У Малкома есть очень ценное качество для РПЛ. Здорово бьёт из-за штрафной!

Продолжаем знакомиться с потенциально самым ярким новичком РПЛ этого лета и деталями его трансфера. Мы уже знаем, что покупка Малкома у «Барселоны» обойдётся «Зениту» приблизительно в 40 млн евро, а сам бразилец должен пройти 2 августа медобследование и подписать контракт на пять лет с зарплатой в размере 6,5 млн евро в год. Известно, что 22-летнему вингеру посоветовали перебраться в Петербург экс-звезда сине-бело-голубых Халк и нынешний зенитовец Дуглас Сантос, после чего Малком со спокойной душой отклонил предложения от «Эвертона» и из Китая.

«Он уходит в самую бесполезную лигу». В Испании потрясены трансфером Малкома Болельщики считают, что бразильский нападающий заслуживал в Испании большего.

Рассуждая об игровых качествах Малкома, журналисты прежде всего выделяют его скорость, технику и дриблинг. Тем не менее сомневаются в способности невысокого и пока ещё недостаточно зрелого по возрасту бразильца выжить в нашей тяжёлой лиге с её философией оборонительного жёсткого футбола. На эту тему в своё время удачно пошутил Артём Дзюба: «Криштиану Роналду и Месси не забили бы в России больше 20 голов. В Пермь приедут в минус 30 и обалдеют. А там ещё Белоруков». Наверное, для Малкома отсутствие «Амкара» и Дмитрия Белорукова в сегодняшней РПЛ – большой плюс. Впрочем, и сам бразилец при всём его таланте был в «Барселоне» всё-таки не на одном уровне с Месси, а сменщиком великого аргентинца.

В «Зените» ждут Малкома. Он должен что-то нарисовать Чемпионы России заключили договор о сотрудничестве с Эрмитажем.

Скорее всего, Малкому действительно потребуется какое-то время, чтобы адаптироваться к игре в России. Наверное, поначалу он не будет забивать столько, сколько Халк на пике карьеры. В конце концов, Халк в его возрасте только перебрался из «Токио Верди» в «Порту», где продолжал своё развитие в течение четырёх лет перед переходом в «Зенит». Петербургский клуб делает большой вклад в будущее, при этом молодой бразилец уже сейчас игрок высокого класса. Малком хоть и пониже Халка, но тоже плотно сбитый (при росте 171 см весит 74 кг) и крепко стоит на ногах.

«Зенит» подписал ещё одного вратаря. Объясняем зачем Александр Васютин вернулся из Норвегии в родной клуб.

Ещё у Малкома есть очень ценное качество, которое аналитики, кажется, забыли упомянуть, – способность здорово пробить из-за штрафной. Видимо, всё дело в том, что бразилец почти не применял своё оружие в «Барселоне». Может, стеснялся тянуть одеяло на себя, кроме того, в каталонской команде стремятся скорее разыгрывать мяч, нежели лупить издали. Однако «Зениту» поставленный удар Малкома точно пригодится, тем более против чемпиона соперники, как правило, выкатывают «автобус» к своей штрафной. Зачастую взломать сверхнасыщенную оборону можно только за счёт стандартов и выстрелов с 20-30 метров.



За два сезона в «Бордо» Малком забил восемь мячей в чемпионате Франции из-за штрафной. Очень приличный показатель! Конечно же, этим бразильский вингер напоминает Халка, пусть у него и не такая мощная «пушка», как у бывшего форварда «Зенита».



Почему-то особенно Малкому удавались удары по воротам «Сент-Этьена». В сезоне-2017/18 бразилец забил этой команде два мяча из-за штрафной. Особенно впечатлил гол в матче первого круга, когда вингер сделал счёт 2:0 в пользу «Бордо».

Сезоном ранее потенциальный новичок «Зенита» огорчил «Сент-Этьен» со штрафного – хитро пробил в обвод стенки.

В принципе в составе команды Сергея Семака и без Малкома есть кому исполнять стандарты с левой ноги. Ярослав Ракицкий весной доказал, что соперникам сине-бело-голубых лучше не нарушать правила ближе чем за 40 метров от ворот. Теперь к убойным выстрелам украинского центрального защитника должны добавиться дальние удары бразильца. В тот же сезоне Малком забил со штрафного «Нанси».

Помимо «Сент-Этьена» Малком невзлюбил «Лион». «Ткачам» бразилец тоже трижды забил издали. На старте сезона-2017/18 вингер «Бордо» оформил дубль в гостевой встрече, завершившейся со счётом 3:3. Правда, в эпизоде с первым мячом Малкому помог рикошет. Зато спасительный гол в концовке – действительно шедевр.

Хорошо попал Малком и в выездном матче с «Лионом» в сезоне-2016/17. Бразилец умеет находить свободное пространство между линиями, а ещё понимает, что иногда надёжнее пробить на технику, нежели на силу. Вратарь всё равно не успеет сложиться, чтобы достать мяч.

Восьмой гол из этого списка был забит в ворота «Дижона» в декабре 2017-го. Здесь Малком тоже всё сделал блестяще: получил мяч вдали от штрафной на бровке, ушёл от опекуна, сместился в центр и нанёс феноменальный удар. Гол в стиле Халка, не правда ли?

Наконец, дополнить коллекцию можно голом в ворота «Тулузы» из сезона-2016/17. Правда, в этом случае Малком атаковал ворота с линии штрафной, но то, как бразилец занял позицию и исполнил удар, заслуживает высшей оценки. Не так часто в чемпионате России игроки группы атаки выполняют идеально, казалось бы, простые вещи.

У Малкома очень богатый атакующий арсенал. Если «Зенит» закроет трансфер, то, возможно, получит звезду на долгие годы.