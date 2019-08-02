ОМОНу разрешили избивать фанатов 16 раз. Почему решение КДК – позор

Вы уже наверняка видели действия ОМОНа на матче «Ростов» – «Спартак». Если нет, то вот видео:

Сегодня состоялось заседание КДК по этому инциденту. За необеспеченние безопасности «Ростов» выплатит штраф – 650 тысяч рублей, а также стадион дисквалифицируют на два матча условно.

Глава КДК Григорянц отметил, что на трибуне случилась драка. Жаль, что не уточнил, насколько масштабной она была. Вообще, весь мир уже давно понял, что при любых беспорядках на трибунах необходима персональная ответственность. Если кто-то подерется на матче АПЛ, то именно этих людей идентифицируют и отлучат от похода на стадион.



Забавно, что нам рассказывают о новых аренах, о куче камер в чаше стадиона, хотя всё равно методы остаются старыми. Вот на ЧМ-2018 эти механизмы работали. Достаточно было написать одно слово на памятнике, и виновников уже по ходу матча вычисляли и наказывали. В РПЛ к персональной почему-то не стремятся.

ОМОН здесь власть. Избиение в Ростове – символ России Ну что, хоть кто-то вступится за фанатов «Спартака»?

Вот в Ростове случилась некая драка. На секторе, что важно. Почему-то вместо персональной отвественности ОМОН в подтрибунном помещении без разбора расшвыривает людей. Тех, кто стоит мирно. Тех, кто с огромной вероятностью ни в какой драке не участвовал. То есть на неправоту каких-то отдельных фанатов ОМОН ответил агрессией в отношении других фанатов. Получается, что на стадионе не отлажена система взаимодействия служб, то есть арена небезопасна, а значит она должна быть дисквалифицирована. КДК почему-то так не считает, а жаль. Именно при реальной дисквалификации стадиона руководство региона задумалось бы, что что-то пошло не так.

Если учитывать, что у КДК должно быть одинаковое отношения ко всем стадионам РПЛ, то получается, что ОМОН может с дубинками налетать на фанатов 16 раз за сезон – по одному разу на стадионе каждой команды – и при этом никаких наказаний от КДК не последует, кроме штрафа клубу. Хотя понятно, что футбольный клуб не контролирует ОМОН. Проще представить обратное.

К чему мы приходим? РФС получает хорошие суммы в качестве штрафов. Мы, конечно, не сомневаемся, что деньги пойдут на развитие футбола. Непременно детского. Но, глобально говоря, от таких ситуаций проигрывают все. И фанаты, которым досталось. И КДК, который отбивает (очень подходящее слово) желание ходить на футбол из-за отсутствия существенных наказаний. Вряд ли именно это нужно РФС.

Хочется верить, что новый президент РФС мыслит немножко иначе, нежели его предшественники. Для них было важно убеждать народ, что у нас в футболе всё хорошо, нежели что-то менять. Вроде бы новый президент делает какие-то шаги.



Мы наслышаны о том, как он стал регулярно проводить собрания и требовать с подчиненных чуть больше, чем они привыкли выполнять. Мы заметили, что впервые в истории нашего футбола выявили сдачу матча. Хотя, наверное, наказание могло быть и другим. И да, мы заметили заявление РФС сразу после решения КДК, в котором говорилось о необходимости ужесточить санкции за ошибки в организации матча.



Непонятно, как у РФС и КДК РФС могут быть разные взгляды о том, насколько стоит ужесточить наказания. Есть ощущение, что в Доме футбола инцидент в Ростове заметили и даже хотят что-то исправить. Хочется верить, что это вопрос времени, потому что сегодняшнее решение КДК выглядит странно.