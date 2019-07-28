В РПЛ впервые использовали VAR. Судья ошибся?

Игра рукой в штрафной у игрока «Локо» — что это было?

На 7-й минуте матча ЦСКА — «Локомотив» защитник гостей Дмитрий Живоглядов настолько неловко принял мяч на углу штрафной площади, что тот отскочил ему в руку.

Судья Безбородов долго совещался со своими ассистентами, напряжённо вслушиваясь в наушник, после чего отправился смотреть повтор за кромку поля – исторический, первый случай применения VAR в РПЛ. Видеоассистент не убедил Владислава в преднамеренности нарушения со стороны защитника «Локо». Вместо пенальти в пользу ЦСКА был объявлен спорный мяч, который достался гостям.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что по футбольным законам за это нарушение нужно ставить 11-метровый.



«Защитник «Локомотива» непреднамеренно приобрёл выгоду из этого момента с попаданием в руку. Мяч остался у него под контролем, но фол был. Не хочу его оправдывать, но это начало игры, Безбородов посмотрел всё и решил принять нейтральное решение. Он долго разговаривал с коллегами, в итоге они решили не вмешиваться. Он поступил дипломатично, и дипломатично – это правильно. А если по букве закона – это пенальти. Когда судьи будут принимать решения, не обращая внимание на время фола? Не в этой жизни. Всё это человеческий фактор», — заявил Хусаинов в интервью «Чемпионату».

В конце первого тайма Безбородов все же реабилитировался. На 39-й минуте Мурило в своей штрафной заехал Чалову по ноге, и после просмотра VAR судья поставил пенальти в ворота «Локомотива». Чалов его реализовал.

Вот как объяснил похожие моменты побывавший в гостях у «Чемпионата» руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров: