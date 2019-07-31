«Спартак» отказывается от бразильцев, а «Зенит» покупает. Трансферы РПЛ

Трансферные новости с рынка РПЛ в последние дни связаны прежде всего с традиционными фаворитам чемпионата России – «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком». Но, похоже, готово сделать дорогое приобретение и «Динамо». Если вы что-то пропустили, то узнаете из этого текста.

«Спартак» расстался во вторник сразу с двумя бразильскими легионерами. Фернандо отправился в «Бэйцзин Гоань», а Луис Адриано — в «Палмейрас». На продаже 27-летнего полузащитника в Китай московский клуб заработает 15 млн евро, а 32-летний нападающий, по данным Globo Esporte, уходит бесплатно, но при этом красно-белые сохранят за собой половину прав на игрока. Кроме того, после матча с «Тамбовом» главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил, что ведутся поиски новой команды для полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

Фернандо в Китае. Почему от этого трансфера становится грустно За что мы любили и ненавидели Фернандо.

Ещё один чемпион покидает «Спартак». Луис Адриано ушёл в «Палмейрас» Красно-белые полностью меняют линию нападения.

Новичками красно-белых в ближайшее время станут вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле и нападающий «Норрчёпинга» Йордан Ларссон. Как стало известно «Чемпионату», 28-летнего немца возьмут в аренду с правом выкупа за 8 млн евро. До конца нынешнего сезона Шюрлле сможет заработать 3 млн. Андре уже прилетел в Москву со своей женой Анной Шарыповой и должен сегодня подписать контракт.



Продолжаются переговоры по поводу приобретения центрального полузащитника АЗ (Алкмар) Гуса Тиля. По информации голландских СМИ, «Спартак» готов заплатить за 21-летнего игрока до 15 млн евро. Стало известно, что сам Тиль в ультимативной форме потребовал от своего клуба отпустить его в Москву.

Тиль очень хочет в «Спартак». Ради трансфера идёт на конфликт с клубом Как же непросто красно-белым найти нового плеймейкера!

«Зенит» приготовил для РПЛ трансферную бомбу. Чемпион России близок к приобретению вингера «Барселоны» Малкома. Покупка 22-летнего бразильца может обойтись в 40 млн евро с учётом бонусов. Петербургский клуб уже согласовал с игроком личный контракт с зарплатой в размере 6,5 млн евро в год. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил в интервью «Чемпионату» факт переговоров:



«Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко, – сказал Медведев. — У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне». «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Дуглас Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб».

Однако «Зенит» ориентирован не только на покупку звёзд под Лигу чемпионов, но и на возвращение собственных воспитанников. По информации, имеющейся у «Чемпионата», петербургский клуб договорился с «Уфой» о переходе Данилы Кругового. Сумма трансфера должна составить 1 млн евро. Впрочем, до конца сезона 21-летний игрок останется в «Уфе» на правах аренды, а летом 2020-го присоединится к сине-бело-голубым.

Матиас Краневиттер, заявивший в интервью аргентинским СМИ о желании сменить команду ради игровой практики, может продолжить карьеру в «Галатасарае». Как утверждает Fotospor, стамбульский клуб намерен купить «опорника» в случае срыва трансфера полузащитника «Лестера» Нампалиса Менди. Сам Краневиттер не против перебраться в Турцию.

«Зенит» договаривается с нападающим «Барселоны». Всё, что об этом известно Кажется, главный трансфер лета в РПЛ.

ЦСКА тоже ещё не завершил летнюю кампанию. Новичком красно-синих, возможно, станет полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс. По данным Corriere dello Sport, 24-летний игрок ждёт, чем завершится история с переходом в «Болонью», а в случае отказа итальянского клуба примет предложение из России или Германии. Ориентировочная стоимость трансфера Хендрикса – 7,5 млн евро.



Как стало известно «Чемпионату», у «армейцев» есть предложения по двум игрокам. «Кристал Пэлас» готов заплатить за нападающего Фёдора Чалова 15 млн евро, а московское «Торпедо» хочет арендовать полузащитника Наира Тикнизяна. Тем временем защитник Никита Чернов перешёл в «Крылья Советов». Сумма трансфера составила около 500 тыс евро.



«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа. Издание Kicker написало, что московский клуб заплатит за 25-летнего игрока около 20 млн евро. У бело-голубых есть конкурент в лице «Айнтрахта», тем не менее переход Филиппа в «Динамо» более вероятен. По всей видимости, из команды Дмитрия Хохлова уйдёт полузащитник Самба Соу, которым, по слухам, интересуется «Ноттингем Форест».

«Динамо» купило Н'Жье. Кажется, это ошибка Человек, которого «Динамо» увело у «Спартака» и ЦСКА.

Наконец, определился с будущим экс полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра. Один из самых креативных игроков РПЛ продолжит карьеру в MLS. 29-летний уругваец на правах свободного агента подписал контракт на сезон.