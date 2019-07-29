«Не давайте ему выбирать лучших игроков». Дзюба посмеялся над Аршавиным

ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря голу Чалова с пенальти



В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч петербургский арбитр Владислав Безбородов, которому ассистировали Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов.



Единственный гол был забит в концовке первого тайма. Автором гола стал нападающий «армейского» клуба Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Арбитр назначил 11-метровый удар после просмотра VAR. Это первый пенальти в истории РПЛ, который был назначен после просмотра видеоповтора.



Из-за травм матч не смогли доиграть до конца защитники обоих клубов Виктор Васин и Дмитрий Живоглядов.

VAR «сыграл» за и против «Локо». А победил ЦСКА Судья Безбородов дважды обращался к помощи видеоассистента.

«Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря голам Азмуна и Дзюбы



В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Уже на 1-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в матче, забив гол с подачи форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы. Во втором тайме, на 55-й минуте, главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота оренбургской команды, который успешно реализовал Дзюба. Таким образом, петербургский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 3 матчей.

«Зенит» выиграл благодаря голу на 11-й секунде. Но это не рекорд Азмун забил быстрый мяч, а у Дзюбы уже два гола и две голевые передачи в трёх турах.

Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе



Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.



«Рад за Андрюху Лунёва, потому что его признали лучшим сегодня. Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провёл потрясающий матч. Главное — победили. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».



В нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги Дзюба сыграл три матча. На его счету два забитых мяча и две результативные передачи.

Аршавин — о критике Дзюбы: надеюсь, что разбираюсь в футболе



Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на критику нынешнего форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы. Ранее нападающий петербургского клуба попросил, чтобы лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги выбирал не Аршавин, так как он не разбирается в футболе.



«Хорошо, что в этот раз лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы ещё жёстче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Лунёву? Не знаю, что ответить. Надеюсь, что разбираюсь в футболе», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».



В бытность игроком Аршавин выступал также за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он сыграл 74 матча и забил 17 мячей. Больше него за национальную команду забивали только четыре игрока — в том числе и Дзюба, на счету которого 20 результативных ударов.

«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче 3-го тура РПЛ



«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2. Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле.



Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Ударом со штрафного ворота хозяев поразил полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко. На 49-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество гостей. Результативная передача на счету Эльдора Шомуродова. На 67-й минуте форвард «Арсенала» Евгений Луценко с передачи Сергея Ткачёва один гол отыграл. На 81-й минуте третий гол в ворота хозяев забил Шомуродов. На 90+5-й минуте точку в игре поставил Горан Чаушич.

Тиль потребовал в ультимативной форме отпустить его в «Спартак»



Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль в ультимативной форме потребовал от своего клуба отпустить его в «Спартак», который заинтересован в его подписании. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источники, близкие к красно-белым и самому игроку.



Так, собеседник из окружения 21-летнего хавбека рассказал: «Тиль заявил руководству, что больше не собирается играть за клуб и хочет перейти в «Спартак». Также окончательно не закрыт вопрос с агентом. Идут разговоры по комиссионной части, которую должен получить представитель игрока».



Источник в «Спартаке» также подтвердил, что с футболистом все вопросы уже согласованы. В московском клубе надеются, что уже на следующей неделе игрок присоединится к их команде.

Источник: Шюррле прибудет в «Спартак» в начале следующей недели



Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в начале следующей недели прилетит в Москву и присоединится к «Спартаку», утверждает РБК-Спорт.

Ранее сообщалось, что московский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить зарплату немцу, которая составляет около € 3 млн в год.



Семья немца не против того, чтобы переехать в Россию, поскольку супруга игрока, Анна Шарыпова, родом из Казахстана.



Сезон-2018/19 28-летний Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».

Форвард дортмундской «Боруссии» Филипп близок к переходу в «Динамо» за € 20 млн



Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп близок к переходу в московское «Динамо», сообщает Kicker.



По информации источника, на 25-летнего нападающего «шмелей» претендует «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Однако наиболее вероятным местом продолжения карьеры для футболиста на сегодняшний день является именно «Динамо». Сумма трансфера игрока в стан бело-голубых должна составить чуть менее € 20 млн.



Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх. На счету игрока 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.