«Победа «Динамо» над «Спартаком» не будет сенсацией». Прогнозы на 4-й тур РПЛ

На этой неделе полностью повторилась картина прошлого тура, когда один участник показал отличный результат, а его соперники сильно отстали.
Обозреватель «Чемпионата» Михаил Гончаров выбил аж три пятёрки, угадав счёт в матчах «Уфа» — «Крылья Советов», «Оренбург» — «Зенит» и «Рубин» — «Ахмат». Плюс исход игры «Краснодар» — «Сочи». Итого — 16 очков.
Валерий Рейнгольд угадал разницу в игре «Арсенал» — «Ростов» и исходы встреч «Динамо» — «Урал», «Тамбов» — «Спартак», «Краснодар» — «Сочи», «Оренбург» — «Зенит». Это 7 баллов.
Такой же результат у нашего читателя из (Санкт-Петербурга) Игоря Зубова, он угадал счёт матча «Динамо» – «Урал» — 5, а также исходы игр «Краснодар» – «Сочи» и ЦСКА – «Локомотив».
Прогноз специалистов
Олег Веретенников, знаменитый российский футболист:
«Урал» — «Ростов» — 1:1
Это два равных соперника, обоим командам удался старт, силы равны. Поэтому поставлю на результативную ничью.
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:2
«Локомотив» просто сильнее и всё. Жду уверенной победы от команды Сёмина. «Локомотив» потерял уже достаточно очков на старте.
«Спартак» — «Динамо» — 1:2
Победа «Динамо» не будет сенсацией. «Динамо» одержало победу при неплохой игре с «Уралом», а у «Спартака» идёт перестройка команды. Им может не хватить сыгранности.
«Зенит» — «Краснодар» — 1:1
Тоже равные соперники. «Зенит» идёт уверенно по таблице, «Краснодар» идёт туго, но проявляют характер, находятся в хорошей форме.
«Тамбов» — «Арсенал» — 0:1
Дебют в еврокубках «Арсеналу» не удался, поэтому бросят все силы на чемпионат и победят «Тамбов».
«Рубин» — ЦСКА — 0:2
«Рубин» вызывает симпатию по первым турам, но ЦСКА победит.
«Сочи» — «Уфа» — 1:1
Сложно предугадать исход. У «Сочи» был сложный календарь, теперь есть возможность набирать очки, но и «Уфа» очки просто так не отдаст. Поэтому ставлю на ничью.
«Ахмат» — «Оренбург» — 0:0
Обе команды нуждаются в очках. Футбол будет закрытым, оборона выйдет на первое место, и голов не будет.
Прогноз читателей
Анна Кольцова (Казань):
«Урал» — «Ростов» — 1:2
Обе команды хорошо начали, обе много забивают. Но «Ростов» отлично играет в гостях, да и класс у них выше.
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 1:1
Самаруы после победы над ЦСКА потерялись, а «Локо» после поражения, будет очень злым. Но три очка из Самары не увезёт.
«Спартак» — «Динамо» — 1:2
«Спартак» со своими новичками ещё добавит, но это будет позже. Пока победит «Динамо».
«Зенит» — «Краснодар» — 1:0
Семак более рациональнее Мусаева, хотя и «Краснодар» доказывал, что умеет играть по счёту. Но я поставлю на хозяев.
«Тамбов» — «Арсенал» — 1:1
Не всегда, такие победы как над «Спартаком», идут команде на пользу. Вспомните «Крылья». Злой «Арсенал» увезёт из Саранска очки, но не победу — не хватит сил.
«Рубин» — ЦСКА — 1:2
«Рубин» хорошо стартовал, но и ЦСКА оправился от провального первого тура.
«Сочи» — «Уфа» — 2:1
У «Сочи» три поражения, у «Уфы» — два. После этого тура будет поровну.
«Ахмат» — «Оренбург» — 0:1
Здесь также после этого тура у команд станет по три поражения. У «Ахмата» большие проблемы в атаке, а «Оренбург» хорош в контригре.
Прогноз журналистов
Даниил Бороздин, корреспондент «Чемпионата»:
«Урал» — «Ростов» — 2:2
В первом матче тура встретятся две боевые команды, неплохо начавшие сезон. В очном противостоянии победитель выявлен не будет, но борьбы и эмоций будет немало. За «Урал» — трибуны, за «Ростов» — состав исполнителей.
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 1:2
Фактор домашнего поля поможет самарцам забить, но выиграть у вице-чемпиона вряд ли получится. Многочисленным новичкам «Крыльев» необходимо время, чтобы сыграться, а состав «Локо» стабилен и силён.
«Спартак» — «Динамо» — 1:1
Легендарное московское дерби застало оба клуба в неоптимальном состоянии: «Спартак» обновляет состав, в «Динамо» и вовсе очередная перестройка. Несыгранность будет компенсирована желанием, и вряд ли команды оставят в неприкосновенности свои и чужие ворота. А вот победить будет трудно.
«Зенит» — «Краснодар» — 2:1
Обе команды отлично поработали на трансферном рынке. Правда, вряд ли звёздный Малком сыграет решающую роль в матче против «Краснодара». Новички «быков», напротив, уже добывают для команды очки. Но в игре с «Зенитом» сделать это вряд ли удастся: очень уж сильный состав у питерцев и без бразильца.
«Тамбов» — «Арсенал» — 1:0
Играющим в Саранске «волкам» даже трибуны красавца-стадиона не слишком могут помочь. Но в матче с «Арсеналом» шансы будут, ведь после поражения в Баку туляки находятся не в лучшем настроении. Да и физическое состояние после выезда в Азербайджан находится под вопросом.
«Рубин» — ЦСКА — 1:1
Казанцы — открытие нынешнего сезона, поэтому лёгкой прогулки по полю стадиона «Центральный» у ЦСКА не будет. Шаронов мотивационными речами настроит команду, хотя для победы этого вряд ли хватит. Впрочем, за такой «Рубин» хочется переживать вне зависимости от результата.
«Сочи» — «Уфа» — 3:2
Команды неплохо смотрятся с точки зрения игры, но это не слишком пока отражается на наборе очков. Дружина Точилина к воскресенью должна немного сыграться и в родных стенах одолеть «Уфу».
«Ахмат» — «Оренбург» — 1:0
В Грозном легко не приходится никому, и «Ахмат» после двух выездных поражений, без сомнения, жаждет победы. Потерявший много игроков и проигравший все три матча чемпионата «Оренбург» — идеальный соперник для этого. Правда, много голов ожидать не стоит.
- 3 августа 2019
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