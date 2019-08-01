Москва или Петербург? Угадай родину футболиста
Футбольный баттл двух столиц.
Есть мнение, что в тепличной столице толковые футболисты вырастают редко. Вопреки этой версии, мы подготовили этот тест. В нём можно на конкретных примерах убедиться, что Москва и Питер дали российскому футболу немало крутейших футболистов.
Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.
- 1 августа 2019
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