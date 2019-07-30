Фернандо в Китае. Почему от этого трансфера становится грустно

Опорник «Спартака» Фернандо перешел в китайский «Бейцзин Гоань» за 15 миллионов евро.

Жаль, если у болельщиков «Спартака» так и не получится попрощаться с ним. Он отзаявлен и уже больше не сыграет за красно-белых. Вопрос в том, придёт ли на дерби с «Динамо» или уже уедет в Китай. У «Бейцзин Гоань» матч в эту пятницу (2 августа). Полузащитника вполне реально успеть заявить, а форма у него должна быть приемлемой после сборов и трёх матчей в РПЛ. Обычно в таких случаях всё делается из расчёта под новую команду, но насколько известно «Чемпионату», есть шанс, что футболист в субботу появится на «Открытие Арене» перед болельщиками.

Вообще, Фернандо – один из тех, кого, порой, хотелось придушить. Он мог потерять мяч в безобидной ситуации или просто не достаточно быстро возвращаться в оборону. Так рождались легендарные мемы из серии «помогите – помогаю». Скорость не была его сильной стороной. А если сюда добавить его опоздания и телосложение, которое иногда оставляло вопросы, то становилось удивительно: почему именно он – самый дорогостоящий футболист «Спартака» по версии Transfermarkt?



Ответ на этот вопрос есть. Пускай, Фернандо и не был стабилен, но его уровень видели все. Даже люди, которые были максимально независимы со стороны. Например, Смолов говорил, что чемпионство «Спартака» – на 60% появление Фернандо. Видели способности Фернандо и тренеры сборной Бразилии. Точнее видели, пока он выступал на родине. Уехав в чемпионат Украины, хавбек пропал с радаров, точно так же, как и в РПЛ. И всё же, если мы возьмём всех бразильцев из нашего чемпионата, то не так много у кого наберётся 8 матчей за сборную Бразилии. Вагнер Лав, Роберто Карлос, Халк… единицы. Этот потенциал видел и Аленичев, который говорил, что Фернандо в какой-то момент играл на 20% от своих возможностей.

Бурмистров: убери Фернандо из «Спартака» — получится команда второй восьмёрки

Главной фишкой Фернандо были штрафные. Мало, кто забивал с них столько в последние годы. Удар с точки у бразильца настолько четкий, что игра «Спартака» под это подстраивалась. Тренеры просили игроков атаки идти вобводку перед штрафной, чтобы заработать стандарт для Фернандо. Так программировались голы «Спартака».



Поначалу говорилось, что Фернандо весьма зависим от жены, а она не хочет ехать в Россию после Украины, где у них дважды угоняли машину. Если это и так, то быть подкаблучником для бразильца – это, порой, единственный шанс сохранить семью. Многие бразильцы уходят к новым девушкам. Здесь можно найти кучу примеров даже среди тех, кто сейчас в РПЛ. Так что желание супруги близко держать к себе мужа – это вполне естественная ситуация, которая далеко не обязательно говорит о слабом характере футболиста.

Как раз с характером у Фернандо было всё в порядке. Он был корректен по отношению и к соперникам, и к болельщикам, и по отношению к прессе. Казалось, что именно за счёт своего характера Фернандо вырывал победы для «Спартака». И речь не только про штрафные. Например, в мае этого года у «Спартака» ничего не получалось сделать с «Уралом». Матч шёл к ничьей, но бразилец просто взял и положил мяч в ворота.

Одно дело, когда «Спартак» покидает Педро Роша и совсем другое, когда уходит Фернандо. Это дорогая цена за непопадание в Лигу чемпионов. Год назад провал в матче с ПАОКом предопределил уход Промеса. Пятое место в прошлом сезоне – уход Фернандо. В условиях рынка и финансового fair play тяжело содержать дорогой состав не получая финансовых бонусов от выступления в групповом этапе ЛЧ.

Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо Очень выгодная сделка.

Если и в этом сезоне «Спартак» снова останется без главного евротурнира… Самый дорогой футболист команды на сегодня – Роман Зобнин (14 миллионов евро – по оценкам Transfermarkt). Неужели и его скоро придётся продавать? А вообще, страшно смотреть на чемпионский состав. Уже так мало кто остался. Самедов сегодня завершил карьеру. Луис Адриано уходит в «Палмейрас». Ушла эпоха.