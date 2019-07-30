Карпин сделал «Ростов» атакующим. В РПЛ команда уступает только «Зениту»

В прошлом сезоне РПЛ команду Валерия Карпина справедливо критиковали за чересчур закрытую игру и низкую результативность. За 30 матчей чемпионата «Ростов» смог забить лишь 25 мячей. В мае главный тренер желто-синих оправдывал такой неубедительный результат серьёзными кадровыми перестановками в команде. Мол, «зимой поменяли половину состава, проблем в защите много, а до атаки руки вообще не могут дойти».

В нынешнем сезоне до атаки Карпин наконец добрался. По крайней мере, больше, чем «Ростов», в трёх стартовых турах не забил никто. C семью забитыми мячами и нулём в графе «поражения» команда расположилась на втором месте Премьер-Лиги. Впереди только «Зенит».

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Команда сменила философию

В новом розыгрыше РПЛ «Ростов» отошёл от схемы 3-5-2 с тремя центральными защитниками и сделал выбор в пользу 4-3-3 с двумя центрбеками. Благодаря такой расстановке команда получила возможность держать на поле на одного игрока атаки больше, чем раньше. Место в стартовом составе как раз нашлось для вернувшегося из аренды Хорена Байрамяна. Также мог бы пригодиться и Мирзов, но он выбрал «Спартак».

Хорен Байрамян Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Вместе с новой схемой ростовчане обрели и новую философию. Теперь команда Карпина больше внимания уделяет нападению.

В целом стиль атак жёлто-синих не особо изменился — «Ростов» также частенько развивает нападение через фланги и любит убегать в контратаки усилиями Ионова и Шомуродова, которые великолепно находят свободные зоны. Однако в качестве игры донской клуб серьёзно прибавил.

По сравнению с прошлым сезоном «Ростов» больше контролирует мяч (50,1 % против 48,6 %). Пока разница несущественна, но на дистанции она наверняка только увеличится.

Команда стала лучше себя чувствовать в позиционном нападении. Если раньше позиционно «Ростов» смотрелся порой беспомощно, то теперь играет значительно острее. Ростовчане разбивают низкий блок обороны соперника благодаря короткому пасу, стеночкам, подключениям фланговых защитников и просто удачным индивидуальным действиям отдельных игроков. Например, регулярные забеги Норманна с мячом в штрафную площадь «Спартака» во втором туре РПЛ доставили красно-белым немало проблем.

Также заметно, что в межсезонье Карпин хорошо поработал над прессингом команды. В новом сезоне жёлто-синие прессингуют соперников выше, интенсивнее и удачнее. (8,94 PDDA–допущенных передач на оборонительное действие — против 11,46).

В новых правилах нашли лазейку. Высокий прессинг теперь невозможен Сразу скажем, что это будет работать только при ударе от ворот.

Конечно, только этими тенденциями нельзя объяснить высокую результативность ростовчан на старте сезона. Как минимум потому, что донской клуб в трех матчах демонстрировал превосходную реализацию моментов (при XG — ожидаемые голы – 4,71 команда забил семь раз). Тем не менее вышеперечисленные черты игры «Ростова» дают ясное представление о том, какой в этом сезоне хочет быть команда Карпина.

Лидеры «Ростова» жгут

Большой вклад в успех клуба на старте РПЛ внесли лидеры команды – Ерёменко, Ионов и Попов.

Финский полузащитник сейчас переживает вторую молодость. Восстановившись от травм, которые мучили его в конце прошлого сезона, Ерёменко начал жечь. За три матча он отметился голом и результативной передачей. На данный момент Роман – главный креативщик «Ростова». Без его участия не проходит практически ни одна опасная атака команды. Ерёменко регулярно обостряет игру проникающими передачами из центральной зоны, а также навесами, смещаясь во фланг. Сохранив Романа в составе, руководство клуба одержало большую управленческую победу.

Валерий Карпин и Алексей Ионов Фото: РИА Новости

Алексей Ионов в новой схеме смотрится значительно острее. Ранее он занимал непривычную для себя позицию одного из пары форвардов. Теперь Алексей играет на знакомом фланге нападения, где ему удобнее открываться и атаковать. Великолепный гол в стиле Роббена и результативная подача на Шомуродова в матче с «Оренбургом» зародились как раз на правом краю нападения.

Ещё один лидер жёлто-синих — Ивелин Попов — на старте РПЛ не совершил подвигов. Однако и без них болгарин выглядит очень достойно на футбольном поле. Выступая в новой для себя роли – разрушителя, Попов пока оставляет только приятное впечатление. В опорной зоне болгарин трудится на славу, совершая в среднем 2,3 отбора и 1,7 перехвата за матч. Будет очень интересно наблюдать за тем, сможет ли Ивелин поддерживать такие удачные показатели на дистанции.

В команде Карпина появились новые герои

Не обошлось в составе «Ростова» и без футболистов, неожиданно блеснувших в первых трёх турах РПЛ. Особенно ярко проявил себя узбекский форвард Эльдор Шомуродов. Забив два мяча, он практически повторил свои голевые достижения прошлого сезона, в котором отличился лишь трижды. Кроме того, нападающий неожиданно раскрылся в качестве распасовщика. Сейчас у Эльдора самый большой показатель в команде по количеству ключевых передач в среднем за матч (2,7). А в игре с «Арсеналом» форвард отдал великолепный голевой пас на Ионова. Неудивительно, что по версии WhoScored Шомуродов пока лучший игрок в «Ростове».

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На старте РПЛ также неожиданно раскрылся новичок ростовчан защитник Дмитрий Чистяков. Заняв место в обороне в паре с опытным Сигурдссоном, он стал играть не менее надёжно, чем партнёр по команде. Чистяков уверенно идёт в отбор, вовремя выносит мяч из штрафной, разряжая обстановку, а также практически никому не оставляет шанса на успех в воздухе. В среднем он выигрывает 9,7 верхового единоборства за игру. Это лучший показатель в РПЛ.

Теперь в «Ростове» беда с обороной

Сменив расстановку и наладив действия в атаке, жёлто-синие столкнулись с проблемами в обороне. За три матча ростовчане пропустили уже пять мячей. Если один из этих голов можно списать на огрех Песьякова (в матче с «Арсеналом»), то остальные – результат ошибок обороны.

В первых трёх турах защита «Ростова» регулярно страдала от врывающихся футболистов соперника в недопустимо большие свободные зоны между игроками обороны. Чаще всего необходимое для противников пространство появлялось у ростовчан между центральным и фланговым защитниками. Такая невнимательность игроков обороны пока привела только к одному забитому мячу. Однако, если эту проблему не решить, защиту «Ростова» точно ждут не самые приятные времена.

Немаловажно, что жёлто-синие пропустили уже два мяча после подачи угловых – в играх со «Спартаком» и «Арсеналом». Этот факт вряд ли позволяет делать какие-то выводы, однако повод для размышлений главному тренеру «Ростова» наверняка предоставляет.

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Похоже, после еврокубкового похмелья и череды смен тренеров «Ростов» наконец начал обретать стабильность. Клуб сумел удержать своих лидеров, усилился, как мог, и наметил более или менее понятный вектор развития. Если команда сумеет решить свои игровые проблемы по ходу сезона, то, вероятно, сможет рассчитывать на еврокубковые матчи в Ростове-на-Дону в будущем году.

Использованы данные WhoScored, Understat.