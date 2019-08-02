Йордан Ларссон в «Спартаке». Плюсы и минусы трансфера

В лице Джордана-Йордана Ларссона красно-белые получили яркого молодого футболиста, который уже сегодня способен приносить результат. В июне шведскому нападающему исполнилось 22 года, а его статистика в новом сезоне Алсвенскан (высший дивизион Швеции) говорит сама за себя: 16 матчей, 11 голов. Есть надежда на дальнейший прогресс, приобретение полностью вписывается в выбранный курс развития клуба.

«Спартак» круто представляет новичков. Эра Родионова с пустыми листами в прошлом Футболка новичка красно-белых Ларссона наверняка станет самой продаваемой в этом сезоне.

Однако почти любой трансфер – это не только овации и восторги, но и включение режима критического мышления.

Плюсы

Начнём с несомненных плюсов Ларссона, которые будут востребованы в нашем чемпионате.



1) Нацеленность на удар. У шведа ментальность бомбардира – он обожает бить по воротам своей левой (правая развита хуже), делает это в среднем 3,5 раза за игру с 45-процентной точностью. Удар не уникальный, но более-менее поставленный. Если позиция открытая – легко кладёт мяч в угол по недосягаемой для вратаря траектории. Чаще (и удачнее) не бьёт на силу, а исполняет.

2) Качественные открывания. Ларссон очень качественно открывается под фланговые передачи, чуть хуже – под продольные и проникающие. Занимает лучшую позицию для того, чтобы спокойно замкнуть прострел, особенно классно подстраивается под прострелы с левой бровки (оттуда удобнее бить рабочей левой). Очень хитро ведёт себя в штрафной при большом скоплении игроков: затаивается, выжидает, а потом вдруг после отскока оказывается в одиночестве перед пустыми воротами. Если просмотреть все голы шведа, среди них много «лёгких». Лёгкость – во многом следствие чувства момента и грамотных перемещений без мяча.



3) Сильное первое касание. Очень ценное качество для завершения после фланговых передач. Не тратит лишнее время на обработку, хладнокровно пробивает по катящемуся мячу.



4) Освобождение под удар на замахах. Если позиция для удара закрыта (перед воротами есть защитник), то способен резко, одним касанием уйти в сторону и расчистить себе пространство. Очень ценный навык для форварда внутри штрафной.



5) Игра в контратаках. Скорость не уникальная, но приличная. Убегает на пространстве, выбирает правильное направление движения – если надо, сразу же режет угол.



6) Высокий процент сохранённых мячей. Точность передач 83,8% для игрока группы атаки – это очень крутые цифры. У Ларссона всего пять потерь за игру в среднем. Очень нравится то, что, когда в широкой позиции на него идёт продольный пас параллельно боковой линии, он не ждёт, стоя на месте (беда большинства игроков чемпионата России), а резко начинает движение к мячу, ставит корпус и не даёт сыграть сопернику, вылетающему из-за спины.



7) Универсальность. Йордан способен сыграть как на любом фланге атаки, так и в центре, в одиночестве или в паре. Однако если брать нынешний сезон, то чаще всего он выходил либо правым в тройке форвардов при 3-4-3, либо в паре при 3-5-2. В Нидерландах за «НЕК Неймеген» Ларссон играл чистого нападающего или правого полузащитники при системе 4-2-3-1 (4-1-4-1), но был не столь эффективен и результативен, как сейчас.



8) Текущий тонус. Это сиюминутный плюс, но для сегодняшнего «Спартака» важный. Сезон в Швеции в самом разгаре, последнюю игру Ларссон провёл 21 июля. Он в полном порядке, забивал в трёх последних играх подряд, ему (в отличие от Мирзова и Шюррле) не нужно возвращать физические кондиции. Понятно, что за два дня до дерби с «Динамо» Ларссон не сыграется с партнёрами, но минимальные тактические требования получить успеет – и вполне может выйти на замену.

Сомнения и минусы

А теперь – о том, что в этом трансфере немного смущает.



1) Не подтверждённый временем уровень. «Спартак» берёт игрока, для которого нынешний сезон – самый сильный в карьере. До этого он никогда не развивал такую результативность. К примеру, в 2018-м у него был один гол в 25 играх за тот же «Норчепинг», а до этого он был игроком ротации в «НЕК Неймеген» и даже во второй лиге Нидерландов смотрелся так себе.



Но есть контраргументы. Во-первых, ему всего 22. Во-вторых, предельно ясно, что, если бы у Ларссона было хотя бы два подряд сильных сезона, спрос в Европе оказался бы совершенно другим, и он бы отправился туда, а не в Россию. Нашим клубам приходится рисковать, поскольку соперничать с представителями «большой пятёрки» они не способны ни по деньгам, ни по статусу.



