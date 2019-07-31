«Он уходит в самую бесполезную лигу». В Испании потрясены трансфером Малкома

«Зенит» вот-вот объявит о переходе бразильского нападающего Малкома, который последний год провел в «Барселоне». Болельщики неоднозначно воспринимают эту новость.
«Грустно видеть, как игрок заканчивает карьеру в столь раннем возрасте»
«Малком все же уходит из «Барсы». Больше спасибо Вальверде за то, что потерял такого игрока»
«Малком в «Зените». Еще одна карьера, которую загубил каталонский клуб»
«Бесит, что Малком уходит, не получив какого-либо шанса. У него большой потенциал, и он всегда отдавал всего себя, когда у него появлялась возможность. «Барса» молодец, что пытается поиметь хоть что-то с него»
«Малком в скором времени перейдет в «Зенит». Мне его жаль. Он заслуживал больше игрового времени. Надеюсь, он понимает ситуацию. В любом случае, играть за «Барселону» непросто»
«Барса» должна была удержать Малкома. Это хороший игрок»
«Самоуверенность – это все. Если тебе не дают шансов, то сложно показать свой талант. Это и случилось с Малкомом в «Барсе». Игрок высокого уровня, которому едва дали возможность раскрыться. Он молод, прогрессирует – уверен, что он еще вернется в топ-лигу»
«Малком в «Зенит» — странный переход. Надеюсь, у него все будет хорошо, и он вернется в клуб из топ-5. Иначе это будет еще один уничтоженный талант»
«Как быстро вырос и упал Малком…Из «Бордо» в «Барсу», а оттуда в «Зенит». Давайте надеяться, что то же самое не произойдет с Пепе»
«Малком переходит в «Зенит». Наверное, он сейчас жалеет о прошлогоднем решении. Переход в «Рому» сделал бы его лучше, и возможно сейчас он был бы целью топовых европейских клубов. Переход в «Барсу» был перебором»
«Малком проделал путь от игрока, которого связывали с крупнейшим клубом в мире, до игрока, который переходит в самую бесполезную лигу. Вот так трансферное окно»
«А ведь столько могло произойти…Отличный футболист и человек. До свидания и удачи, Малком»
«Очень надеюсь, что деньги с продажи Малкома будут потрачены на покупку левого защитника, а не Неймара»
«До свидания, Малком. Прости, что потратили твое время из-за того, что Вальверде отстой. Удачи!»
- 31 июля 2019
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