Ещё один чемпион покидает «Спартак». Луис Адриано ушёл в «Палмейрас»

Вслед за Фернандо из «Спартака» ушёл ещё один бразильский легионер – Луис Адриано. «Палмейрас» официально подтвердил переход 32-летнего нападающего. Клуб из Сан-Паулу закрыл сделку за несколько часов до закрытия трансферного окна в Бразилии.

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Каковы условия трансфера Луиса Адриано?

Луис Адриано подписал четырёхлетний контракт с «Палмейрасом». Условия трансфера не разглашаются, однако Globo Esporte сообщал, что нападающий перейдет в клуб из Сан-Паулу бесплатно, а «Спартак» при этом сохранит 50% прав на игрока. Главной сложностью в ходе переговоров была высокая зарплата Луиса Адриано в России – 4 млн евро в год.

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Кто заменит Луиса Адриано в «Спартаке»?

В летнее трансферное окно «Спартак» полностью сменит линию нападения. Помимо Луиса Адриано московский клуб расстался с центрфорвардом Зе Луишем, которого продали «Порту» за 8,5 млн евро. Вместо бразильца и португальца красно-белые берут более молодых игроков атаки, проявивших себя в менее сильных чемпионатах. Месяц назад «Спартак» приобрёл у «Ромы» за 3 млн евро аргентинца Эсекьеля Понсе, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за АЕК и стал вторым снайпером чемпионата Греции с 16 голами. Кроме того, в ближайшее время будет объявлено о трансфере 22-летнего Йордана Ларссона. Нападающий «Норрчёпинга» возглавляет список бомбардиров чемпионата Швеции с 11 забитыми мячами. Его трансфер оценивается в 4 млн евро.

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Что Луис Адриано выиграл со «Спартаком»?

Луис Адриано перешёл в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года, причём итальянский клуб отпустил форварда бесплатно. Его контракт с красно-белыми действовал ещё сезон. Бразилец сыграл в чемпионате России 59 матчей, забил 19 голов и сделал 14 голевых передач. Выиграл в составе москвичей золотые медали РПЛ, а также Суперкубок России.

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Сколько уже трансферов у «Спартака» в этом сезоне?

«Спартак» приобрёл для «основы» пока лишь двух новичков – Понсе и вингера «Ростова» Резиуана Мирзова (4 млн, по данным Transfermarkt). Возможно, закрепится в первой команде и перешедший из «Вольфсбурга» фланговый универсал Малкольм Баду (75 тыс евро). Ещё два новичка на подходе. Это Ларссон и атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. Немца возьмут в аренду до конца сезона с правом выкупа за 8 млн. Тем временем руководство «Спартака» продолжает поиски нового креативного центрхава. Основной кандидат – Гус Тиль из АЗ. Голландец обойдётся красно-белым более чем в 10 млн.

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Ушли из команды летом защитники Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, полузащитники Фернандо, Денис Глушаков, Софьян Ханни, нападающие Зе Луиш и Луис Адриано. В аренду тульскому «Арсеналу» отдан Александр Ломовицкий. Продажи Фернандо (15 млн), Ханни (8 млн) и Зе Луиша принесут «Спартаку» в общей сумме 31,5 млн.

Как выступает новая команда Луиса Адриано?

«Палмейрас» – чемпион Бразилии прошлого сезона. Возглавляет его знаменитый бразильский тренер Луис Фелипе Сколари. После 12 туров нынешнего чемпионата зелёно-белые занимают второе место в Серии А, отставая от лидера «Сантоса» на два очка. Помимо того, команда Сколари пробилась в 1/8 финала Кубка Либертадорес, где сыграла вничью 2:2 в первом выездном матче с аргентинским «Годой Круз». В борьбе за Луиса Адриано «Палмейрас» опередил «Фламенго».