«Он сбежит обратно в Испанию, поджав хвост». Как Пеп уничтожил АПЛ

Эта статья – шестая из серии, посвящённой истории английской Премьер-лиги. Все статьи цикла публикуются в виде подкастов. Для тех посетителей сайта, которым удобнее или привычнее читать, чем слушать, сделана текстовая версия. Она включает большую часть информации из подкаста. Если же вам больше нравится слушать, то сделать это можно здесь: в iTunes, в приложениях для мобильных Android-устройств, в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте», в плеере Сastbox, в плеере Podster, в плеере TuneIn, в сервисе Яндекс.Музыка, в плеере YouTube.

К лету 2016 года АПЛ уже привыкла к сильным европейским тренерам. У лиги был более чем 10-летний опыт. «Ливерпуль» подписывал Рафу Бенитеса – чемпиона Испании с «Валенсией». Жозе Моуринью приходил в «Челси», выиграв всё в Португалии и Европе. Начало работы португальца в Лондоне в 2004 году вызвало огромный резонанс.

Но никогда раньше ни один клуб не готовили к приходу нового тренера так тщательно. О том, кто именно возглавит «Ман Сити» летом, объявили за несколько месяцев: в феврале 2016 года. Ещё на несколько лет раньше в клуб пригласили исполнительного директора из «Барселоны» Феррана Сориано и спортивного директора из «Барселоны» Чики Бегиристайна. Один отвечал за экономическое развитие клуба и популяризацию бренда, для чего даже основал франшизу футбольных клубов по всему миру. Другой – за строительство команды. Когда Хосеп Гвардиола возглавил «Сити», клуб был готов.

Ферран Сориано (слева) и Чики Бегиристайн: исполнительный директор испортивный директор «Сити», в прошлом – в «Барселоне» Фото: Alex Livesey/Getty Images

С другой стороны, была готова и лига. Никогда раньше ни один тренер не приходил в настолько конкурентную и прозрачную среду. Когда Арсен Венгер учил игроков «Арсенала» своей диете и новым тренировкам, его никто не знал. Игроки гуглили бы информацию о нём, но «Гугла» ещё не было. Единственный способ узнать о его методах работы с игроками – ждать интервью или слива о тренировках в прессу. Когда Моуринью разбирал соперников на атомы перед матчами, ему приходилось самому рассказывать о себе на пресс-конференциях. О переходных фазах игры в Англии ещё не слышали. У него было главное: время. Время, которое соперники тратили, пытаясь понять новый стиль. У других тренеров, которые меняли АПЛ, был эффект ноу-хау: сразу никто не знал, что они делают. Они побеждали, пока конкуренты тратили время на адаптацию.

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У Гвардиолы этого времени не было. Его эффект ноу-хау случился за семь лет до приезда в Англию и был подробно освещён в интернете в открытом доступе. Потом он провёл три года в «Баварии», применяя ту же игровую модель. К тому времени уже появились статистические сайты, а в студии Sky Sports важные игровые эпизоды разбирали на большом экране со стрелочками и кружочками. Термин «тики-така» успел попасть в словари, а потом всем надоесть. В общем, всё, что могло быть известно о футболе, который ставит Гвардиола, было известно. Никакого эффекта ноу-хау.



Миссия, если это слово уместно, Гвардиолы в Англии была иной, чем у Моуринью или Венгера. Те показывали лиге что-то новое. Каталонцу же предстояло доказать, что его знакомая всем система работает в любых условиях. В том числе и без эффекта новизны. АПЛ бросила этот вызов с готовностью: по ходу текста вы увидите, что посыл «это тебе не Испания/Германия» был настолько мощным, что иногда прорывался даже у журналистов и экспертов.

Как опустить мяч на землю?

Все знали про тренировочное поле, разделённое на 20 прямоугольников разного размера. И что в начале позиционной атаки в каждом прямоугольнике может быть не больше двух игроков. Тогда уже была сказана легендарная фраза Пепа про «тики-таку», зафиксированная в его автобиографии: «Я ненавижу «тики-таку». Люди, которые называют так наш футбол, вообще ничего в игре не понимают. Всё дело в создании численного преимущества и заполнении зон: мы заставляем соперника группироваться в одной зоне и открыть другую. Потом мяч отправляется именно туда, мы атакуем через незащищенную зону и забиваем. Вот зачем нужны все эти пасы».