2) Возможное пересечение с ролью Бакаева. Не совсем понятно, на какой позиции будет использовать новичка Кононов. На мой взгляд, Ларссон наиболее эффективен в зоне правого фланга, здесь он получает больше пространства (а он очень любит пространство), имеет возможность как получать передачи в широкой позиции на фланге и резать угол, так и, при командной атаке через другой край, смещаться в штрафную, превращаться в чистого нападающего и открываться под прострел.

Когда Ларссон сам получает мяч на фланге, в широкой и высокой позиции, у него два главных алгоритма действий. Либо он на скорости совершает диагональный рывок и прорывается к воротам, либо двигается параллельно воротам в середину, убирает мяч под рабочую левую и пытается выйти на удар со средней дистанции.



Вот так выглядит тепловая карта игры Ларссона в последних играх за «Норчепинг».

А вот так – карта всех его ударов в 2019-м. Самая насыщенная зона – правый край штрафной и 5-10 метров над ней, в полуфланге.

Ничего не напоминает? Правильно, это зона, где действует главная надежда «Спартака» — Зелимхан Бакаев. Он тоже обожает убирать мяч под левую и бить, тоже никогда не обыгрывает вправо в сторону лицевой линии (нет смысла), а совершает диагональные рывки. Не хотелось бы, чтобы Бакаев вдруг потерял стабильное место на поле, поскольку в этом сезоне от него стоит ждать выхода на новый уровень.



Тем более по сравнению с Ларссоном у Бакаева всё-таки шире арсенал действий на правой бровке (именно на правой бровке, а не вообще): он заточен не только на удар, но и на скрытый обостряющий пас, способен выполнять классные навесные забросы из глубины, у него более взрывная манера игры и более эффективный скоростной дриблинг. Да и сам дальний удар, если честно, смотрится симпатичнее. Единственное, в чём Ларссон однозначно лучше – в манёвренности и выходе на открытую позицию внутри штрафной.



Но если даже Ларссон и Бакаев будут появляться на поле вместе, не пересекутся ли их «таргет-зоны»? А если швед уйдет левее, сможет ли он там так же часто выходить на ударную позицию?



3) Нехватка качеств для одиночной игры на острие атаки. Предположим, что Йордана рассматривают прежде всего как форварда. Но повторю, что наивысшую эффективность в карьере Ларссон показал в нынешнем сезоне, когда играл либо в паре, либо в тройке и получал пространство. Для чистого нападающего в позиционном футболе у него не хватает качеств игры спиной к чужим воротам (разворачивается с висящими на плечах соперниками через два раза на третий), умений работать в подыгрыше, бороться вверху (опять же – таблица сверху), техники в условиях скопления футболистов – обыгрывает он только в динамике, в статике сложнее. У него всё в порядке с первым и вторым касанием, но если приходится делать третье и четвертое, это уже, как правило, замедление игры и последующие неправильные решения.



Есть ли вероятность, что «Спартак» перестроится на 4-4-2, где впереди будут играть Понсе и Ларссон? Есть, но тогда уязвимой может оказаться центральная зона, плюс пропадёт позиция «десятки», на которую вскоре должен приехать Тиль.

4) Средние ассистентские навыки. Как диспетчер Ларссон ограниченный игрок. Минимум результативных передач не случайность, а следствие манеры игры. На таблице сверху можно оценить количество пасов под удар и в штрафную, навесов, а также число ожидаемых голевых передач xA. Даже когда швед выходит на фланге, играет он не как полузащитник, а именно как нападающий – запрограммирован скорее на удар, а не на ассистентские функции.



Кстати, для развития позиционной атаки Ларссон тоже не идеальный вариант. Мы упомянули, что он здорово сохраняет мяч и имеет отличный показатель точности передач, но сейчас необходимо расширить утверждение. Сохранение мяча у Ларссона происходит чаще всего за счёт надёжных действий – коротких пасов назад. Если Бакаев, принимая мяч спиной, в половине случаев пытается поставить корпус и развернуться, чтобы взорвать эпизод, то Йордан предпочитает покатить мяч назад ближнему партнёру.



Чтобы не быть голословными, приведём графическое отображение действий и передач Ларссона в последнем матче. Просто посмотрите, сколько стрелочек в средней линии направлены вниз.

Резюме

При всей своей яркости и универсальности Ларссон – специфичный футболист, который не выглядит состоявшимся исполнителем, имеет среднюю степень зависимости от партнёров (бывает хуже, однако сам голы из ничего Йордан создаёт редко), по манере действий и роли частично пересекается с Бакаевым и на сегодня будет наиболее эффективен лишь в случае, если его грамотно встроят в командный футбол. Посмотрим, как это удастся Кононову.

Сын Ларссона перешёл в «Спартак»! Фанаты чуть не побили его за плохую игру Кажется, «Спартак» делает ставку на звёздные гены. С Хаджи-младшим не сложилось, а вот сын Хенрика Ларссона едет в Россию.

При подготовке материала использованы данные WyScout и InStat.