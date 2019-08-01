Как исчезали футбольные клубы в России. Разгар экономического кризиса

После стабильных нулевых в российском футболе наступили очень тяжёлые времена.

Как исчезали футбольные клубы в России. Бесконечно грустная история Сколько команд исчезло за последние 30 лет и почему. Начнём с 1990-х.

Как исчезали футбольные клубы в России. Докризисные 2000-е Продолжение грустного сериала.

Мировой кризис и ряд других последовавших после него событий политического и не только характера заметно сказались на экономической жизни нашей страны. Почему всё так и произошло, и могли ли сильные мира сего избежать негативных последствий и сделать многое из того, что было в их компетенции, получше — ответы на эти вопросы оставим экспертам в своих сферах. Мы же вернемся к футболу — ему после стабильных «нулевых» досталось как следует.

Вот таблица с данными за последние 11 лет:

Год РПЛ ФНЛ ПФЛ ЛФЛ И У Н/О Б> Б< П 2009 16 20 81 120 12 4 3/11 10 2 2 2010 16 20 75 148 13 5 5/11 8 1 1 2011 16 20 75 164 9 2 3/13 9 1 0 2012 16 17 73 118 8 5 1/8 6 4 1 2013 16 19 72 116 5 4 6/9 7 4 0 2014 16 18 74 131 11 4 8/16 7 1 2 2015 16 20 62 114 6 7 1/4 7 3 1 2016 16 20 58 114 12 2 3/8 10 6 0 2017 16 20 64 109 7 2 1/15 9 3 0 2018 16 20 59 105 14 2 5/10 12 8 1 2019 16 20 62 110 5 3 6/10 11 4 1

Примечание к таблице.

Сколько клубов исчезли (И) или утратили (У) профессиональный статус, сколько появилось новых команд-профессионалов/сколько клубов обрели возможность сыграть в профи (Н/О), кто остался без повышения/понижения в классе (Б>), П — клубы, не лишившиеся статуса профессионалов, но вынужденные пойти на понижение в классе не по спортивному принципу из-за разного рода проблем.

Важное замечание — за каждый год в таблице ситуация берется по состоянию на старт сезона.

Итоги:



1) Среднее число исчезающих в год клубов — 9, уходящих из профессионалов — 5;

2) новых клубов появляется больше, но многие из них — просто «заменители» исчезнувших (в городе становится банкротом старая команда, вместо неё создается новое юридическое лицо);

3) число команд, остающихся без повышения/понижения, растет, доходит до абсурда, когда из ФНЛ по спортивному принципу не вылетает вообще никто;

4) количество профессиональных клубов на уровне второй лиги сокращается с примерно 80 до примерно 60;

5) на верхнем уровне для любителей число коллективов в среднем достигает отметки в 122 участника (в последние 5 лет — 110).



В последние 10 лет наш футбол переживает не лучшие времена. Теперь клубы исчезают и на уровне Премьер-Лиги. Победа в своей группе ПФЛ — не залог выхода в ФНЛ. А место в зоне вылета ФНЛ отнюдь не означает выбывание в нижний дивизион. Про любителей и вовсе говорить смысла нет.



Клубов в ПФЛ становится всё меньше, в огромной по охвату территории зоне «Восток» — всего 6. 32 из 110 команд третьего дивизиона представляют Москву и Московскую область. В первенстве ЮФО/СКФО играют только 9 команд, на Дальнем Востоке — 5, на Северо-Западе — всего 2. Прошлый год стал одним из худших в истории российского футбола после дефолта 1998 года, а по некоторым показателям его и превзошёл.



Сухие цифры не всегда оказывают влияние на наше восприятие окружающей действительности. Ниже — просто список исчезнувших/снявшихся клубов за последние годы (без команд-дублей). Год за годом. Просто краткая историческая справка из открытых источников для каждого, без лирики. Краткая для каждого, но долгая в совокупности.

