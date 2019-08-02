Малком может сыграть с «Краснодаром». И это не последний трансфер «Зенита»!

«Зенит» объявил о переходе Малкома. Новичок чемпиона России подписал пятилетний контракт. По информации зарубежных СМИ, сумма трансфера составит 40 млн евро плюс 5 млн бонусами, а сам 22-летний игрок будет зарабатывать 6,5 млн евро в год. В прошлом сезоне бразильский вингер сыграл 24 матча за «Барселону» в Примере, Кубке Испании и Лиге чемпионов, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

У Малкома есть очень ценное качество для РПЛ. Здорово бьёт из-за штрафной! Потенциальный новичок «Зенита» кое-чем напоминает Халка.

В пресс-конференции, посвящённой приобретению Малкома, приняли участие сам бразилец, главный тренер «Зенита» Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев.

— Я очень рад и благодарен руководству «Зенита» – президенту клуба, спортивному директору и главному тренеру, а также представителям «Барселоны», – сказал Малком. – Клубы быстро достигли соглашения. Теперь хочу забивать голы и радовать болельщиков «Зенита».

— Как вам Петербург? Какие цели вы ставите перед собой?

— Я пока провёл здесь мало времени, но вижу, что это очень красивый город с большим количеством туристов. Что касается целей в «Зените», то мечтаю проявить себя в Лиге чемпионов.



— Почему выбрали именно «Зенит»? Кто помог вам принять решение?

— Всё произошло очень быстро. Я долго не думал над переходом, посоветовался со своей семьёй. «Зенит» – большой клуб, его знает вся Европа.



— Готовы завтра сыграть с «Краснодаром»?

— Мы начали сбор с «Барселоной» ещё 14 июля. Я набрал форму, уже играл 90 минут Считаю, что готов. Но буду ещё прибавлять через матчи.

В словах бразильца пока больше приятных эмоций, а вот Семак раскрыл небольшой секрет: оказывается, «Зенит» претендовал на Малкома прошлым летом.



— Рад приходу Малкома. Нам нужны сильные приобретения перед Лигой чемпионов и с учётом будущего лимита на легионеров. Как я и говорил, если появится возможность купить более сильного игрока на какую-то позицию, мы ей воспользуемся. Ещё в прошлом сезоне хотели побороться за Малкома, но тогда силы были неравны.



— В чём прибавил Малком за год в «Барселоне»? Может, что-то растерял, поскольку мало играл?

— Качества не могут резко появиться или исчезнуть. Мы ориентируемся на приглашение игроков с теми качествами, которых не хватает нашей команде при игре под давлением. У Малкома есть обводка, скорость, удар.

«Он уходит в самую бесполезную лигу». В Испании потрясены трансфером Малкома Болельщики считают, что бразильский нападающий заслуживал в Испании большего.

— Не будет проблем в связи с нынешним лимитом на легионеров «6+5»?

— Сейчас есть определённые сложности, а в Лиге чемпионов будет проще. Выбирая состав, будем исходить из соперника и ситуации. Главное, что у нас появился сильный футболист, который поможет «Зениту». Трансферное окно открыто. Некоторые наши легионеры ещё покинут команду.



— Будете ещё усиливаться под Лигу чемпионов? Стоит ждать иностранцев или россиян?

— Мы понимаем, что нам нужно сейчас, а, кроме того, имеем долгосрочную стратегию. Взять игроков класса того же Малкома достаточно сложно, но мы надеемся, что ещё один футболист уровня Лиги чемпионов у нас появится. Российских игроков такого уровня найти сложно, и цены на них высокие. Наверное, это будет иностранец, но мы следим и за российскими игроками.

— На какой позиции собираетесь использовать Малкома?

— Мне нравится, что Малком действует на разных позициях. Не надо привязывать его только к правому флангу. Если вы заметили, в «Зенит» многие играют не на своих позициях. На сегодняшний день у нас не очень много вариантов менять тактическую схему. Надеюсь, в будущем потом после появления ещё пары игроков, таких вариантов станет больше.

— Сыграет ли Малком завтра с «Краснодаром»?

— Велика вероятность, что он попадёт в заявку. Надеюсь, примет участие в игре. Завтра решим, сколько сможет сыграть с «Краснодаром».

Александр Медведев ответил на вопрос о том, не будет ли у клуба проблем с финансовым фэйр-плей после дорогого трансфера. Кроме того, руководителя «Зенит» спросили, верна ли информация о зарплате новичка.



— Мы действуем не просто в строгом, а в строжайшем соблюдении принципа фэйр-плей – отметил Медведев. – Более того, у «Зенита» ещё есть возможность делать приобретения. Названная цифра в 6,5 млн не соответствует истине, она завышена. Сумма трансфера действительно примерно 40 млн. Команда точечно усиливается.