Карпин сделал «Ростов» атакующим. В РПЛ команда уступает только «Зениту»

В прошлом сезоне РПЛ команду Валерия Карпина справедливо критиковали за чересчур закрытую игру и низкую результативность. За 30 матчей чемпионата «Ростов» смог забить лишь 25 мячей. В мае главный тренер желто-синих оправдывал такой неубедительный результат серьёзными кадровыми перестановками в команде. Мол, «зимой поменяли половину состава, проблем в защите много, а до атаки руки вообще не могут дойти».
В нынешнем сезоне до атаки Карпин наконец добрался. По крайней мере, больше, чем «Ростов», в трёх стартовых турах не забил никто. C семью забитыми мячами и нулём в графе «поражения» команда расположилась на втором месте Премьер-Лиги. Впереди только «Зенит».
Команда сменила философию
В новом розыгрыше РПЛ «Ростов» отошёл от схемы 3-5-2 с тремя центральными защитниками и сделал выбор в пользу 4-3-3 с двумя центрбеками. Благодаря такой расстановке команда получила возможность держать на поле на одного игрока атаки больше, чем раньше. Место в стартовом составе как раз нашлось для вернувшегося из аренды Хорена Байрамяна. Также мог бы пригодиться и Мирзов, но он выбрал «Спартак».
Вместе с новой схемой ростовчане обрели и новую философию. Теперь команда Карпина больше внимания уделяет нападению.
В целом стиль атак жёлто-синих не особо изменился — «Ростов» также частенько развивает нападение через фланги и любит убегать в контратаки усилиями Ионова и Шомуродова, которые великолепно находят свободные зоны. Однако в качестве игры донской клуб серьёзно прибавил.
По сравнению с прошлым сезоном «Ростов» больше контролирует мяч (50,1 % против 48,6 %). Пока разница несущественна, но на дистанции она наверняка только увеличится.
Команда стала лучше себя чувствовать в позиционном нападении. Если раньше позиционно «Ростов» смотрелся порой беспомощно, то теперь играет значительно острее. Ростовчане разбивают низкий блок обороны соперника благодаря короткому пасу, стеночкам, подключениям фланговых защитников и просто удачным индивидуальным действиям отдельных игроков. Например, регулярные забеги Норманна с мячом в штрафную площадь «Спартака» во втором туре РПЛ доставили красно-белым немало проблем.
Также заметно, что в межсезонье Карпин хорошо поработал над прессингом команды. В новом сезоне жёлто-синие прессингуют соперников выше, интенсивнее и удачнее. (8,94 PDDA–допущенных передач на оборонительное действие — против 11,46).
Конечно, только этими тенденциями нельзя объяснить высокую результативность ростовчан на старте сезона. Как минимум потому, что донской клуб в трех матчах демонстрировал превосходную реализацию моментов (при XG — ожидаемые голы – 4,71 команда забил семь раз). Тем не менее вышеперечисленные черты игры «Ростова» дают ясное представление о том, какой в этом сезоне хочет быть команда Карпина.
Лидеры «Ростова» жгут
Большой вклад в успех клуба на старте РПЛ внесли лидеры команды – Ерёменко, Ионов и Попов.
Финский полузащитник сейчас переживает вторую молодость. Восстановившись от травм, которые мучили его в конце прошлого сезона, Ерёменко начал жечь. За три матча он отметился голом и результативной передачей. На данный момент Роман – главный креативщик «Ростова». Без его участия не проходит практически ни одна опасная атака команды. Ерёменко регулярно обостряет игру проникающими передачами из центральной зоны, а также навесами, смещаясь во фланг. Сохранив Романа в составе, руководство клуба одержало большую управленческую победу.
Алексей Ионов в новой схеме смотрится значительно острее. Ранее он занимал непривычную для себя позицию одного из пары форвардов. Теперь Алексей играет на знакомом фланге нападения, где ему удобнее открываться и атаковать. Великолепный гол в стиле Роббена и результативная подача на Шомуродова в матче с «Оренбургом» зародились как раз на правом краю нападения.
Ещё один лидер жёлто-синих — Ивелин Попов — на старте РПЛ не совершил подвигов. Однако и без них болгарин выглядит очень достойно на футбольном поле. Выступая в новой для себя роли – разрушителя, Попов пока оставляет только приятное впечатление. В опорной зоне болгарин трудится на славу, совершая в среднем 2,3 отбора и 1,7 перехвата за матч. Будет очень интересно наблюдать за тем, сможет ли Ивелин поддерживать такие удачные показатели на дистанции.
В команде Карпина появились новые герои
Не обошлось в составе «Ростова» и без футболистов, неожиданно блеснувших в первых трёх турах РПЛ. Особенно ярко проявил себя узбекский форвард Эльдор Шомуродов. Забив два мяча, он практически повторил свои голевые достижения прошлого сезона, в котором отличился лишь трижды. Кроме того, нападающий неожиданно раскрылся в качестве распасовщика. Сейчас у Эльдора самый большой показатель в команде по количеству ключевых передач в среднем за матч (2,7). А в игре с «Арсеналом» форвард отдал великолепный голевой пас на Ионова. Неудивительно, что по версии WhoScored Шомуродов пока лучший игрок в «Ростове».
На старте РПЛ также неожиданно раскрылся новичок ростовчан защитник Дмитрий Чистяков. Заняв место в обороне в паре с опытным Сигурдссоном, он стал играть не менее надёжно, чем партнёр по команде. Чистяков уверенно идёт в отбор, вовремя выносит мяч из штрафной, разряжая обстановку, а также практически никому не оставляет шанса на успех в воздухе. В среднем он выигрывает 9,7 верхового единоборства за игру. Это лучший показатель в РПЛ.
Теперь в «Ростове» беда с обороной
Сменив расстановку и наладив действия в атаке, жёлто-синие столкнулись с проблемами в обороне. За три матча ростовчане пропустили уже пять мячей. Если один из этих голов можно списать на огрех Песьякова (в матче с «Арсеналом»), то остальные – результат ошибок обороны.
В первых трёх турах защита «Ростова» регулярно страдала от врывающихся футболистов соперника в недопустимо большие свободные зоны между игроками обороны. Чаще всего необходимое для противников пространство появлялось у ростовчан между центральным и фланговым защитниками. Такая невнимательность игроков обороны пока привела только к одному забитому мячу. Однако, если эту проблему не решить, защиту «Ростова» точно ждут не самые приятные времена.
Немаловажно, что жёлто-синие пропустили уже два мяча после подачи угловых – в играх со «Спартаком» и «Арсеналом». Этот факт вряд ли позволяет делать какие-то выводы, однако повод для размышлений главному тренеру «Ростова» наверняка предоставляет.
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Похоже, после еврокубкового похмелья и череды смен тренеров «Ростов» наконец начал обретать стабильность. Клуб сумел удержать своих лидеров, усилился, как мог, и наметил более или менее понятный вектор развития. Если команда сумеет решить свои игровые проблемы по ходу сезона, то, вероятно, сможет рассчитывать на еврокубковые матчи в Ростове-на-Дону в будущем году.
Использованы данные WhoScored, Understat.
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