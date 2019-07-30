Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо

«Спартак» подтвердил уход ещё одного футболиста. Лукас Фернандо едет в «Бэйцзин Гоань». По первым данным, трансфер обойдётся китайцам не менее чем в 15 млн евро. Если так, сделка удачная — из «Сампдории» он приходил за 12,5 млн и стал самой дорогой покупкой в истории клуба. При этом: а) был моложе на три года; и б) на тот момент ещё не прошёл школу РПЛ (что частенько сказывается на топ-футболистах не лучшим образом).
Сложно сказать, был ли топом Фернандо. Уезжая, бразилец оставляет о себе неоднозначное мнение. С одной стороны, было много игр, в которых через него шла вся игра «Спартака». С другой, регулярно появлялись сомнения, есть ли она у команды в принципе.
Кононов так и не нашёл одному из авторов чемпионского сезона лучшего применения в своей системе игры. И счёл лучшим вариантом его продажу. Олега Георгиевича не убедили даже пушечные штрафные (их, впрочем, со временем стало гораздо меньше).
Кто заменит Фернандо в «Спартаке»?
Учитывая уход Глушакова, «Спартак» становится очень ограничен в игроках опорной зоны. Может, Фернандо и не классический представитель этой позиции, но, учитывая умение работать с мячом, вполне мог успешно её прикрыть. Теперь там всего пара игроков уровня основы (Зобнин и Гулиев), а ещё два — молодые да перспективные (Игнатов и Умяров). Учитывая еврокубки и чемпионские амбиции, напрашивается новичок, но этим летом «Спартак» укрепляется исключительно атакующими игроками. Да и те фамилии, которые мелькают в слухах об усилении лишь подтверждают этот тренд.
Китай взрывает
Ну а в Китае новый бум на футбол. Новый цикл трансферной активности уже привёл к приезду Стефана Эль-Шаарави (20 млн евро), Марко Арнаутовича (25 млн) и Хосе Соломона Рондона (18 млн). Ещё один бывший игрок РПЛ.
Да, Фернандо, может быть, и не суперзвезда. Но это не помешало «Бейцзин Гоань» предложить ему личку в районе 4,5 млн евро в год — одну из самых больших зарплат в команде. По разным данным, его клуб в последнее время интересовался Бен-Йеддером и даже Бейлом. Но пока Фернандо остаётся единственным громким новичком.
- 30 июля 2019
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