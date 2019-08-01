Как исчезали футбольные клубы в России. Разгар экономического кризиса

Мировой кризис и ряд других последовавших после него событий политического и не только характера заметно сказались на экономической жизни нашей страны. Почему всё так и произошло, и могли ли сильные мира сего избежать негативных последствий и сделать многое из того, что было в их компетенции, получше — ответы на эти вопросы оставим экспертам в своих сферах. Мы же вернемся к футболу — ему после стабильных «нулевых» досталось как следует.
Вот таблица с данными за последние 11 лет:
|Год
|РПЛ
|ФНЛ
|ПФЛ
|ЛФЛ
|И
|У
|Н/О
|Б>
|Б<
|П
|2009
|16
|20
|81
|120
|12
|4
|3/11
|10
|2
|2
|2010
|16
|20
|75
|148
|13
|5
|5/11
|8
|1
|1
|2011
|16
|20
|75
|164
|9
|2
|3/13
|9
|1
|0
|2012
|16
|17
|73
|118
|8
|5
|1/8
|6
|4
|1
|2013
|16
|19
|72
|116
|5
|4
|6/9
|7
|4
|0
|2014
|16
|18
|74
|131
|11
|4
|8/16
|7
|1
|2
|2015
|16
|20
|62
|114
|6
|7
|1/4
|7
|3
|1
|2016
|16
|20
|58
|114
|12
|2
|3/8
|10
|6
|0
|2017
|16
|20
|64
|109
|7
|2
|1/15
|9
|3
|0
|2018
|16
|20
|59
|105
|14
|2
|5/10
|12
|8
|1
|2019
|16
|20
|62
|110
|5
|3
|6/10
|11
|4
|1
Примечание к таблице.
Сколько клубов исчезли (И) или утратили (У) профессиональный статус, сколько появилось новых команд-профессионалов/сколько клубов обрели возможность сыграть в профи (Н/О), кто остался без повышения/понижения в классе (Б>), П — клубы, не лишившиеся статуса профессионалов, но вынужденные пойти на понижение в классе не по спортивному принципу из-за разного рода проблем.
Важное замечание — за каждый год в таблице ситуация берется по состоянию на старт сезона.
Итоги:
1) Среднее число исчезающих в год клубов — 9, уходящих из профессионалов — 5;
2) новых клубов появляется больше, но многие из них — просто «заменители» исчезнувших (в городе становится банкротом старая команда, вместо неё создается новое юридическое лицо);
3) число команд, остающихся без повышения/понижения, растет, доходит до абсурда, когда из ФНЛ по спортивному принципу не вылетает вообще никто;
4) количество профессиональных клубов на уровне второй лиги сокращается с примерно 80 до примерно 60;
5) на верхнем уровне для любителей число коллективов в среднем достигает отметки в 122 участника (в последние 5 лет — 110).
В последние 10 лет наш футбол переживает не лучшие времена. Теперь клубы исчезают и на уровне Премьер-Лиги. Победа в своей группе ПФЛ — не залог выхода в ФНЛ. А место в зоне вылета ФНЛ отнюдь не означает выбывание в нижний дивизион. Про любителей и вовсе говорить смысла нет.
Клубов в ПФЛ становится всё меньше, в огромной по охвату территории зоне «Восток» — всего 6. 32 из 110 команд третьего дивизиона представляют Москву и Московскую область. В первенстве ЮФО/СКФО играют только 9 команд, на Дальнем Востоке — 5, на Северо-Западе — всего 2. Прошлый год стал одним из худших в истории российского футбола после дефолта 1998 года, а по некоторым показателям его и превзошёл.
Сухие цифры не всегда оказывают влияние на наше восприятие окружающей действительности. Ниже — просто список исчезнувших/снявшихся клубов за последние годы (без команд-дублей). Год за годом. Просто краткая историческая справка из открытых источников для каждого, без лирики. Краткая для каждого, но долгая в совокупности.