Ещё в «Баварии» он сам подробно рассказывал про принципы продвижения мяча через центр. «Нет смысла отдавать пас в атакующую треть поля, если перед этим не было хотя бы 15 подготовительных пасов». Зачем они нужны? В качестве ответа пригодится фраза Йохана Круиффа: «Знаете, почему «Барселона» при Гвардиоле так быстро возвращала себе мяч? Игрокам не нужно было за ним бежать. Если ты пасуешь на 10 метров, то при потере будешь максимум в 10 метрах от мяча».

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Итак, Гвардиола собирался перегружать зоны, тщательно готовить позиционные атаки, а при потере быстро вступать в контрпрессинг. Это всё здорово, но сначала нужно было решить проблему попроще. Как опустить чёртов мяч на землю?



Гвардиола сказал: «Я понял английский футбол, когда посмотрел матч «Суонси» с «Кристал Пэлас». Девять голов, восемь со стандартов. А мяч больше половины времени был в воздухе. Невозможно контролировать мяч, когда он в воздухе, а здесь он в воздухе постоянно». Это оказалось серьёзным ударом для фаната контроля и перфекциониста, который даже телефоны журналистов на пресс-конференции раскладывает в ровную линию.

Матч «Суонси» с «Кристал Пэлас», ноябрь 2016 года. Борьба за мяч Фото: Jan Kruger/Getty Images

«Сити» сразу стал играть в традиционный футбол Пепа и отлично начал сезон. Но уже через пару месяцев соперники адаптировались. Низкая оборона и верховые забросы на форвардов через всё поле стали отличным оружием.



Не забываем, что ожидания от Гвардиолы были особенными. Хороший тренер может стать лучшим, но для лучшего любой результат, кроме лучшего – это неудача. И многие ждали, что неудача случится. Даже из Германии ему вслед неслись не только комплименты Арьена Роббена, но и критика Франка Рибери и Томаса Мюллера.



В Англии существовала вера, что местные середняки играют в слишком интенсивный футбол. Рой Ходжсон и Джейми Каррагер называли состав «Сити» недостаточно сильным. В октябре года Гвардиола после очередного упоминания «Осасуны» в вопросе на пресс-конференции потребовал от английских журналистов большего уважения к другим чемпионатам. «Я постоянно слышу о том, какие интенсивные матчи в АПЛ. Правда, вы, журналисты, не работали в Испании и Германии. И не знаете, на каких скоростях играют там. Уважайте то, какой там футбол».

Первый сезон без трофеев

Пытаясь как-то приспособиться к ситуации, Гвардиола в некоторой степени отказался от своего игрового стиля. Он не смог научить Серхио Агуэро прессинговать, и аргентинец говорил, что готов уйти. Яя Туре не стал разыгрывающим опорником, он слишком мало влиял на игру. «Сити» перешёл на компромиссную схему 4-2-3-1, которая даёт больше надёжности в обороне, но меньше вариантов для продвижения мяча. Первый сезон складывался трудно. Могло ли быть лучше? АПЛ уже была самой богатой лигой мира, а её тактический уровень бы так высок, что Арсен Венгер назвал её чемпионатом мира среди тренеров.



К тому же Пеп столкнулся с протестом внутри собственной команды. Туре, знакомый с «Барселоны», мог использовать свой опыт и авторитет в раздевалке, чтобы помочь тренеру. На это был расчёт руководства, и это оказалось ошибкой. Его агент Дмитрий Селюк пошёл на Пепа войной и в какой-то момент назвал «дерьмом». Пепу пришлось отвечать.

Яя Туре Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

«Я главный в «Сити». Я принимаю решения, это моя работа. Каждый раз, когда кому-то что-то не нравится, его агент выходит к журналистам сказать, какой я плохой тренер. Но это недопустимо. Мы не будем включать в состав игроков, чьи агенты, мамы, папы и тёти будут обсуждать клубные вопросы в прессе».



