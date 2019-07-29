Тиль очень хочет в «Спартак». Ради трансфера идёт на конфликт с клубом

«Спартак» продолжает работу над приобретением полузащитника, способного добавить интеллекта игре команды Олега Кононова. Судя по всему, теперь основной кандидат – Гус Тиль из АЗ (Алкмар). Как сообщили голландские СМИ, московский клуб переключился на 21-летнего игрока после срыва трансфера Гастона Перейро.

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Как развивается ситуация с трансфером Тиля?

Впервые информация об интересе красно-белых к Тилю появилась ещё в начале мая. Причём тогда в качестве претендента на полузащитника назывался не только «Спартак», а ещё и «Зенит». Но, очевидно, что в списках спортивных департаментов двух российских клубов Гус шёл не под первым номером, поэтому на какое-то время о нём забыли.

Три дня назад фамилия голландца снова появилась в лентах новостей. Журналисты из De Telegraaf попросили Тиля прокомментировать слух о «Спартаке». «Я дал понять АЗ, что хотел бы сделать этот следующий шаг», – признался полузащитник. В материале издания отмечалось: предложение из России впечатлило футболиста. В клубе из Алкмара Гус зарабатывает 250-350 тыс евро в год, а москвичи пообещали увеличить его зарплату в несколько раз.

Агент голландца Фулько ван Куперен подтвердил «Чемпионату», что его клиент очень близок к переходу в «Спартак». Однако два клуба всё ещё не могут договориться о цене. Как утверждает De Telegraaf, первое предложение о трансфере в размере более 10 млн евро было отклонено. Между тем, Transfermarkt оценивает Гуса лишь в 6 млн. Переговоры продолжаются.

Накануне стало известно, что полузащитник в ультимативной форме потребовал от руководства АЗ отпустить его. Тиль не хочет играть за родную команду, в составе которой дебютировал в 18 лет. В «Спартаке» надеются закрыть сделку на этой неделе.

Каковы сильные и слабые стороны Тиля?

Тиль – центральный полузащитник с задатками лидера. В АЗ он носит капитанскую повязку, несмотря на достаточно молодой возраст. Сыграл в прошлом сезоне 39 матчей в Эредивизии, Кубке Нидерландов и квалификации Лиги Европы, забил 15 голов и сделал семь голевых пасов.

Специалисты характеризуют Гуса как умного и динамичного игрока. Он хорошо двигается по полю, быстро принимает решения, любит завязывать комбинации. У потенциального новичка «Спартака» очень приличная техника, он эффективен в игре на ограниченном пространстве и может отдать острую проникающую передачу. Не избегает оборонительной работы. Напротив, активно участвует в прессинге, резко идёт в отбор. Очень ценно, что Тиль обладает и голевым чутьём, благодаря которому наколотил полтора десятка мячей за последний год.

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Недостатки голландца связаны со скоростно-силовыми качествами. Это не очень быстрый игрок, ему недостаёт физической мощи. Кроме того, у Тиля минимальный еврокубковый опыт. Кстати, в новом сезоне полузащитник уже провёл один матч в Лиге Европы. В четверг АЗ сыграл дома вничью со шведским «Хеккеном» – 0:0. Гусу не очень удалась эта встреча. Он заработал лишь 238 баллов от InStat (десятый результат из игроков основы АЗ), совершив 50 ТТД при 70% успешных. Видимо, головой он уже далеко от Алкмара, поэтому выступил без настроения.

Что ещё известно о потенциальном новичке «Спартака»?

У Тиля вообще-то любопытная судьба. Голландец родился в Замбии и некоторое время жил с семьёй в Мозамбике. Причина в том, что его отец работал в этих странах, поскольку занимался проектами, связанными с развитием стран третьего мира.

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Потом родители Гуса вернулись в Нидерланды, мальчик рос в Амстердаме. Однако детство будущего футболиста прошло не в самом благополучном районе Байлмер, находящемся в 10 км от центра города.

Байлмер похож на наши спальные районы с типовыми многоэтажками. Раньше там был достаточно высокий уровень преступности и вандализма, прежде всего из-за большого количества иммигрантов из Африки. После 1992 года, когда на один из домов Байлмера упал самолёт, район пережил крупную реконструкцию. Тиль научился лучше понимать мир, благодаря дружбе с людьми разных культур. По словам футболиста, деньги – не главная ценность для него. Важнее помогать обществу. Правда, предложение «Спартака» точно не оставило голландца равнодушным.

Гус – полузащитник с хорошим потенциалом. Очевидно, так считает и главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, включивший игрока АЗ в состав на товарищеские матчи с Англией и Португалией в марте 2018-го. Пока карьера Тиля в национальной команде ограничивается 15 минутами против португальцев. Переезд в Россию будет шансом напомнить о себе Куману.