2009 год
СКА (Ростов-на-Дону) — сохранил прописку в первой лиге, но тяжелое финансовое положение вынудило клуб отказаться от первого дивизиона и заявиться во второй;
«Спортакадемклуб» (Москва) — та же история, что и у СКА;
«Торпедо» (Москва) — вылетело по спортивному принципу из первой лиги, а затем по безалаберности руководства клуб было отзаявлено из второй лиги, из-за планировавшегося объединения с уже играющим там «Торпедо-РГ», но из-за разногласий сделка не состоялась, сроки лицензирования были пропущены, и «автозаводцы» оказались вынуждены на сезон уйти в ЛФЛ;
«Звезда» (Иркутск) — оказалась на грани банкротства, в некоторых матчах в воротах играли полевые футболисты, несмотря на протесты местных болельщиков и поддержку фанатов других клубов, учредители из числа администрации региона инициировали процедуру ликвидации клуба;
«Реутов» — расформирован в связи с финансовыми трудностями, позже был основан «Приалит-Реутов»;
«Луховицы» — занял третье место в зоне «Центр» второй лиги, но из-за проблем с деньгами вынужден уйти в любители, в 2015 году прекратил существование, но затем возрожден, сейчас играет в лиге В чемпионата Московской области;
«Зенит» (Пенза) — снова ушли в ЛФЛ, несмотря на место в середине таблицы, через год вернулись;
«Динамо» (Воронеж) — объединено с «Факел-Воронеж» и ФЦШ-73, было возрождено, но затем вновь расформировано в 2010 году из-за финансовых проблем;
ФЦШ-73 (Воронеж) — объединен с «Факел-Воронеж» и «Динамо», сейчас выступает в чемпионате города;
«Батайск-2007» (Батайск) — отказались от повышения в классе, де-факто уступив это право «Краснодару»;
«Динамо» (Ставрополь) — команда заняла пятое место в зоне «Юг» второй лиги, но из-за огромных долгов и управленческого хаоса прошла процедуру банкротства, на ее базе был основан клуб «Ставрополье-2009»;
«Спартак» (Анапа) — расформирован из-за нехватки финансирования;
«Ника» (Красный Сулин) — клуб с богатой историей был ликвидирован, позже возрожден как «Сулин»;
«Сочи-04» (Сочи) — просуществовав всего четыре года, закрылся из-за трудностей в финансировании;
«Энергетик» (Урень) — расформирован;
«Газовик» (Оренбург) — отказался от повышения в первый дивизион, де-факто уступив это право «Нижнему Новгороду»;
«Алнас» (Альметьевск) — расформирован из-за тяжелого положения спонсора — предприятия «Альметьевские насосы»;
«Юнит» (Самара) — исчез из-за прекращения финансирования;
«Олимпия» (Волгоград) — снялась с соревнований и заявилась в чемпионат области, позже вернулась на профессиональный уровень.
2010 год
«Москва» — успевший заработать себе имя клуб снялся с чемпионата России и заявился сразу в ЛФЛ, официальная причина — отказ основного акционера в лице «Норильского никеля» содержать клуб (хотя назывались и политические причины), через год прекратил свое существование;
«Витязь» (Подольск) — занял место в середине таблицы первой лиги, но из-за финансовых проблем руководство клуба приняло решение заявиться во вторую;
«МВД России» (Москва) — бодро прошел путь от любителей до первого дивизиона, но из-за кризиса лишился действующих и потенциальных инвесторов, всё же заявился в сезон первой лиги, снялся по его ходу и ушел в ЛФЛ, расформирован в 2012 году;
«Дмитров» — ушел в любители, с 2016 года не выступает;
«Смена-Зенит» (Санкт-Петербург) — расформирован после решения совета директоров;
«Спартак» (Щелково) — снялся после первого круга из-за финансовых проблем и прекратил существование, возрожден в 2015 году, сейчас под названием «Щелково» выступает в лиге В чемпионата Московской области;
ФСА (Воронеж) — еще один клон «Факела» был расформирован;
«Рязань» — несмотря на сохранение прописки в ПФЛ, руководство области осуществило процедуру банкротства клуба, параллельно создав новую профессиональную команду под своим патронажем — «Звезда», через несколько лет та была переименована в «Рязань»;
«Звезда» (Серпухов) — по своей инициативе ушла в любители, где до сих пор и выступает, но уже под названием «Серпухов»;
«Факел-Воронеж» (Воронеж) — исключен из ПФЛ после инцидента с предложением взятки арбитру перед матчем против «Ельца», на его базе возрожден «Факел»;