2009 год

СКА (Ростов-на-Дону) — сохранил прописку в первой лиге, но тяжелое финансовое положение вынудило клуб отказаться от первого дивизиона и заявиться во второй;

«Спортакадемклуб» (Москва) — та же история, что и у СКА;

«Торпедо» (Москва) — вылетело по спортивному принципу из первой лиги, а затем по безалаберности руководства клуб было отзаявлено из второй лиги, из-за планировавшегося объединения с уже играющим там «Торпедо-РГ», но из-за разногласий сделка не состоялась, сроки лицензирования были пропущены, и «автозаводцы» оказались вынуждены на сезон уйти в ЛФЛ;

«Звезда» (Иркутск) — оказалась на грани банкротства, в некоторых матчах в воротах играли полевые футболисты, несмотря на протесты местных болельщиков и поддержку фанатов других клубов, учредители из числа администрации региона инициировали процедуру ликвидации клуба;

«Реутов» — расформирован в связи с финансовыми трудностями, позже был основан «Приалит-Реутов»;

«Луховицы» — занял третье место в зоне «Центр» второй лиги, но из-за проблем с деньгами вынужден уйти в любители, в 2015 году прекратил существование, но затем возрожден, сейчас играет в лиге В чемпионата Московской области;

«Зенит» (Пенза) — снова ушли в ЛФЛ, несмотря на место в середине таблицы, через год вернулись;

«Динамо» (Воронеж) — объединено с «Факел-Воронеж» и ФЦШ-73, было возрождено, но затем вновь расформировано в 2010 году из-за финансовых проблем;

ФЦШ-73 (Воронеж) — объединен с «Факел-Воронеж» и «Динамо», сейчас выступает в чемпионате города;

«Батайск-2007» (Батайск) — отказались от повышения в классе, де-факто уступив это право «Краснодару»;

«Динамо» (Ставрополь) — команда заняла пятое место в зоне «Юг» второй лиги, но из-за огромных долгов и управленческого хаоса прошла процедуру банкротства, на ее базе был основан клуб «Ставрополье-2009»;

«Спартак» (Анапа) — расформирован из-за нехватки финансирования;

«Ника» (Красный Сулин) — клуб с богатой историей был ликвидирован, позже возрожден как «Сулин»;

«Сочи-04» (Сочи) — просуществовав всего четыре года, закрылся из-за трудностей в финансировании;

«Энергетик» (Урень) — расформирован;

«Газовик» (Оренбург) — отказался от повышения в первый дивизион, де-факто уступив это право «Нижнему Новгороду»;

«Алнас» (Альметьевск) — расформирован из-за тяжелого положения спонсора — предприятия «Альметьевские насосы»;

«Юнит» (Самара) — исчез из-за прекращения финансирования;

«Олимпия» (Волгоград) — снялась с соревнований и заявилась в чемпионат области, позже вернулась на профессиональный уровень.

2010 год

«Москва» — успевший заработать себе имя клуб снялся с чемпионата России и заявился сразу в ЛФЛ, официальная причина — отказ основного акционера в лице «Норильского никеля» содержать клуб (хотя назывались и политические причины), через год прекратил свое существование;

ФК «Москва» Фото: РИА Новости

«Витязь» (Подольск) — занял место в середине таблицы первой лиги, но из-за финансовых проблем руководство клуба приняло решение заявиться во вторую;

«МВД России» (Москва) — бодро прошел путь от любителей до первого дивизиона, но из-за кризиса лишился действующих и потенциальных инвесторов, всё же заявился в сезон первой лиги, снялся по его ходу и ушел в ЛФЛ, расформирован в 2012 году;

«Дмитров» — ушел в любители, с 2016 года не выступает;

«Смена-Зенит» (Санкт-Петербург) — расформирован после решения совета директоров;

«Спартак» (Щелково) — снялся после первого круга из-за финансовых проблем и прекратил существование, возрожден в 2015 году, сейчас под названием «Щелково» выступает в лиге В чемпионата Московской области;

ФСА (Воронеж) — еще один клон «Факела» был расформирован;

«Рязань» — несмотря на сохранение прописки в ПФЛ, руководство области осуществило процедуру банкротства клуба, параллельно создав новую профессиональную команду под своим патронажем — «Звезда», через несколько лет та была переименована в «Рязань»;

«Звезда» (Серпухов) — по своей инициативе ушла в любители, где до сих пор и выступает, но уже под названием «Серпухов»;

«Факел-Воронеж» (Воронеж) — исключен из ПФЛ после инцидента с предложением взятки арбитру перед матчем против «Ельца», на его базе возрожден «Факел»;

«Ставрополь» — занял второе место в зоне «Юг» второй лиги, отказался от повышения в классе по дополнительной квоте в пользу «Волгограда» и расформирован, к образованному позже под таким же названием клубу отношения не имеет;

«Елец» — исключен из ПФЛ после инцидента с предложением взятки арбитру перед матчем против «Факел-Воронеж», с тех пор выступает в любителях;

«Волгоград» — клуб попал в первую лигу по дополнительной квоте, после чего стал базой для новой реинкарнации «Ротора»;

