Тиль — классный, но ролевой игрок. «Спартаку» придётся подстраиваться под него

Первым делом: чем больше таких футболистов будет в чемпионате России, тем он будет сильнее. Здесь нужно передавать бесконечные приветы даже заявочному лимиту: паспорт не определяет качества футболиста, а Гус Тиль — качественный игрок. Тем не менее для того чтобы раскрыть молодого голландца лучшим образом, «Спартаку» придётся постараться. Если в клубе рассчитывают, что удастся попасть с первой же минуты так, как в случае с Квинси Промесом, то рассчитывают зря. У Квинси было умение, которое моментально сделало его королём РПЛ, — обыгрыш один в один, который приносил соперникам страдания на любом участке поля. Качества Тиля вытянуть сложнее, и для этого под него придётся подстраивать команду.

Нужно понимать, что «Спартак» берёт футболиста, который номинально действует с позиции 10-го номера, но имеет набор навыков восьмого номера. Тиль отвечает требованиям нового германо-голландского футбола: если раньше десяткой становился самый техничный игрок команды, то теперь наоборот — полузащитник без ярко выраженных технических качеств, но с большим объёмом действий и чёткой интерпретацией свободного пространства. В случае с Тилем в целом справедливо лестное сравнение с Донни ван де Беком: в определённых условиях они показывают похожий футбол, и именно поэтому Тиля пробовал вызывать в сборную Рональд Куман.



Итак, вот лучшие качества Гуса Тиля, «восьмёрки» в позиции «десятки»:

— дисциплинированная работа в первой линии прессинга, понимание необходимости перекрыть линии передач к центру;

— сканирование свободных зон, находясь лицом к чужим воротам;

— передачи без касания мяча: эпизоды, когда футболист не принимает мяч, а даёт ему продолжить движение на третьего игрока команды, уводя при этом соперника;

— действительно качественный удар и неплохая для молодого игрока концентрация.

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Такой набор навыков делает статистику Тиля специфической. Например, у него действительно немного по меркам полузащитников (тем более — в команде, которая владеет мячом больше всех в Голландии после большой тройки) передач за матч — партнёры по центральной линии Махер и Мидтшё брали на себя в два раза больший объём пасов. Или, если говорить об xG-метрике, то в какой-то момент уже прошлого сезона Тиль стал главным неудачником Эредивизии — его расхождение реального количества голов с ожидаемым было самым большим в лиге. И это тоже можно объяснить: благодаря умению оказаться на свободном пространстве Гус достаточно часто бьёт без сопротивления, что повышает удельный xG-вес каждого удара. При этом совершенно необязательно, что удар станет голевым.



Специфической является и игра молодого голландца. Он провёл не очень сильную вторую половину сезона-2017/18 и такую же не самую впечатляющую первую половину сезона-2018/19. Дело в том, что эффективность Тиля будет зависеть от подбора партнёров. Почти обязательным условием является наличие нападающего, действующего в длину поля: прорыв Тиля в АЗ случился одновременно с прорывом Ваута Вегхорста, который своей фактурой заставлял защитников соперника располагаться глубже, оставляя пространство между линий — то, что необходимо Гусу. Вегхорст уехал в «Вольфсбург», призванный заменить его норвежец Бьёрн Йонсен испытывал проблемы с попаданием в основной состав, и основным нападающим АЗ стал Матс Сёнтьенс. Сёнтьенс в новой для себя роли был хорош, но он сам тяготел к игре в глубине поля, что значительно сужало пространство для Тиля.

Второе условие — обмен позициями с правым вингером. В АЗ эту позицию занимал Калвин Стенгс, и отчасти из-за травмы Стенгса у Тиля не вышла первая половина прошлого сезона. Работало это обычно так: Стенгс уводил линию обороны соперника глубже и начинал разрабатывать правый полуфланг, стягивая на себя внимание двух защитников. Тиль уходил правее, а затем начинал движение к центр, находя за Стенгсом достаточно свободного пространства (ещё раз — это немного похоже на роль ван де Бека в нынешнем «Аяксе»).

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Эти условия придётся выполнять и «Спартаку». Вполне выполнимо второе: и Бакаев, и Ларссон готовы принимать на себя внимание двух защитников и способны обыгрывать к центру, создавая зоны для Тиля. С первым условием сложнее: в ростере «Спартака» сейчас не прослеживается нападающего, способного сыграть в длину поля, а без этого потенциал голландца падает. Кроме того, против него и стилевые особенности чемпионата: если в Эредивизии достаточно пространства между линиями, то в России даже топ-команды часто обороняются двумя плотными рядами на своей трети поля. Олегу Кононову только предстоит решить эту проблему, чтобы получить лучшее из игры Тиля.

И ещё одно. Весь спектр навыков Тиля очень похож на то, что умеет один полузащитник, который уже есть в «Спартаке». По факту Гуса от Романа Зобнина отличает только хорошо поставленный удар. Речь здесь стоит вести не о том, дублируют ли они друг друга (таких игроков нужно больше любой команде), а о том, что Зобнин при Кононове переживает личный игровой кризис, сопоставимого с которым нет ни у кого из партнёров. Это объяснимо: Зобнин, как и Тиль, — великолепный ролевик, и в команде с чётко прописанными принципами и идеями он будет исполнять свою роль наилучшим образом. В том же случае, если идеи и принципы путаются, сбиваются и наслаиваются друг на друга, такие футболисты страдают в первую очередь.



Таким образом, для того чтобы Тиль, как и Зобнин, показывал в «Спартаке» лучшее, необходимо, чтобы главный тренер наконец определился с тем, что конкретно он хочет видеть от своей команды.