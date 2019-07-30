Кто твоя крыша, чувак? Роналду присоседился к Макгрегору?

Бэйл восстал против «Реала», «Оренбург» готовит жалобу, а Быстров готов подвинуть и Карреру, и Кононова — в обзоре главных новостей дня.

Роналду собирается стать соседом Макгрегора, купив виллу за £ 1,3 млн

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует приобрести виллу в Марбелье по соседству с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Как сообщает The Sun, вилла для отдыха обойдётся португальскому футболисту £ 1,3 млн (около € 1,45 млн).



Отмечается, что вилла расположена на территории загородного гольф-клуба «Ла Ресина» в Марбелье. Дом с видом на Средиземное море расположен рядом с полем для гольфа и имеет светодиодные подъездные пути, частные тренажёрные залы, кинозалы и пейзажные бассейны.

Бэйл отказался участвовать в Audi Cup

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл отказался отправиться вместе с командой в Мюнхен, где пройдут матчи Audi Cup, утверждает ВВС.

Миллион долларов за пост. Сколько спортсмены зарабатывают на «Инстаграме» На первом месте — Роналду. Он получает за рекламный пост больше, чем многие российские футболисты за год.

По данным источника, футболист по-прежнему зол на президента «Королевского клуба» Флорентино Переса, который заблокировал его переход в китайский «Цзянсу Сунин». Напомним, на уходе Бэйла настаивает главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.



Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне на клубном уровне он забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

«Позор Зидану!» Бэйл больше не нужен «Реалу» Испанский гранд не знает, как избавиться от «мистера 100 миллионов».

30-летний Бэйл является самым высокооплачиваемым футболистом «Реала». Зарплата валлийца в испанском клубе составляет € 17 млн в год. Контракт игрока действует до лета 2022 года.

«Оренбург» намерен подать жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил, что клуб собирается подать жалобу на судейство Сергея Карасёва в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).



«Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте. Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасёва. На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к „Оренбургу“, вчера это было очевидно.

«Зенит» выиграл благодаря голу на 11-й секунде. Но это не рекорд Азмун забил быстрый мяч, а у Дзюбы уже два гола и две голевые передачи в трёх турах.

Обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи Премьер-лиги. Либо судите объективно, либо не судите вовсе", — приводит слова Кияева ТАСС.

Быстров готов стать наставником «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил работу главного тренера московского клуба Олега Кононова, а также выразил готовность самому возглавить команду.



«Спартак» пока плывёт. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим. Видно, что всё идёт не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением. Кто мог бы сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно, готов», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кононов не уйдёт сам. Что ждёт «Спартак» в будущем? Есть мнение, что Федуну с Цорном нужно потерпеть и оставить «топ-тренера».

Мамаев и Кокорин рассказали о питании в колонии

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали, как они питаются в колонии.



Мамаев: «В «Бутырке» мы почти не ели то, что разносили, потому что там можно платные горячие обеды заказывать, передачки там есть. Так что всего хватало. Зачем там было «баланду» хлебать? Тут по-другому. Мы ходим в столовую со всеми. В ларьке покупаем кое-что — так, на перекус».

Кокорин: «А почему ты про пельмени не рассказываешь? Тут прекрасные пельмени можно в «столе заказов» приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали ещё кур-гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули».



Меню в колонии следующее:



Завтрак: каша гречневая, яйцо вареное, молоко, хлеб, чай с сахаром.

Обед: суп с крупой пшеничной и мясом птицы, макароны с котлетой, хлеб, кисель.

Ужин: запеканка овощная, биточки рыбные, хлеб, чай с сахаром.

«Чифир заваривать научились». 10 фактов о жизни Мамаева и Кокорина в колонии Футболисты не теряют оптимизма.

Фернандо может стать игроком китайского клуба «Бэйцзин Гоань»

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в Китае, сообщает TransferMarkt China.



По информации источника, в услугах 27-летнего бразильского футболиста заинтересован «Бэйцзин Гоань». Подробности возможного трансфера хавбека не уточняются. Ранее сообщалось, что Фернандо попал в сферу интересов «Дженоа» и китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», который был готов заплатить за бразильца € 20 млн.



Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.