«Ставрополь» — занял второе место в зоне «Юг» второй лиги, отказался от повышения в классе по дополнительной квоте в пользу «Волгограда» и расформирован, к образованному позже под таким же названием клубу отношения не имеет;
«Елец» — исключен из ПФЛ после инцидента с предложением взятки арбитру перед матчем против «Факел-Воронеж», с тех пор выступает в любителях;
«Волгоград» — клуб попал в первую лигу по дополнительной квоте, после чего стал базой для новой реинкарнации «Ротора»;
«Ротор» (Волгоград) — оказался на грани банкротства, но сумел спастись в результате слияния с «Волгоградом» и даже добился повышения в классе;
«Абинск» — отстранен от участия после того, как не смог приехать на две игры подряд, затем расформирован;
«Лада» (Тольятти) — клуб был расформирован накануне своего 40-летия, целый сезон перед этим страдая от невыплат зарплат, сокращения штата сотрудников, несмотря на обещания местной администрации и концерна «АвтоВАЗ», осталась только детско-юношеская школа, возрожден в 2012 году;
«Тольятти» — решением руководства Самарской области, а также организаций-владельцев «Лады» и «Тольятти» («АвтоВАЗ» в лице «Ростехнологий» и «Национальной академии футбола»), было принято решение о том, что город среди профи будет представлять один клуб — «Лада» расформирована, «Тольятти» объединен с «Академией» из Димитровграда, которая переехала в Тольятти;
«Ставрополье-2009» (Ставрополь) — стал базой для возрождения местного «Динамо»;
«Амур» (Благовещенск) — многолетний участник ПФЛ погряз в долгах, в итоге пришлось сниматься с соревнований — у команды просто не было денег на выезд, её счета были арестованы, после чего руководство Амурской области и города вышло из числа учредителей клуба, далее была осуществлена процедура банкротства и расформирования, позже был образован «Амур-2010».
2011 год
«Сатурн» (Раменское) — подмосковный клуб добровольно снялся с чемпионата России из-за долгов, после чего прошел процедуру банкротства, был возрожден на основе дубля в ПФЛ;
«Нижний Новгород» — после снятия «Сатурна» должен был пойти в РФПЛ, но остался в первой лиге — по одним заявлениям, в клуб просто не пришло приглашение, по другим — отказ от имени команды последовал со стороны руководства региона (впрочем, одно другому не противоречит);
КамАЗ (Набережные Челны) — занял четвёртое место в «пердиве» вслед за «НН», но тоже не пошел на повышение, по словам очевидцев — после отказа руководства Татарстана в предоставлении финансовой помощи, путевка досталась «Краснодару»;
«Динамо» (Санкт-Петербург) — вылетело из первого дивизиона и заявилось в ЛФЛ, но затем снялось и было в очередной раз расформировано из-за ухода единственного спонсора;
«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) — клуб подал заявку на участие в ФНЛ, но футбольные чиновники сделали выбор в пользу «Факела», после чего акционеры отказались спонсировать заводскую команду, и та прекратила существование;
«Нара-ШБРФ» (Наро-Фоминск) — расформирован, позже был основан клуб «Нара», сейчас играет в чемпионате Московской области;
«Зеленоград» — отказался от выступлений среди профессионалов из-за неготовности к переходу на систему «осень-весна», с тех пор играет в любителях;
«Спортакадемклуб» (Москва) — выбыл из ПФЛ, с тех пор выступает в третьем дивизионе;
«Авангард» (Подольск) — объединился с местным «Витязем»;
«Ника» (Москва) — выбыла из ПФЛ, выступала в любителях, прекратила существование в 2017 году;
«Краснодар-2000» (Краснодар) — многолетний участник второй лиги занял пятое место, но снялся в межсезонье и был расформирован;
«Автодор» (Владикавказ) — не смог пройти процедуру аттестации и ушел в региональное первенство;
«Батайск-2007» (Батайск) — снялся с соревнований из-за тяжелого финансового положения, распущен, позже в чемпионате Ростовской области выступали другие клубы из Батайска;
«Союз-Газпром» (Ижевск) — прошел через реорганизацию, путем слияния с СДЮСШОР «Ижевск», новый клуб получил название «Зенит-Ижевск»;
«Океан» (Находка) — клуб с богатой историей выбыл из ПФЛ, с тех пор несколько раз был расформирован, сейчас выступает в чемпионате Приморского края.
