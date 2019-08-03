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Красота дня – девушка новичка «Спартака» Йордана Ларссона Бьянка – фото

Красота дня – девушка новичка «Спартака» Ларссона
«Чемпионат»
Ларссону не грозит одиночество в Москве. Любимая — рядом
Новичок «Спартака» может полностью сосредоточиться на футболе.
Футбол / РПЛ 0

Вчера, 2 августа, московский «Спартак» представил новичков. Одним из них стал 22-летний Йордан Ларссон – сын знаменитого в прошлом нападающего Хенрика Ларссона. Сам швед уже заявил, что готов выйти на уровень своего отца. На игрока в московском клубе возлагают большие надежды, а поможет ему освоиться в незнакомой обстановке его возлюбленная. Бьянка Валлер прилетела в Россию вместе с Йорданом.

Пара вместе уже около четырёх лет. У девушки есть свой сайт, который является классическим, но современным и стильным блогом. В нём она делится мыслями и историями из жизни. Можно не сомневаться, что после перехода Ларссона в «Спартак» аудитория дневника Бьянки значительно расширится.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/biancawaller

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