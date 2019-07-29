«Зенит» договаривается с нападающим «Барселоны». Всё, что об этом известно

Что происходит

Испанское издание Marca сообщило, что форвард «Барселоны» Малком близок к переходу в «Зенит». Сообщается, что переговоры между клубами уже идут. Кроме того, на бразильца претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Боруссия» Дортмунд.

Можно ли этому верить?

Да. Информацию о переговорах между «Зенитом» и «Барселоной» подтвердил «Чемпионату» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. По его словам, речь не идет о сумме в 40 миллионов евро, за которые «Барселона» год назад приобрела футболиста.



«Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб», – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Чем известен Малком

Малком – правый вингер, который может сыграть и нападающего. Ему 22 года. Он начинал в бразильском «Коринтианс». Затем два с половиной года выступал в «Бордо», где стал основным футболистом. После этого футболист был крайне близок к переходу в «Рому». Итальянцы даже объявили о договоренности с футболистом, но, когда Малком вылетал в Рим, «Барселона» перебила предложение «Ромы».

Болельщики ждали нового игрока в аэропорту. А он не прилетел Самый идиотский трансфер лета, который не состоялся.

Так игрок оказался в Каталонии, но его единственный сезон за «Барсу» получился неубедительным. Бразилец провел в прошедшем чемпионате Испании 15 матчей (лишь 3 раза отыграл все 90 минут) и отметился одним голом. Правда в Кубке Испании Малком забил дважды в шести встречах.

Как Малком может усилить «Зенит»

Малком – яркий фланговый нападающий. Он обладает отличной скоростью, выполняет множество фланговых забегов, обводок, ударов после смещений в центр, острых передач в штрафную. Чаще всего в «Барселоне» бразилец использовался на правом крае (отсюда ему легче бить с рабочей левой), однако иногда выходил и слева. Скорее всего «Зенит» рассматривает Малкома именно на правом фланге – вместо двух других иностранцев, Мака и Ригони, которые могут уехать из Санкт-Петербурга уже этим летом. В начале сезона на этой позиции Семак использовал универсального Сутормина.