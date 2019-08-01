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Какие футболисты родились в Москве и Санкт-Петербурге? Дзюба, Васин

Москва или Петербург? Угадай родину футболиста
«Чемпионат»
Москва или Петербург? Угадай родину футболиста
Футбольный баттл двух столиц.
Футбол / РПЛ 0

Есть мнение, что в тепличной столице толковые футболисты вырастают редко. Вопреки этой версии, мы подготовили этот тест. В нём можно на конкретных примерах убедиться, что Москва и Питер дали российскому футболу немало крутейших футболистов.

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

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