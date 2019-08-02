Мужской топ-матч впервые обслужит женщина-судья. Прецедент!

Сегодня УЕФА огласил состав судейской бригады на матч Суперкубка между «Ливерпулем» и «Челси». Игру уже можно назвать исторической, поскольку главным рефери встречи назначена Стефани Фраппар. 35-летняя француженка станет первой женщиной-арбитром на крупном официальном матче УЕФА. Тем не менее проблем у Стефани возникнуть не должно. Игроки считаются с её мнением, а футбольные федерации безмерно ей доверяют.

Матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси» обслужит женщина-судья

Почему именно Фраппар?

Сейчас в женском футболе Стефани Фраппар – фигура масштаба Пьерлуиджи Коллины в мужском. Она пользуется огромным авторитетом у футбольных федераций, ей доверяют ответственные женские матчи и даже называют лучшим арбитром среди женщин. Француженка работала на чемпионате мира-2015, Олимпийских игра-2016, чемпионате Европы-2017, а также на минувшем мундиале во Франции, где ей доверили судить финал между США и Нидерландами (2:0).

Ту игру она отработала блестяще. Фраппар по делу показала три желтые карточки и, воспользовавшись VAR, грамотно разобралась в спорном эпизоде с назначением пенальти в ворота голландской сборной. Заметив с помощью повтора контакт ноги футболистки Нидерландов и тела нападающей из США, она уверенно указала на точку. В итоге гол с пенальти стал решающим в игре.

На счету Стефани есть и матчи высокого уровня с участием мужских команд. В прошедшем сезоне она дебютировала в Лиге-1, обслужив встречи «Амьен» — «Страсбург» и «Ницца» — «Нант». Таким образом, Фраппар стала первой женщиной, которая судила игры главной лиги Франции. До неё подобным успехом могла похвастаться только немка Бибиана Штайнхаус, которая в 2017 году получила назначение на матчи немецкой бундеслиги.

Суперкубок УЕФА впервые обслужит женщина-судья Стефани Фраппар Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Справедливости ради стоит сказать, что выбор в пользу Фраппар на финал Суперкубка обусловлен не только её квалификацией, но и политическими мотивами УЕФА.

— Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте, — утверждает президент УЕФА Александер Чеферин.

Финал Суперкубка должен не только вдохновить юных футболисток на подвиги, но и поднять авторитет женского арбитража в мире.

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Как Фраппар стала рефери?

Стефани родилась в густонаселенном департаменте Валь-д’Уаз на севере центральной части Франции. Там же начала играть за местную команду. Подростком заинтересовалась футбольными правилами и начала досконально их изучать. Кроме того, она стала судить игры среди футболистов не старше 10 лет. К 18 годам перед Фраппар встал выбор – игроцкая карьера или арбитраж. Девушка сочла женский футбол не особо развитым и выбрала судейскую практику.

В 2009 году она вошла в список международных рефери ФИФА, а спустя два года дебютировала на профессиональном уровне и начала обслуживать матчи национального чемпионата Франции (третьего по силе дивизиона в стране). В своей работе Фраппар стремительно прогрессировала. Уже в 2014 году она стала рефери Лиги 2, а еще через пять лет добралась до Лиги 1. При этом, поднимаясь в классе, она не бросала низшие чемпионаты. До сих пор Стефани судит в каждой из трех лиг.

Как к ней относятся игроки и тренеры мужских команд?

Француженка признавалась, что ожидала более сдержанных выражений от футболистов в свой адрес во время матчей. Однако в целом игроки её уважают.

— Независимо от дивизиона ко мне всегда хорошо относились и футболисты, и тренеры. Игроки оценивают меня по навыкам. Если я не буду принимать правильные решения, ко мне будут те же претензии, что и к мужчинам-арбитрам. На поле меня воспринимают не как женщину, а как судью, — отмечала француженка.

Среди футболистов встречались даже те, кто очень высоко ценил судейские навыки Стефани.

«Стефани Фраппар – лучший арбитр Лиги 2. У неё тихий голос, но зато она сильная личность, у нее есть харизма. Стефани использует правильные слова, она объясняет свои решения, с ней можно поговорить. При этом она не хочет выделяться. Ее цель – это справедливая игра», — рассказывал в сезоне-2017/18 полузащитник «Орелана» Пьер Буби.

Тем не менее в карьере Фраппар не обошлось без жесткой критики. Однажды на арбитра «наехал» тренер «Валансьена» Дэвид Ле Фраппер за то, что она якобы не поставила пенальти в важном матче.

«В том эпизоде был одиннадцатиметровый, но рефери не назначила его. Когда ты женщина и приходишь в мужской спорт, это сложно», — сказал специалист.

За свою реплику он позже извинился. Однако осадок в его отношениях с рефери всё же остался.

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Чего ждать от Стефани в финале Суперкубка?

Скорее всего в матче между «Ливерпулем» и «Челси» Фраппар будет действовать осторожно и, как сейчас модно говорить, дипломатично. Важнейшие решения она постарается принимать не торопясь, иногда жертвуя временем. Фраппар прекрасно понимает, что 14 августа её цель — не просто обслужить матч, но и оправдать доверие УЕФА.

При этом провинившимся футболистам не стоит ожидать от арбитра милосердия. За 17 матчей прошедшего сезона в Лиге 1, Лиге 2 и Кубке Франции она показала 75 «горчичников» и 4 прямые красные карточки (в среднем 4,4 ж/к за игру). Грубость Фраппар пресекает на корню, поэтому по паре карточек английские клубы, вероятно, получат.

Самое тяжелое, с чем придется столкнуться Стефани во время игры, это давление из-за большой ответственности – ведь по её работе будут судить об уровне всего женского судейства.