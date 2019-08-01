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«Нефтчи» — «Арсенал» Т — 3:0, 1 августа 2019, обзор матча Лиги Европы

«Нефтчи» — «Арсенал» Т — 3:0, 1 августа 2019
«Чемпионат»
Сразу минус один. «Арсенал» покинул Лигу Европы без очков и голов
Общий счёт противостояния с «Нефтчи» — 0:4.
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы азербайджанский клуб «Нефтчи» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась в Баку на «Баксель Арене» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
Нефтчи
Баку, Азербайджан
3 : 0
Арсенал Т
Тула, Россия
1:0 – Алиев – 49, 2:0 – да Силва – 89 (пен), 3:0 – Мбодж – 90+3

Автором первого гола стал нападающий «Нефтчи» Рауф Алиев, отправивший мяч в ворота соперника на 49-й минуте. На 89-й минуте форвард Дарио да Силва увеличил преимущество клуба из Баку, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой Гиа Григалавы. В компенсированное время отличился защитник Мамаду Мбодж.

В первой игре, которая состоялась 25 июля в Туле на стадионе «Арсенал», победу тоже одержал «Нефтчи» — 1:0. Таким образом, в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы вышла азербайджанская команда. «Оружейники» покинули турнир.

С точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА непринципиально, вылетел «Арсенал» от первого, второго или третьего соперника: в квалификационных раундах дают в два раза меньше очков за победы/ничьи по сравнению с основной сеткой турнира. А требовать от туляков попадания в групповой этап было бы некоторым преувеличением.

Чем опасен вылет «Арсенала» и «Спартака». Важное – о таблице коэффициентов УЕФА
Будет ли «Спартак» сеяным, зависит от результатов матчей через неделю.

При этом состав азербайджанцев стоит в три раза дешевле по Transfermarkt.

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