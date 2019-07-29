«Чифир заваривать научились». 10 фактов о жизни Мамаева и Кокорина в колонии

В начале июля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла доставили из СИЗО в Исправительную колонию №4 в Белгородской области. В интервью «Московскому комсомольцу» спортсмены рассказали, что довольны новым местом пребывания и оптимизма не теряют.

1. О расположении колонии

Исправительная колония №4 находится в городе Алексеевка Белгородской области. Здесь есть молочный завод, фабрика по изготовлению майонеза и места добычи мела. Также в городе жили бабушка и мама премьер-министра России Дмитрия Медведева.

2. Как приняли?

Сокамерники отзываются о спортсменах только положительно. Отмечают отсутствие пафоса и надменности. Сами футболисты рассказали, что никакой «прописки» у них не было, каверзных вопросов не задавали, а чифир они научились делать еще в СИЗО.

3. Территория футбола

В колонии есть своё футбольное поле. Начальник учреждение является большим поклонником этого вида спорта. Внутри зданий можно найти портреты известных футболистов, постеры и газеты, напоминающие о прошедшем год назад чемпионате мира. Есть и информация об играх, проводимых в самой колонии.

4. Расписание

Подъем у футболистов, как и у остальных заключенных, в 6:00. После этого по расписанию идут уборка, утренний туалет и зарядка. Работают в две смены – с 8:00 до 13:00 и 14:00 до 17:00. Кокорин и Мамаев трудятся упаковщиками, за что будут получать около 11 тыс. рублей в месяц. После ужина, спортивных мероприятий, осмотра и часа личного времени все начинают подготовку ко сну. Время отбоя в колонии – 22:00.

5. Процедуры

Большим плюсом для Кокорина является наличие в медчасти необходимых аппаратов для восстановления колена. Процедуры нападающий проводит регулярно. При этом, как он сам отметил, за восемь месяцев в СИЗО ультрафарез удалось сделать всего раз.

6. Пища

В утренний рацион заключенных входят гречневая каша, вареное яйцо, молоко, хлеб, чай с сахаром. В обед дают первое, второе, хлеб и кисель. На ужин – овощи, рыба, хлеб и чай с сахаром. Также есть возможность приобрести что-то в магазине. Среди любимого у футболистов – пирожки и пельмени.

7. Прошение на УДО еще не подавали

О досрочном освобождении спортсмены начнут думать после того, как «закончат несколько дел». Одним из них является организация футбольного матча. Название команды «Зона 31» руководство колонии не одобрило. Среди вариантов фигурирует «Золотой лев» — один из символов Белгородской области.

8. Досуг

Футболисты записались в тюремную библиотеку. Кокорин взял для чтения «Записки из мертвого дома», Мамаев – произведение «Братья Карамазовы». Также последний взял с собой книгу богослова Ефрема Сирина. Местную церковь Мамаев тоже уже посетил, а вот Кокорин воздержался.

9. Обиды за приговор не осталось

От нахождения в неволе спортсмены не устали. Иногда их выматывает график, ведь им необходимо выполнять работу упаковщиков. Но оптимизма они не теряют, а обиды от вынесенного приговора не осталось. Однако их огорчает тот факт, что «не всегда, к сожалению, справедливость в нашей стране ставится во главу угла».

10. Оба всё ещё хотят вернуться в футбол

Надежды на возобновление карьеры спортсмены не теряют, но говорят об этом осторожно. Дело всей жизни продолжать хочется. Главное, чтобы нашлись желающие заключить соглашение.