«Ротор» (Волгоград) — оказался на грани банкротства, но сумел спастись в результате слияния с «Волгоградом» и даже добился повышения в классе;

«Абинск» — отстранен от участия после того, как не смог приехать на две игры подряд, затем расформирован;

«Лада» (Тольятти) — клуб был расформирован накануне своего 40-летия, целый сезон перед этим страдая от невыплат зарплат, сокращения штата сотрудников, несмотря на обещания местной администрации и концерна «АвтоВАЗ», осталась только детско-юношеская школа, возрожден в 2012 году;

«Тольятти» — решением руководства Самарской области, а также организаций-владельцев «Лады» и «Тольятти» («АвтоВАЗ» в лице «Ростехнологий» и «Национальной академии футбола»), было принято решение о том, что город среди профи будет представлять один клуб — «Лада» расформирована, «Тольятти» объединен с «Академией» из Димитровграда, которая переехала в Тольятти;

«Ставрополье-2009» (Ставрополь) — стал базой для возрождения местного «Динамо»;

«Амур» (Благовещенск) — многолетний участник ПФЛ погряз в долгах, в итоге пришлось сниматься с соревнований — у команды просто не было денег на выезд, её счета были арестованы, после чего руководство Амурской области и города вышло из числа учредителей клуба, далее была осуществлена процедура банкротства и расформирования, позже был образован «Амур-2010».

2011 год

«Сатурн» (Раменское) — подмосковный клуб добровольно снялся с чемпионата России из-за долгов, после чего прошел процедуру банкротства, был возрожден на основе дубля в ПФЛ;

«Сатурн» Фото: РИА Новости

«Нижний Новгород» — после снятия «Сатурна» должен был пойти в РФПЛ, но остался в первой лиге — по одним заявлениям, в клуб просто не пришло приглашение, по другим — отказ от имени команды последовал со стороны руководства региона (впрочем, одно другому не противоречит);

КамАЗ (Набережные Челны) — занял четвёртое место в «пердиве» вслед за «НН», но тоже не пошел на повышение, по словам очевидцев — после отказа руководства Татарстана в предоставлении финансовой помощи, путевка досталась «Краснодару»;

«Динамо» (Санкт-Петербург) — вылетело из первого дивизиона и заявилось в ЛФЛ, но затем снялось и было в очередной раз расформировано из-за ухода единственного спонсора;

«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) — клуб подал заявку на участие в ФНЛ, но футбольные чиновники сделали выбор в пользу «Факела», после чего акционеры отказались спонсировать заводскую команду, и та прекратила существование;

«Нара-ШБРФ» (Наро-Фоминск) — расформирован, позже был основан клуб «Нара», сейчас играет в чемпионате Московской области;

«Зеленоград» — отказался от выступлений среди профессионалов из-за неготовности к переходу на систему «осень-весна», с тех пор играет в любителях;

«Спортакадемклуб» (Москва) — выбыл из ПФЛ, с тех пор выступает в третьем дивизионе;

«Авангард» (Подольск) — объединился с местным «Витязем»;

«Ника» (Москва) — выбыла из ПФЛ, выступала в любителях, прекратила существование в 2017 году;

«Краснодар-2000» (Краснодар) — многолетний участник второй лиги занял пятое место, но снялся в межсезонье и был расформирован;

«Автодор» (Владикавказ) — не смог пройти процедуру аттестации и ушел в региональное первенство;

«Батайск-2007» (Батайск) — снялся с соревнований из-за тяжелого финансового положения, распущен, позже в чемпионате Ростовской области выступали другие клубы из Батайска;

«Союз-Газпром» (Ижевск) — прошел через реорганизацию, путем слияния с СДЮСШОР «Ижевск», новый клуб получил название «Зенит-Ижевск»;

«Океан» (Находка) — клуб с богатой историей выбыл из ПФЛ, с тех пор несколько раз был расформирован, сейчас выступает в чемпионате Приморского края.

