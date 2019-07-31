Распродажа в «Спартаке» — это правильно. Но нынешний сезон будет потерян

Ближе к середнякам, дальше от лидеров

Вторник, 30 июля, стал для болельщиков «Спартака» очень необычным и тяжёлым днём, в ходе которого их по очереди могли посещать приступы паники, страха, глубокой тоски и истерического смеха. Клуб одновременно продал двух бразильцев – Луиса Адриано и Фернандо, каждый из которых имеет высочайший номинальный уровень и одним действием способен решить исход любого матча. Грусть по чемпионскому составу наполнила сердца всех красно-белых, а правда жизни такова, что теперь-то от него ничего не осталось.



Для того чтобы понять, где сейчас находится и куда движется «Спартак», сначала нужно ещё раз взглянуть на список всех трансферов лета. В левый столбец можно добавить вратаря Романьоли (2 млн евро, часть сделки по Понсе) и ганского немца Баду (75 тыс. евро), которых transfermarkt отправил в «Спартак-2», однако картина ясна и без минимальных поправок. У красно-белых нехарактерно большое количество продаж и положительный баланс. Если бы летнее окно захлопнулось прямо сейчас, клуб установил бы абсолютный личный рекорд. Cовсем скоро грядут трансферы на вход, но есть подозрения, что красно-белые всё равно останутся в плюсе. Не столь большом, но плюсе.

А вторая таблица, на мой взгляд, сегодня ещё актуальнее показывает всем, где сейчас находится «Спартак» и какие должны быть ожидания от сезона. Специально зафиксируем момент до официальных приобретений – по суммарной стоимости состава красно-белые пятые, причём «Краснодару» они уступают в два (!) раза, а «Зениту» — даже больше. Команда по стоимости игроков ближе к «Ахмату»», Ростову» и «Рубину», чем к лидерам.

Возникает справедливый вопрос: а нужно ли всё это было делать? Разве нельзя было обойтись без столь резких шагов? Однако при всём резонансе и местами истеричной реакции на вторничные события с каждым решением руководства красно-белых хочется согласиться.

Продажа Фернандо – это провал?

Ни в коем случае. Наоборот, это большая удача.



Сначала по поводу спортивных характеристик. Безусловно, Фернандо – мастер, который умеет классно вести игру в центре поля, выполнять из глубины множество конструктивных и обостряющих передач, регулировать темп и скорость атак, просто феноменально исполнять штрафные.

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Но при этом у бразильца множество недостатков. Он плохо выходит из-под прессинга, не хватает подвижности и умения разворачиваться на дриблинге, стоя спиной к чужим воротам. Он выполняет малый объём интенсивной оборонительной работы – если с перехватами за счёт чтения игры справляется отлично, то с уровнем ведения единоборств и концентрацией всё плохо. Доигрывать второй темп Фернандо совсем не умеет – количество голов, которых «Спартак» пропустил из-за этого в два последних сезона, зашкаливает.



Со своими недостатками Фернандо – очень яркий и умный, но специфичный полузащитник, полезный только в определённой системе (как в самый первый год, когда его ещё не душили прессингом, а Глушаков и Зобнин разгружали в черновой работе). С таким опорником непросто выстроить агрессивный прессинг и прийти к балансу между атакой и обороной – как при 4-2-3-1, так и при 4-3-3. Задумка Кононова передвинуть бразильца повыше, на позицию «десятки», тоже обернулась провалом, поскольку Фернандо влияет на игру из глубины, а у чужой штрафной нужны уже другие качества.

А теперь вопрос: 15 млн евро из Китая за яркого, но не беспроблемного игрока, на которого из-за минусов как раз нет спроса в Европе, — это достойная компенсация? На мой взгляд, даже чрезмерная. Через год, да даже через месяц шанс был бы упущен, такие деньги бы уже никто не дал. Поэтому я прекрасно понимаю «Спартак», ухватившийся за предложение.



Другое дело, что пасующих полузащитников в команде теперь не осталось. И обязательно, просто жизненно необходимо возместить потерю как можно скорее.

Уход Адриано – это удар?

Нет, это тоже удача. В этой истории вообще можно ограничиться коротким комментарием. Нет мотивации – нет футболиста.