Уже к зиме «Сити» далеко отпустил «Челси». Гвардиола стремительно терял образ волшебника. Лучшие игроки, самые дорогие трансферы, новые идеи в тактике – неважно, раньше он всегда выигрывал. За восемь лет в карьере до АПЛ не было ни одного сезона без трофеев. Критики хватало, но Гвардиола и сам критиковал себя. В январе сказал, что ожидания от него в Англии были слишком завышенными и что, возможно, он недостаточно хорош для «Сити». Через месяц сказал, что всё ещё не сумел адаптироваться к английскому футболу, хотя и старается.

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Правда, не всегда ему удавалось говорить так взвешенно и самокритично. В Англии Пеп несколько раз терял контроль над эмоциями. После матча с «Челси» в первом круге Пеп вспылил и чуть не подрался с помощником Антонио Конте. После второго матча с «Челси» поругался с кем-то ещё из штаба. Вообще, нефутбольных ситуаций было много. И чем-то Гвардиола всё-таки сумел удивить АПЛ. Тем, что в начале сезона приказал заблокировать на тренировочной базе «Сити» мобильный интернет и Wi-Fi. «Кажется, он увидел, что кто-то отдыхает с массажной комнате с телефоном. Теперь у нас даже 3G», — объяснил Агуэро.



Первый сезон в Англии стал для Гвардиолы первым сезоном в карьере без трофеев. В мае он сказал, что в «Барселоне» с такими результатами его бы уволили. Его первый сезон в Англии был расценен как провал. Так его назвали не только журналисты The Sun, но и в ESPN, например. Весной в Англии ему дали прозвище Fraudiola – что-то вроде «Шарлатаниола». Да и сам Гвардиола назвал сезон провалом.

«Он сбежит в Испанию, поджав хвост»

«Если я провалюсь ещё раз, в клубе меня казнят», — сказал он после окончания чемпионата. Некоторые не стали дожидаться следующего раза и казнили уже по ходу сезона. Классический пример – колонка экс-звезды «Ливерпуля» Стэна Коллимора для Mirror, в которой он написал следующее: «Я не хочу сказать, что Гвардиола плохой тренер. Но если он думает, что всё здесь изменит и своим футболом переиграет всех в АПЛ, включая «Лестер», «Уотфорд», «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Саутгемптон», и что «Сити» будет владеть мячом 90% времени, играть в короткий пас и это принесёт ему победы, он сильно ошибается. На самом деле, даже хуже, чем ошибается. Если он думает, что ему не нужно учить своих игроков идти в отбор и вести силовую борьбу, то очень скоро он сбежит обратно в Испанию, поджав хвост».



Общее мнение, которое сложилось к концу сезона, высказал в эфире SKY Sports Гари Невилл. Он говорил намного корректнее, чем Коллимор, но по сути произнёс то же самое. «Гвардиола должен изменить стиль, чтобы выиграть чемпионат Англии. Его техничной команде не хватает атлетизма, а в АПЛ слишком много борьбы».

Гари Невилл Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Большинство критики Пеп игнорировал, но Невиллу он ответил. И на этот раз забыл про все свои разговоры про адаптацию к английскому футболу. Это очень сильное заявление, и его даже можно назвать программным, особенно учитывая, что случилось дальше.



«Единственная власть, которой я обладаю, – это власть научить играть команду так, как я хочу. И моя команда будет играть так, как я хочу. Гари Невилл неправ. Футбол в Англии отличается от футбола в Германии не атлетизмом игроков, а тем, что здесь судьи позволяют больше. Я не был к этому готов, но я адаптируюсь. Нам нужна не физическая сила, а сильный менталитет. Чем сильнее менталитет, тем больше шансов на победу».



Это было смело, даже дерзко после неудачного сезона. Откуда такая смелость? Простой вариант ответа: Гвардиола просто посмотрел в продвинутую статистику. На самом деле, нет: он ей не пользуется. Но если бы посмотрел, он бы увидел, что если взять xG – ожидаемые голы – по всем матчам сезона и соответственно составить ожидаемую таблицу АПЛ, то в этой таблице у пары команд должны были быть радикально другие данные. В реальной таблице «Сити» занял третье место и отстал от чемпиона, «Челси», на 15 очков. Но в справедливой турнирной таблице, основанной на качестве игры, у «Сити» должно было быть на семь очков больше. Это очень редкий случай: обычно большие клубы за счёт хорошей реализации всегда немного перебирают очков. «Сити» недобрал. Но наибольшая разница между реальными очками и ожидаемыми была у другой команды. «Челси» перебрал 17 очков, огромное количество.