2012 год

«Нижний Новгород» — команда чуть не вышла в РФПЛ, но в итоге прекратила свое существование, объединившись с выступавшей в элите «Волгой», позже была возрождена болельщиками, но из-за финансовых проблем исчезла, впоследствии такое название получил местный «Олимпиец»;

«Нижний Новгород» Фото: Сергей Литвак, «Чемпионат»

«Динамо» (Брянск) — частный клуб остался без спонсора из-за возникших у того проблем, из-за долгов лишился лицензии для участия в ФНЛ, после чего был реорганизован сначала в «Динамо-ДЮСШ», а затем в «Динамо-Брянск», который после сезона в любителях вышел в ПФЛ;

КамАЗ (Набережные Челны) — клуб отказался от участия в ФНЛ и заявился в ПФЛ — из-за снижения объемов финансирования, был на грани исчезновения, но после реакции болельщиков, вылившейся в митинг, всё же был сохранен;

«Торпедо» (Владимир) — компания «Ферреро» отказалась от поддержки команды, а в местном бюджете денег на её содержание не нашлось, из-за долгов снялось с ФНЛ, лишилось профессиональной лицензии и заявилось в ЛФК, через год вышло в ПФЛ;

«Шексна» (Череповец) — по заявлениям представителей клуба, он лишился городского финансирования из-за конфликта с мэром, а когда тот стал губернатором Вологодской области, команда осталась также без областной поддержки и интереса спонсоров, после чего была расформирована, её место занял ФК «Череповец»;

«Истра» — спонсирующее предприятие больше не потянуло уровень затрат ПФЛ, клуб ушел в любители, где до сих пор и выступает;

«Динамо» (Вологда) — бюджетное финансирование плавно перетекло из «Динамо» в относительно новый проект — ФК «Вологда», динамовцы же заявились в ЛФК, через несколько лет клуба с историей просто не стало;

«Сатурн» (Раменское) — не смог предоставить финансовых гарантий и не прошел аттестацию, ушел в любители, позже вернулся в ПФЛ;

«Динамо» (Кострома) — руководство области решило оставить один профессиональный клуб — выбор пал на «Спартак», динамовцы же ушли в третий дивизион, в 2017 году прекратили существование, осталась лишь футбольная школа;

«Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочек) — выбыл из ПФЛ, немного поиграл в третьем дивизионе, после чего ушел в чемпионат Тверской области, где и играет по сей день;

«Динамо» (Ставрополь) — несмотря на большие денежные вливания, у клуба образовались многомиллионные долги, сменилось четыре президента, а в межсезонье он лишился лицензии и вновь был расформирован, в дальнейшие годы команда несколько раз возрождалась и умирала, в 2014 году всё же встала на ноги и сумела вернуться в ПФЛ;

«Олимпия» (Геленджик) — расформирована через год после основания;

ФАЮР (Беслан) — спонсоры прекратили финансирование, средств для существования клуба найти не удалось и он был расформирован;

«Мостовик-Приморье» (Уссурийск) — команда заняла второе место в зоне «Восток» ПФЛ, но осталась без средств к существованию из-за проблем у спонсора — ТМК, расформирована;

«Кузбасс» (Кемерово) — набрал долгов, лишился городского финансирования и был распущен.

2013 год

«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) — из-за задолженностей перед кредиторами клуб добровольно снялся с ФНЛ и ушел в любители, через несколько лет вернулся в ПФЛ;

«Карелия» (Петрозаводск) — не приняла участие в новом сезоне ПФЛ из-за отказа руководства республики финансировать профессиональный клуб, заявилась в третий дивизион, позже возвратилась во вторую лигу;

«Петротрест» (Санкт-Петербург) — во второй раз в своей истории стал платформой для новой версии «Динамо»;

«Питер» (Санкт-Петербург) — занял последнее место в ПФЛ, провел сезон в ЛФК, после чего был расформирован из-за отсутствия средств на существование и долгов перед игроками;

«Губкин» — расформирован в связи с нехваткой финансирования, позже возрожден, выступает в чемпионате Белгородской области;

«Славянский» (Славянск-на-Кубани) — расформирован решением мэрии, которая была единственным спонсором клуба;

«Спартак» (Тамбов) — из-за прекращения финансирования руководством области был вынужден уйти в региональный чемпионат, хотя клуб был на грани исчезновения, сейчас выступает в высшей областной лиге;

СКА (Ростов-на-Дону) — снялся после зимней паузы, но заявился летом под названием СКВО;

«Горняк» (Учалы) — когда-то клуб доходил до 1/8 финала Кубка России, обыгрывая на своем пути «Локомотив», но из-за отказа в финансировании со стороны Учалинского ГОК был расформирован, возрожден в 2014 году на базе дубля в чемпионате Башкортостана, где и играет до сих пор;

«Академия» (Тольятти) — расформирована из-за вхождения в структуру «Крыльев Советов», возрождена в 2015 году;

«Динамо» (Барнаул) — не прошло лицензирование из-за долгов по премиальным перед футболистами, после сезона в третьем дивизионе вернулось в ПФЛ.



Исчезнувших клубов так много, что в один заход о них рассказать не получится. Продолжение следует.