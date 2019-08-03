Трансферная лихорадка в РПЛ, уценка Коутиньо, отказ ЦСКА продать Чалова и другие футбольные события дня.

Их муки закончатся. Мамаев и Кокорин подали на УДО

«Спартак» объявил о переходе Йордана Ларссона

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Норрчёпинга» Йордана Ларссона.

«Спартак» круто представляет новичков. Эра Родионова с пустыми листами в прошлом Футболка новичка красно-белых Ларссона наверняка станет самой продаваемой в этом сезоне.

Условия трансфера и контракта с 22-летним футболистом не разглашаются. За красно-белых форвард будет выступать под номером 23.

Йордан Ларссон в «Спартаке». Плюсы и минусы трансфера Есть риск, что из-за появления новичка пострадает Бакаев.

Напомним, Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона. Накануне, 1 августа, появилась информация, что он посетил одну из московских клиник, где предположительно прошёл медосмотр для «Спартака».

«Спартак» объявил о переходе Йордана Ларссона Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»

«Барселона» снизила цену на Коутиньо

«Барселона» хочет расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает Marca, сине-гранатовые снизили свои финансовые запросы и теперь готовы отпустить 27-летнего футболиста за € 100 млн. При этом каталонский клуб до сих пор не получил ни одного официального предложения по бразильцу.

Ранее сообщалось, что минимальная сумма, которую «Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо, составляет € 120 млн. Также появлялась информация, что сине-гранатовые хотят включить хавбека в сделку по нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару.

В Испании дом Коутиньо считают проклятым. Как живёт звезда «Барселоны» Особняк полузащитника обокрали спустя месяц после его переезда из Англии.

В минувшем сезоне Коутиньо на клубном уровне забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Матч за Суперкубок УЕФА обслужит женщина-судья

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена судей, которые будут работать на матче за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. В роли её ассистентов выступят Мануэла Николоси и Мишель О’Нил. Это будет первый случай в истории мужских еврокубковых турниров, когда на матче будет работать женщина-судья.

Мужской топ-матч впервые обслужит женщина-судья. Прецедент! УЕФА затеял смелый эксперимент на Суперкубке Европы.

ЦСКА отказался продавать Чалова «Кристал Пэлас» за € 15 млн

Предложение «Кристал Пэлас» по нападающему ЦСКА Фёдору Чалову было отклонено, сообщает Sky Sports.



Для дальнейших переговоров лондонскому клубу необходимо увеличить предложение по 21-летнему российскому футболисту, которое составляло € 15 млн.



Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к форварду также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».

В пятницу Transfermarkt обновит ценники игроков РПЛ. У нас уже есть эти цифры Чалов вырос на 6 млн евро, Мамаев с Кокориным обнулились.

Ходорковский предложил помощь пострадавшим от ОМОНа фанатам «Спартака»

Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» и политический деятель Михаил Ходорковский в своём «твиттере» выразил готовность помочь болельщикам московского «Спартака», пострадавшим в ходе инцидента в Ростове-на-Дону.

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«Готов помочь с адвокатом пострадавшим от этих уродов. За такие «тренировки» надо гнать поганой метлой и организаторов, и исполнителей», — говорится в сообщении Ходорковского.



Напомним, столкновение между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошло после финального свистка в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (2:2). Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали применять к болельщикам физическую силу.

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«Зенит» объявил о переходе Малкома из «Барселоны»

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Барселоны» Малкома.



Соглашение сине-бело-голубых с 22-летним бразильским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.

«Сине-бело-голубые приветствуют Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»!» — говорится в сообщении клуба.



Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.

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Мамаев и Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

Осуждённые по делу о драках в центре Москвы полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.

«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», — цитирует собеседника агентство городских новостей «Москва».



Ранее стало известно, что Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.



В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.