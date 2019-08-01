Скандал с Гризманном и возвращение Буффона. 10 самых громких трансферов июля

Июль традиционно вышел богатым на громкие сделки на трансферном рынке. За последние четыре с половиной недели случились не только давно назревающие переходы, но и совсем неожиданные. Вспоминаем самые интересные трансферы прошедшего месяца и считаем потраченные деньги клубов.

Переход Эль-Шаарави в «Шанхай Шэньхуа» стал одним из самых неожиданных трансферов лета. 28 июня итальянец утверждал, что о переезде в Китай не может быть и речи. «У меня нет желания покидать Европу. Я всё ещё хочу играть на высочайшем уровне. Ещё слишком рано делать такой радикальный выбор. Не в 26 лет», — заявлял Эль-Шаарави. Однако чуть позже полузащитник получил предложение, от которого не смог отказаться. Уже 8 июля он официально стал игроком китайского клуба, недёшево продав своё желание играть на высоком уровне. В новом клубе Стефан получил трёхлетний контракт с зарплатой 10 млн евро в год. И ещё 10 млн евро подъёмных.

В 20 лет Эль-Шаарави не захотел ехать в Россию. В 26 — уехал в Китай Хотя неделю назад сказал: «Мне только 26 лет, я останусь в Европе».

Уход Триппьера из лондонского клуба получился немного скомканным. Сначала Киран, прощаясь с одноклубниками в «Инстаграме», вместо тега «шпор» по ошибке поставил тег клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс», а затем в одном из интервью намекнул о скверной обстановке в своём бывшем клубе. «В «Тоттенхэме» за кулисами кое-что происходило. Не буду вдаваться в подробности, но именно поэтому я принял решение двигаться дальше», — отмечал Триппьер. В любом случае от трансфера англичанина выиграли обе стороны. «Атлетико» получил боевитого флангового защитника, способного хорошо исполнять стандарты, а Киран — возможность развиваться. С новым клубом англичанин подписал контракт на три года.

Набиль Фекир («Лион» — «Бетис»)

Трансфер Набиля Фекира – показательная история про то, что может случиться с игроком, если он, находясь на пике, не может вовремя поменять команду. Прошлым летом за Фекиром охотились многие топ-клубы, среди которых был «Ливерпуль». Мерсисайдцы планировали потратить на француза до 70 млн евро, однако он провалил медосмотр. В итоге в июле 2019 года Набиль перебрался в скромный «Бетис» всего за 19,75 млн евро, подписав с новым клубом соглашение на четыре года. Вероятно, стоимость нападающего так резко упала из-за его статистики. В прошлом сезоне он забил всего 12 мячей и отдал 9 голевых передач в 39 матчах.

Нынешним летом «шпоры» наконец проснулись после 18-месячного трансферного затишья. Следом за подписанием 18-летнего вингера «Лидса» Джека Кларка «Тоттенхэм» оформил сделку по 22-летнему хавбеку «Лиона» Н’Домбеле, заплатив за него 60 млн евро и подписав с ним контракт до 2025 года. Благодаря Тангаю центр полузащиты лондонцев наверняка станет универсальнее. Н’Домбеле обладает отличным пасом, часто обостряет игру и может протащить мяч за счёт отличного дриблинга. Кроме того, он неплох в отборе и на перехватах. За прошедший сезон в Лиге 1 хавбек забил один гол и отдал 7 результативных передач.

Диего Годин (свободный агент – «Интер», предыдущий клуб — «Атлетико Мадрид»)

За «Атлетико» 33-летний уругвайский защитник отыграл 9 лет. Несмотря на то что в прошлом году Годин заслуженно стал капитаном команды, продлевать контракт с ветераном клуба руководство «матрасников» не стало. В «Атлетико» существует правило не предлагать игрокам, разменявшим четвёртый десяток, соглашение сроком более чем на один год. Уругваец не согласился на такие условия и решил уйти. В начале июля он подписал контракт с «Интером». Соглашение рассчитано на три года.