Крайняя справа колонка цифр — ожидаемые очки. У «Сити» на 10 больше, чем у чемпиона

Оба эти результата исключительные, и ожидать их повторения в следующем сезоне – это как ждать, что в двух рулетках два раза подряд выпадут два зеро. По сути, «Сити», при всех своих проблемах, по игре мог рассчитывать на победу в чемпионате Англии с приличным отрывом. Пеп, кстати, всю зиму жаловался на плохую реализацию. Что удивительно, такой провал между созданными и реализованными моментами, случился не за счёт одного игрока, а у всей группы атаки сразу. То есть, даже если не усиливать команду, второй год должен был стать намного лучше. Но зачем не усиливать, когда «Сити» уже целый год не покупал центрального защитника за 50 млн?

Система работает

Перестройка команды началась в первый сезон Пепа, с покупкой Гюндогана, Стоунза, Зане и Жезуса, и закончилась перед вторым сезоном. Эдерсон, Лапорт, Бернарду Силва, Уокер: «Сити» купил игроков на 300 с лишним млн евро, правда, и продал на 100. А главное – собрал молодую команду. Одновременно избавился от Санья, Клиши, Харта, Бони и так далее.



Новая команда не была звёздной по именам. Не было ни одного новичка дороже 65 млн. Но летом 2017 года нужно было смотреть не на фамилии новичков, а на их амплуа. Вратарь, центральный защитник, два крайних защитника. Даже три, если считать Данило. Становится ясно, что не устраивало Гвардиолу в первом сезоне: начальная фаза атаки. Несмотря на слабую реализацию моментов, тренер решил, что в усилении нуждается подготовка момента, а не их завершение. Он казался прав. И в том, что не стал менять стиль игры, – тоже.

Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

Во второй сезон Пепа в Англии «Сити» стал ещё хуже бороться в воздухе, а ещё – хуже играть в отборе. Всё, как пугал Стэн Коллимор. Правда, никто этого не заметил. Потому что, когда команда забивает 106 голов и набирает 100 очков в 38 матчах, на статистику отборов мало кто обращает внимание.

Гвардиола поставил «Сити» тот же футбол, который все изучили ещё в «Барселоне». В эпоху полного доступа к любой информации. Против «Сити» изначально выпускали трех центральных защитников и использовали проверенный стиль игры: низким блоком, с забросами. То есть в борьбе с системой использовали все приёмы, уже доказавшие свою эффективность. Но победила система.



В сезоне-2017/18 «Сити» доминировал в лиге и установил новый стандарт конкурентоспособности. 100 очков – не просто титул, а рекорд, после которого конкурентам понадобилась гонка вооружений.



Это значит, что Гвардиола оказался прав, не став адаптировать свой стиль к АПЛ. Его система позиционной игры работает в любых обстоятельствах. Последним доказательством стало второе чемпионство подряд. Система сработала даже без важнейшего звена, Кевина Де Брёйне. И у «Сити» был потрясающий конкурент: «Ливерпуль» набрал 97 очков. Никогда в истории Англии чемпиону не приходилось преодолевать сопротивление команды, которая набирала больше 90 очков. Больше 90 – это маркер, признак того, что лига гарантированно выигрывается, причём обычно с большим отрывом. «Ливерпуль» выполнил все требования и сделал всё правильно. То, что этого не хватило, – историческая аномалия.

В Англии великая гонка за титул. Впервые сразу две команды играют так мощно Просто получаем удовольствие от этого зрелища.

Вернее, больше не аномалия. Теперь это система. После двух подряд титулов в самой конкурентной лиге Европы сомневаться в том, что система позиционного футбола, которую использует Гвардиола, универсальна и не зависит от окружающей среды, не получается. Как любую систему, её можно победить один раз, в одном матче, но на дистанции она сильнее.



В этом его значение для АПЛ: теперь шутки про трудности «дождливого вечера в Стоке» кажутся именно шутками. После 198 очков за два сезона мифическая уникальность АПЛ с её маленькими, но гордыми локальными клубами осталась в прошлом. Обычная лига, только очень богатая. Никакой мистики. А дождь в Стоке – это просто климат плохой.

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