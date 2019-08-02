Россию выбил… Азербайджан! Кто ещё унижал наши клубы в еврокубках

«Арсенал» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы проиграл азербайджанскому «Нефтчи». Туляки не забили ни одного мяча за два матча.

Вспоминаем самые неудачные выступления наших клубов в еврокубках.

Лига чемпионов, сезон-2017/18. «Ливерпуль» — «Спартак» — 7:0

Дома «Спартак» вырвал ничью, голом из-за пределов штрафной тогда отличился Фернандо. На ответный матч «Спартак» отправился с шестью очками, после обидных ничьих с «Марибором». В матче с «Ливерпулем» нужно было обязательно побеждать, а кроме того, надеяться на фиаско «Севильи» в параллельном матче. Но уже в самом начале первого тайма в ворота «Спартака» назначают пенальти. На счету Коутиньо в этом матче будет три мяча, на счету «Спартака» — ни одного.

Лига Европы, сезон-2014/15. «Локомотив» — «Аполлон» — 1:4

В первом матче на выезде «Локомотив» сыграл вничью, а вот дома команда Леонида Кучука проиграла со счётом 1:4. Четвёртый мяч Лопес Уго забил после контратаки четыре в два. Спустя две минуты после пропущенного гола Роман Павлюченко отыграл один мяч. Но это не спасло «Локомотив» от вылета из еврокубков. «Аполлон» занял 161-е место в клубном рейтинге УЕФА по итогам сезона.

Лига Европы, сезон-2013/14. «Спартак» — «Санкт-Галлен» — 2:4

От «Спартака» ждали побед в двух матчах, всё-таки в соперниках далеко не гранд европейского футбола. Первая атака москвичей в матче закончилась голом Озбилиза, но уже на 17-й минуте счёт стал равным. А на перерыв «Спартак» уходил, проигрывая 1:3. Во втором тайме изменить ничего не удалось. «Спартак» с позором покинул Лигу Европы, проиграв 156-му номеру в рейтинге УЕФА.

Лига Европы, сезон-2016/17. «Спартак» — АЕК — 0:1

Этот матч стал последним для Дмитрия Аленичев в качестве главного тренера «Спартака». Московский клуб был фаворитом противостояния. Первая игра на Кипре закончилась вничью — 1:1. В ответном матче всё шло к нулевой ничьей и выходу «Спартака» в следующий отборочный раунд. Но красно-белые проявили себя в «лучших» традициях — пропущенный гол на последних минутах и непопадание в основной раунд Лиги Европы. АЕК, кстати, занял 223-е место в клубном рейтинге УЕФА.

Лига Европы, сезон-2012/13. ЦСКА — АИК — 0:2

Первая встреча команд завершилась победой ЦСКА с минимальным счётом. «Армейцы» подошли к матчу в прекрасном настроении, ведь в Швеции АИК не доставил им особых проблем. Но уже на шестой минуте гости открыли счёт. Второй мяч залетел в ворота ЦСКА уже на третьей добавленной минуте. Футболисты ЦСКА явно не настроились на игру, АИК же вышел в групповой этап Лиги Европы.

Лига чемпионов, сезон-2014/15. «Рома» — ЦСКА — 5:1

Вторая команда Италии на тот момент — не лучший старт для любого. В «группе смерти» помимо «Ромы» оказались «Манчестер Сити» и «Бавария». Но болельщики ЦСКА не унывали, полузащиту называли сильнейшей за долгие годы — Ерёменко, Натхо, Тошич, Вернблум. Также один из лидеров римского клуба Даниэле де Росси пропускал матч из-за дисквалификации, что не могло не облегчить задачу «армейцам». Но уже после первого тайма счёт был 4:0, в начале второго, после автогола Сергея Игнашевича, — 5:0. Размочить счёт Ахмед Муса смог лишь на 82-й минуте.

Лига чемпионов, сезон-2016/17. «Бавария» — «Ростов» — 5:0

Дебют «Ростова» в Лиге чемпионов не удался. Но даже в матче с таким именитым соперником в ростовчан верили, ведь по весне они обыграли всех российских грандов — «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», заняли второе место в чемпионате России. К сожалению, в этом матче чуда не случилось. Роберт Левандовски открыл счёт с пенальти на 28-й минуте. На перерыв «Ростов» ушёл, проигрывая с минимальным счётом. Во втором же тайме дубль Киммиха, голы Мюллера и Берната довели счёт до ужасающего — 5:0, у ростовчан не было шансов в этом матче.