Джанлуиджи Буффон (свободный агент – «Ювентус», предыдущий клуб «ПСЖ»)

Разлука Буффона и «старой синьоры» длилась всего год. 41-летний голкипер всё же вернулся в «Ювентус» в качестве свободного агента, подписав однолетний контракт. В родной клуб опытный вратарь перешёл скромно и без лишнего пафоса. Он отказался от предложений Джорджо Кьеллини – забрать капитанскую повязку и Войцеха Щенсны – взять свитер с первым номером. Кроме того, Буффон даже участвовал в вечере посвящения наравне с новичками клуба. Перед своими партнёрами по команде вратарь спел известную песню итальянского исполнителя Доменико Модуньо Volare («Nel blu dipinto di blu»)

Трансфер Родриго Эрнандеса стал самой дорогой сделкой в истории «Манчестер Сити». Хавбека «Атлетико» горожане приобрели за 70 млн евро. С новым клубом Родри подписал 5-летний контракт. В 23-летнем новичке «Сити» Хосеп Гвардиола, вероятно, видит нового Бускетса. Молодой полузащитник силён не только в оборонительных действиях, но и в нападении. Родри способен поддерживать темп атаки и грамотно развивать её. Он отлично продвигает мяч и уверенно чувствует себя под прессингом. Похоже, Пеп наконец нашёл замену 34-летнему Фернандиньо.

Гвардиола собрал команду без слабых мест. Зачем «Манчестер Сити» купил Родри Опорник был необходим Пепу как воздух. Чемпионы Англии стали ещё сильнее.

Ещё до открытия трансферного окна было очевидно, что летом 19-летний талант «Аякса» покинет клуб. На де Лигта претендовали многие европейские топ-клубы, среди которых были «ПСЖ» и «Барселона». Тем не менее Маттейс выбрал «Ювентус», подписав с клубом пятилетний контракт. Бьянконери убедили голландца присоединиться к команде, гарантировав достаточное игровое время и показав большую заинтересованность в игроке. За де Лигта «Ювентус» заплатил 75 млн евро. Эта сумма может ещё вырасти на 10,5 млн евро с учётом бонусов.

Как одно решение изменило жизнь Матейса де Лигта навсегда Маленькая деталь, которая хорошо характеризует работу «Аякса».

Несмотря на то что 19-летний тинейджер сыграл всего 43 матча за первую команду «Бенфики», забил 20 голов и отдал 11 голевых передач за клуб, «Атлетико» выложил за него немыслимые 126 млн евро. Таким образом, Фелиш стал самым дорогим приобретением в истории «матрасников», а также самым дорогим португальцем. При этом огромная сумма, выплаченная за трансфер португальца, похоже, вовсе не давит на него. Свой первый гол за новый клуб Фелиш забил уже во второй игре, поучаствовав в разгроме «Реала». В том матче Жоау также сделал две результативные передачи.

126 миллионов евро за 19-летнего парня. Фелиш действительно так хорош? Португалец должен заменить Гризманна в «Атлетико».

Трансфер Антуана Гризманна в «Барселону» пока не только самая громка сделка лета, но и самая скандальная. Не явившись на клубную базу «матрасников» для подготовки к новому сезону, француз через своих адвокатов уведомил руководство клуба, что выкупит свой контракт за 120 млн евро. В июле Гризманн внёс положенную сумму, после чего подписал 5-летнее соглашение с «Барселоной». Тем не менее трансфер игрока ещё может быть заблокирован. Боссы «Атлетико» уверяют, что сделку с футболистом каталонцы провернули ещё в марте, когда сумма отступных за игрока составляла 200 млн евро. Поэтому «матрасники» требуют с «Барселоны» ещё 80 млн. Они даже намерены судиться. Сейчас, по словам президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, компетентные органы занимаются расследованием перехода Гризманна.