Бразильский форвард был великолепен в постчемпионском сезоне-2017/18, но прошлый год он провалил, да и новый чемпионат начал так, что лучше бы вообще не выходил на поле. От него минимальная польза на поле, в жизни команды вне спортивного графика он тоже почти не участвует. Будущим летом у него закончился бы контракт, и он ушёл бы бесплатно. А так «Спартак» не только разгрузил зарплатную ведомость (причём убрал оттуда очень весомый пункт), но и получил за 32-летнего футболиста хотя бы минимальные деньги.

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А надеяться на «умение такого мастера решить эпизод и исход матча одним действием» — наивность в чистом виде. Сейчас хотя бы есть надежда, что на острие атаки вернётся мотивированный новичок Понсе, которого Кононов удивительным образом двигал на фланг. Олег Георгиевич, если вы это делали в рамках предпродажной акции Адриано, вопрос более неактуален.

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Почему нельзя было продать игроков до старта сезона?

Самый популярный вопрос, который встречается сейчас в социальных сетях, – зачем тогда наигрывать футболистов в ходе предсезонки и вступать с ними в новый сезон, если всё равно на них не рассчитываешь и собираешься продать? Почему нельзя было продать их сразу, чтобы облегчить жизнь тренеру?



Во-первых, продажи возможны только тогда, когда есть достойные предложения. Часть игроков «Спартак», как и планировал, отпустил свободными агентами с выплатой компенсации, а на других футболистах собирался именно заработать. Но покупатели находились не сразу – и это нормальная история, когда активность на рынке повышается по мере приближения к дедлайну. Того же Фернандо за копейки клуб продавать не собирался. Зе Луиша тоже отпустил не сразу, а лишь когда португальцы прислали улучшенное предложение. Та же история и с Ханни – даже при своей бесполезности для нынешней команды у алжирца сохранялся трансферный потенциал, поэтому ему давали тренироваться, задействовали в контрольных матчах и просто выжидали.

«Спартак» пытался заработать, добился цели – и это здорово. А демонизировать руководство по отношению к Кононову тоже не нужно. Тренер прекрасно знал про планы клуба, понимал, что возможен уход Фернандо и нападающих. В конце апреля после заседания совета директоров уже стал ясен вектор трансферной кампании.

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Плюс продажи ключевых игроков состоялись не в финальные дни трансферного окна (как в случае с Промесом – вопиющая история, невозможная в условном ЦСКА), а задолго до его окончания. Есть время восполнить потери и продолжать сезон в адекватном по силе составе.

Почему нельзя было купить новых игроков до начала сезона?

А вот эта претензия абсолютно оправданна. Если клуб хочет чего-то добиться в чемпионате, он должен подходить к нему максимально готовым и уверенным в себе. «Спартак» же успел вовремя купить только нападающего Понсе. Все остальные линии не закрыты до сих пор. И если их не закроют, тогда продажи будут не благом, а злом и вредительством.



Мирзов приехал растренированным, пропустил всю предсезонку, и ему наверняка понадобится время, чтобы прийти в себя. Плеймейкер, которого так хотел главный тренер, не приехал до сих пор – завалены переговоры по 5-6 кандидатам, да и с голландцем Тилем вопрос никак не удаётся решить. Шюррле и Ларссон на подходе, но и их сразу же встроить в состав будет трудно.

Так что даже после появления новичков не стоит ждать от «Спартака» немедленного преображения. Скорее всего, потребуется один-два месяца на стабилизацию состава и футбола (если это вообще возможно с Кононовым), и первую треть чемпионата команду будет болтать из стороны в сторону. Сложно, к примеру, прогнозировать, что ждёт красно-белых в ближайшем дерби с «Динамо» — и не лучше ли действительно будет для них, если матч перенесут на более поздний срок.



Но, кажется, в руководстве со всем этим смирились – и совершенно сознательно жертвуют нынешним сезоном ради перестройки. Главное, чтобы эта перестройка действительно состоялась и привела к рождению новой команды. Будет смешно, если через год «Спартак» разочаруется во всех новичках и проведёт очередную революцию.