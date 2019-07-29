В «Ливерпуле» дебютировал школьник. Он самый юный игрок в Англии

28 июля «Ливерпуль» подписал контракт с самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги. В тот же день он сыграл против «Наполи» за новый клуб. Полузащитник Харви Эллиотт дебютировал в прошлом сезоне за «Фулхэм» в возрасте 16 лет 30 дней. Предыдущий рекордсмен тоже представлял «Фулхэм». Защитник Мэттью Бриггс провёл свой первый матч в АПЛ в возрасте 16 лет 68 дней. После этого футболист поиграл в дивизионах ниже, а сейчас 28-летний Бриггс пылит в любительском клубе «Мэлдон энд Типтри», параллельно выступая за сборную Гайаны.



Карьера Эллиотта только начинается, и нам ещё предстоит узнать, как сложится его профессиональный путь. Пока же вспомним о самых молодых футболистах различных чемпионатов и турниров. Где они сейчас?

Чемпионат России – Алексей Ребко (16 лет 78 дней, «Спартак»)

Алексей Ребко Фото: РИА Новости

В истории отечественного первенства самым молодым футболистом всё ещё остаётся полузащитник Алексей Ребко. Месяц назад он объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Ребко замучили травмы, из-за которых он так и не смог полностью раскрыть свой потенциал. Дебют полузащитника состоялся в 2002 году в матче против петербургского «Зенита». Из «Спартака» он уйдёт в 2007 году. Дальше будут казанский «Рубин», «Москва», столичное «Динамо», «Ростов», «Томь», пермский «Амкар», дальневосточный «Луч», московский «Арарат» и волгоградский «Ротор». Ребко также успел провести три встречи в составе сборной России – против команд Лихтенштейна, Уэльса и Азербайджана. Но, вероятно, на заре карьеры, он мечтал о большем.

Чемпионат Германии – Нури Шахин (16 лет 11 месяцев 1 день, «Боруссия» Дортмунд)

Нури Шахин Фото: Jan Pitman/Bongarts/Getty Images

Турецкий полузащитник дебютировал в составе дортмундской «Боруссии» в августе 2005 года. На момент матча с «Вольфсбургом» ему практически исполнилось 17 лет. С «Боруссией» он выиграл все внутренние трофеи, был одним из лидеров команды и заинтересовал руководство мадридского «Реала». Вероятно, именно решение перейти в испанский клуб испортило его карьеру. В составе мадридцев Шахин провёл всего 10 матчей во всех турнирах. После этого турецкий полузащитник защищал цвета английского «Ливерпуля» и голландского «Фейеноорда». В 2014-м Шахин вернулся в Германию, вновь став игроком «Боруссии» из Дортмунда, однако с прошлого сезона турок выступает за «Вердер».

Чемпионат Испании – Сансон (15 лет 8 месяцев 11 дней, «Сельта»)

В отличие от предыдущих футболистов, установивших рекорды лиг в XXI веке, испанский защитник Сансон стал самым молодым игроком первенства в первой половине XX столетия. Его дебют за «Сельту» состоялся 31 декабря 1939 года в матче против «Севильи». После этого защитник выступал за «Спортинг Хихон», «Реал Овьедо» и «Херес», где в 1956 году завершил карьеру. Сансон умер в 2012 году в возрасте 82 лет.

Чемпионат Италии – Амедео Амадеи и Пьетро Пеллегри (15 лет 9 месяцев 5 дней)

Итальянское первенство имеет сразу двух рекордсменов. Примечательно, что достижения Амедео Амадеи и Пьетро Пеллегри были установлены с перерывом в 79 лет. Первый дебютировал за «Рому» в далёком 1937 году, а второй сыграл свой дебютный матч в составе «Дженоа» в 2016 году, оба являлись центральными нападающими.



Амадеи провёл в Серии А и Кубке Италии в общей сложности 443 встречи и записал на свой счёт 184 гола. Форвард сыграл также 13 матчей за национальную команду, забив семь мячей. В его карьере помимо «Ромы» были «Аталанта», «Интер» и «Наполи». Нападающий единственный раз стал чемпионом Италии в 1942 году. Амадеи умер в возрасте 92 лет.



Пеллегри пока далёк от достижений своего коллеги по амплуа. В составе «Дженоа» он провёл 10 матчей и отметился тремя голами. Зимой 2018 года итальянец перешёл в «Монако». Пока на его счету всего шесть игр и одни забитый мяч.

Чемпионат Франции – Альберт Рафетраниана (16 лет 27 дней, «Ницца»)

Альберт Рафетраниана Фото: Jean Catuffe/Getty Images

С недавних пор ставший футболистом сборной Мадагаскара Альберт Рафетраниана, несмотря на отсутствие выдающихся достижений, имеет в своем активе рекорд французского первенства. В 2012 году опорный полузащитник, которому на тот момент только-только исполнилось 16 лет, вышел на поле в составе «Ниццы» во встрече высшего дивизиона против «Реймса». Тогда его клуб уступил со счётом 1:3, однако Рафетраниана до сих пор остаётся самым молодым футболистом, сыгравшим в чемпионате Франции.

Чемпионат Европы – Йетро Виллемс (17 лет 2 месяца и 10 дней, сборная Нидерландов)

Йетро Виллемс Фото: Miguel Riopa/EuroFootball/Getty Images

Левый защитник ПСВ Йетро Виллемс стал частью голландской команды на чемпионате Европы 2012 года. Молодой футболист провёл все три матча группового этапа. Сборная Нидерландов проиграла команде Дании (0:1), Германии (1:2) и Португалии (1:2), не сумев выйти в плей-офф. На клубном уровне Виллемс выиграл все трофеи в голландском первенстве и в 2017 году отправился в Германию. Там он и по сей день защищает цвета «Айнтрахта» из Франкфурта.

Чемпионат мира – Норман Уайтсайд (17 лет 1 месяц 10 дней, сборная Северной Ирландии)

Норман Уайтсайд Фото: Allsport UK /Allsport

Долгое время рекорд чемпионатов мира принадлежал бразильцу Пеле. На мировом первенстве 1958 года он дебютировал в возрасте 17 лет 6 месяцев 15 дней. Это достижение побил футболист сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд в 1982 году. Атакующий полузащитник провёл все пять матчей команды на турнире, но отметиться результативными действиями не сумел. На клубном уровне Уайтсайд отыграл 19 лет, выступая за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Лига чемпионов – Селестин Бабаяро (16 лет 2 месяца 27 дней, «Андерлехт»)

Селестин Бабаяро Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

Нигерийский защитник начал карьеру в Европе в 1994 году, когда подписал контракт с бельгийским «Андерлехтом». В том же сезоне Бабаяро сыграл в Лиге чемпионов в матче против румынского «Стяуа». Этот дебют позволит ему стать самым молодым футболистом в истории турнира. Позже защитник будет выступать за «Челси», «Ньюкасл» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе сборной Нигерии Бабаяро стал олимпийским чемпионом 1996 года.