «Барселоне». Да, его фланг будет провисать, Дани и в более молодом возрасте иногда не успевал вернуться в защиту, но вкладом в атаку он это компенсирует.

Дани Алвес ищет работу. Для этого он придумал невероятно крутой креатив! Помогите самому титулованному игроку мира. Может, у ваших знакомых есть вакансии?

Атем Бен-Арфа, 32 года

Атем Бен-Арфа Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Цена на Transfermarkt: 6 млн евро

Рискованное подписание. Бен-Арфа постоянно конфликтует с тренерами и партнёрами по команде. Но когда он этим не занят – игрок отличный. Способный придумать что-то в одиночку, пройти пару соперников на дриблинге или отрезать одним пасом. Ну а если он будет не в настроении или если команда с ним будет слишком раскрываться – в запасе хватает игроков более оборонительного плана, которые помогут укрепить центр поля.

Йоан Кабай, 33 года

Йоан Кабай Фото: instagram.com/yohancabaye___7

Цена на Transfermarkt: 2 млн евро

Последний год Йоан провёл Эмиратах. Но за год он вряд ли растерял навыки: ещё в сезоне-2017/18 в «Кристал Пэлас» у француза была отличная статистика оборонительных действий. Небыстрый, но выносливый Кабай – хороший вариант опорного полузащитника, который будет караулить зону, пока более креативные игроки помогают в атаке.

Маурисио Перейра, 29 лет

Маурисио Перейра Фото: VI Images via Getty Images

Цена на Transfermarkt: 7 млн евро

Уругваец был одним из украшений чемпионата России. Техничный и умный игрок, способный на нестандартные действия. Он покинул «Краснодар» со словами, что по семейным причинам хочет играть в Испании. Странно, что ни один клуб Примеры пока не предложил ему контракт. Перейре 29 лет, и он усилит половину команд испанского чемпионата.

Фернандо Льоренте, 34 года

Фернандо Льоренте Фото: Marc Atkins/Getty Images

Цена на Transfermarkt: 3,5 млн евро

Заслуженный ветеран «Атлетика», «Ювентуса» и «Тоттенхэма» не отличается скоростью, а техникой не отличался и в лучшие годы. Но он по-прежнему один из лучших в Европе «на втором этаже». Умение Льоренте выбирать позицию в штрафной и зависать в воздухе никуда не делось. Качество, которое могут оценить и Хуанфран, и Дани Алвес.

Дэниел Старридж, 29 лет

Дэниел Старридж Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Цена на Transfermarkt: 15 млн евро

Самый дорогой по рыночной оценке игрок в нашей команде свободных агентов стоит всего 15 млн евро. Три года бесконечных травм сделали своё дело, и сейчас Старридж воспринимается как в лучшем случае резервист для команды с амбициями. Но мало кто помнит, что в первый сезон в «Ливерпуле», когда Дэниел был основным, он в 26 матчах в АПЛ забил 21 гол. И даже на фоне травм он сохраняет сравнительно высокую результативность: в сезоне-2015/16 в 11 матчах было 8 голов, в последнем сезоне при четырёх матчах с первых минут – два гола и голевой пас. Поэтому Старридж в старте – до первой травмы. А потом его есть кем заменить: другим топ-форвардом, у которого пока нет клуба.

Тренер: Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри Фото: Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images

Аллегри – один из самых гибких тренеров Европы. В «Милане и «Ювентусе» он находил общий язык с проблемными игроками и использовал бесконечное количество схем. Мастер найти баланс даже в самом необычном сочетании игроков должен справиться и с таким составом. Тем более что он собран в соответствии с привычками Аллегри: в основном из возрастных, но классных игроков.

Запас

Список запасных позволяет не только заменить почти любого из игроков старта, но и поменять стиль игры на более оборонительный (с другими центральными полузащитниками) или атакующий (с переходом на четыре защитника и три форварда, с Рибери и Уэлбеком на флангах).

Вратарь: Юрий Лодыгин

Защита: Дэниел Шваб, Фабиу Коэнтрау, Иньяцио Абате

Полузащита: Фредди Гуарин, Клаудио Маркизио, Роман Нойштедтер

Атака: Марио Балотелли, Дэнни Уэлбек, Франк Рибери