2012 год
«Нижний Новгород» — команда чуть не вышла в РФПЛ, но в итоге прекратила свое существование, объединившись с выступавшей в элите «Волгой», позже была возрождена болельщиками, но из-за финансовых проблем исчезла, впоследствии такое название получил местный «Олимпиец»;
«Динамо» (Брянск) — частный клуб остался без спонсора из-за возникших у того проблем, из-за долгов лишился лицензии для участия в ФНЛ, после чего был реорганизован сначала в «Динамо-ДЮСШ», а затем в «Динамо-Брянск», который после сезона в любителях вышел в ПФЛ;
КамАЗ (Набережные Челны) — клуб отказался от участия в ФНЛ и заявился в ПФЛ — из-за снижения объемов финансирования, был на грани исчезновения, но после реакции болельщиков, вылившейся в митинг, всё же был сохранен;
«Торпедо» (Владимир) — компания «Ферреро» отказалась от поддержки команды, а в местном бюджете денег на её содержание не нашлось, из-за долгов снялось с ФНЛ, лишилось профессиональной лицензии и заявилось в ЛФК, через год вышло в ПФЛ;
«Шексна» (Череповец) — по заявлениям представителей клуба, он лишился городского финансирования из-за конфликта с мэром, а когда тот стал губернатором Вологодской области, команда осталась также без областной поддержки и интереса спонсоров, после чего была расформирована, её место занял ФК «Череповец»;
«Истра» — спонсирующее предприятие больше не потянуло уровень затрат ПФЛ, клуб ушел в любители, где до сих пор и выступает;
«Динамо» (Вологда) — бюджетное финансирование плавно перетекло из «Динамо» в относительно новый проект — ФК «Вологда», динамовцы же заявились в ЛФК, через несколько лет клуба с историей просто не стало;
«Сатурн» (Раменское) — не смог предоставить финансовых гарантий и не прошел аттестацию, ушел в любители, позже вернулся в ПФЛ;
«Динамо» (Кострома) — руководство области решило оставить один профессиональный клуб — выбор пал на «Спартак», динамовцы же ушли в третий дивизион, в 2017 году прекратили существование, осталась лишь футбольная школа;
«Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочек) — выбыл из ПФЛ, немного поиграл в третьем дивизионе, после чего ушел в чемпионат Тверской области, где и играет по сей день;
«Динамо» (Ставрополь) — несмотря на большие денежные вливания, у клуба образовались многомиллионные долги, сменилось четыре президента, а в межсезонье он лишился лицензии и вновь был расформирован, в дальнейшие годы команда несколько раз возрождалась и умирала, в 2014 году всё же встала на ноги и сумела вернуться в ПФЛ;
«Олимпия» (Геленджик) — расформирована через год после основания;
ФАЮР (Беслан) — спонсоры прекратили финансирование, средств для существования клуба найти не удалось и он был расформирован;
«Мостовик-Приморье» (Уссурийск) — команда заняла второе место в зоне «Восток» ПФЛ, но осталась без средств к существованию из-за проблем у спонсора — ТМК, расформирована;
«Кузбасс» (Кемерово) — набрал долгов, лишился городского финансирования и был распущен.
2013 год
«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) — из-за задолженностей перед кредиторами клуб добровольно снялся с ФНЛ и ушел в любители, через несколько лет вернулся в ПФЛ;
«Карелия» (Петрозаводск) — не приняла участие в новом сезоне ПФЛ из-за отказа руководства республики финансировать профессиональный клуб, заявилась в третий дивизион, позже возвратилась во вторую лигу;
«Петротрест» (Санкт-Петербург) — во второй раз в своей истории стал платформой для новой версии «Динамо»;
«Питер» (Санкт-Петербург) — занял последнее место в ПФЛ, провел сезон в ЛФК, после чего был расформирован из-за отсутствия средств на существование и долгов перед игроками;
«Губкин» — расформирован в связи с нехваткой финансирования, позже возрожден, выступает в чемпионате Белгородской области;
«Славянский» (Славянск-на-Кубани) — расформирован решением мэрии, которая была единственным спонсором клуба;
«Спартак» (Тамбов) — из-за прекращения финансирования руководством области был вынужден уйти в региональный чемпионат, хотя клуб был на грани исчезновения, сейчас выступает в высшей областной лиге;
СКА (Ростов-на-Дону) — снялся после зимней паузы, но заявился летом под названием СКВО;
«Горняк» (Учалы) — когда-то клуб доходил до 1/8 финала Кубка России, обыгрывая на своем пути «Локомотив», но из-за отказа в финансировании со стороны Учалинского ГОК был расформирован, возрожден в 2014 году на базе дубля в чемпионате Башкортостана, где и играет до сих пор;
«Академия» (Тольятти) — расформирована из-за вхождения в структуру «Крыльев Советов», возрождена в 2015 году;
«Динамо» (Барнаул) — не прошло лицензирование из-за долгов по премиальным перед футболистами, после сезона в третьем дивизионе вернулось в ПФЛ.
Исчезнувших клубов так много, что в один заход о них рассказать не получится. Продолжение следует.
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