ОМОН здесь власть. Избиение в Ростове – символ России

Просто посмотрите это видео, а потом продолжим.

Зачистка ОМОНом подтрибунного помещения стадиона в Ростове – не самое страшное событие. Можно, конечно, долго причитать, что мы ужасным образом потеряли ласковую, услужливую культуру чемпионата мира. Но давайте отключим иллюзорное благолепие и признаем: все понимали, что как только иностранцы уедут, Россия вернётся к традиционному быту. Так давайте же гордиться, что ростовский ОМОН хотя бы не поломал никому ноги и не втоптал случайные головы в пол.

Задумываться нужно из-за других эпизодов. Во-первых, что ФК «Ростов» выставил провокаторами фанатов «Спартака». Во-вторых, что местный губернатор Голубев трусливо занял сторону полиции, а не гостей, избитых в его владениях. В-третьих, что большое количество людей поддержало ОМОН и очень огорчилось, что болельщикам мало досталось. Похоже, власть и народ России не зря обрели друг друга – и вот это уже печально.

Свиньи – не фанаты «Спартака». Арену в Ростове нужно дисквалифицировать ОМОН, полиция и стюарды заслужили награду от РФС.

Говорят, что, занимаясь мифотворчеством и создавая вражеский образ фаната, сотрудники «Ростова» и представители области очень надеялись на записи с камер наблюдения. Мол, сейчас достанем их, покажем и отрапортуем самым серьёзным образом о том, как «бесчинствовали неблагонадёжные молодчики и лишали зрелища простых мирян». Но до комиссии РПЛ и РФС видео почему-то не доехало. Наверное, потому что болельщики «Спартака» не делали ни-че-го: они не создавали давку, не провоцировали и даже не кричали. Именно поэтому ролики до сих пор не крутятся по центральным каналам, а попадают в сеть по-партизански, через сливы. А жаль: ведь «Ростов» и полиция могли бы взять гран-при по бесполезному усмирению толпы. В сегодняшней России это из самых популярных ведомственных турниров, из-за которого чуть было не перенесли матч «Динамо» со «Спартаком».

Лежащих фанатов «Спартака» били дубинками. Что известно на этот момент РФС, РПЛ, Росгвардия и «Спартак» отреагировали на инцидент.

Да, перед игрой 3 августа в центре Москве может состояться несанкционированный митинг, на котором мы плюс/минус увидим ростовские кадры. Причём, «кадры» в прямом и переносном смысле, потому что столичному ОМОНу наверняка пригодится подкрепление, а красавцы с юга вроде как уже неплохо показали себя. И пусть в субботу люди в модных шмотках или хипстеры со смартфонами вновь попробуют убедить хотя бы себя, что они здесь власть. Но бесполезно, ведь исполнительная власть в России – Росгвардия и ОМОН. А законодательная и судебная её всегда поддержат.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в день массовых протестов в Москве. Это безопасно? В МВД просили перенести игру, чтобы вся полиция и Росгвардия были на несанкционированном митинге в центре столицы.

P.S. Ни один из либеральных правозащитников не заинтересовался видеозаписями из Ростова, где избивают болельщиков. Также ни один из них не обратил внимание на фанатов Павла Косова и Михаила Ивкина, которых удерживают в Марселе по сфабрикованному и политическому обвинению. И это безразличие такой же символ современной России как и всевластие правоохранителей, никто из которых по итогам ростовских событий, конечно же, так и не будет наказан.