Индзаги – последняя успешная «девятка» «Милана». После него все провалились

В футболе, как и в жизни, возможны любые перемены. К сожалению, далеко не всегда они случаются к лучшему. Когда в 2012-м в «Милане» началась глобальная смена поколений, никто не предполагал, что она окажется настолько болезненной. Летом перед началом сезона команду покинули её уже легендарные ветераны: Гаттузо, Зеедорф и Неста. А годом ранее в роли свободного агента в «Ювентус» ушел Андреа Пирло. Кроме того, в условиях начавшегося кризиса Берлускони был вынужден продать Златана Ибрагимовича и Тьяго Силву. Те, кто думал, что клуб попал в небольшую зону турбулентности, ошибались – в действительности всё обернулось глубоким затяжным пике, выйти из которого до сих пор не удалось.

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Среди тех, кто завершил карьеру футболиста в 2012-м, был Филиппо Индзаги – один из самых успешных форвардов «Милана». Вообще, тот факт, что нападающий с его характеристиками (мягко говоря, невыдающимися физическими данными, отсутствием скорости, удара и особой техники) смог стать настоящим бомбардиром, довольно парадоксален. Главным образом, он объясняется двумя факторами. Во-первых, Супер Пиппо обладал феноменальным голевым чутьём – исключительной способностью читать момент. Во-вторых, «Милан» в лучшие годы Индзаги представлял собой превосходно настроенный механизм, где Зеедорф, Пирло и Кака поочередно снабжали его и Шевченко голевыми передачами. В результате их взаимодействия атакующий потенциал «дьяволов» был просто невероятным. (Тут очень важно отметить, что второе нисколько не умаляет первое, как могли подумать многие, глядя на субтильного, вечно балансирующего на грани офсайда нападающего).

Дженнаро Гаттузо однажды сказал, что все голы Пиппо — результат его маниакального отношения к футболу. По его словам, Индзаги тщательно изучал видеозаписи с играми противников, а на тренировках «разносил» крайних полузащитников, если они плохо подавали на него с флангов. О «рождённом в офсайде» вообще много писали и говорили как об одном из самых заметных форвардов своего поколения. Возможно, наиболее лаконичное и емкое высказывание принадлежит Йохану Круиффу: «Индзаги вообще не умеет играть в футбол! Он просто всегда находится там, где надо».

Филиппо Индзаги. Родившийся в оффсайде 9 августа день рождения празднует один из самых ярких нападающих XXI века, итальянец Филиппо Индзаги, этим летом завершивший свою карьеру.

Когда Филиппо Индзаги завершил карьеру, 9-й номер в «Милане» оказался вакантным. С тех пор и до настоящего момента футболку с ним примерили 8 разных игроков (если не считать не игравшего ещё под этим номером в официальных матчах Пёнтека), но никто из них и близко не добился успеха Пиппо. Хотя среди них есть, пожалуй, и более мастеровитые. Это обстоятельство породило журналистский штамп о том, что теперь 9-й номер россонери проклят. Однако подобное художественное преувеличение ложно. Просто после 2012 года в «Милан» приходили либо совершенно не те нападающие, либо более менее те, но в неподходящее время. Также нужно учитывать, что к получившему «девятку» всегда особое внимание, в ярком свете которого очень легко не оправдать надежд.

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Количество матчей за «Милан»: 150



Общее количество голов: 63

Сезон-2011/12 для молодого бразильца сложился неудачно. Из-за травмы он провёл всего 11 матчей в чемпионате Италии и забил в них 1 гол. Однако руководство клуба выразило поддержку нападающему, надеясь на его успехи в будущем, и в наследство от Супер Пиппо Пато получил ставший уже культовым в «Милане» 9-й номер. Сам Алешандре выразился по этому поводу так: «Я надеюсь, что номер 9, который достался мне от Индзаги, будет приносить удачу. Хочу забивать много голов». В действительности же его слова оказались пророчеством наоборот. За последующие полгода в чемпионате Италии он провёл на поле всего 52 минуты, и неудивительно, что отметиться голом ему не удалось. Уже в январе 2013-го бразилец был продан в бразильский «Коринтианс».

Вообще, история Пато в «Милане» — это история о неоправданных надеждах и нераскрытом потенциале. После такого всегда остаётся привкус горечи. В стан красно-чёрных он перешёл в 2007 году. Поскольку Утёнок к тому моменту еще не достиг совершеннолетия, то не мог выступать за команду в официальных матчах. Но уже в следующем сезоне он провёл в Серии А 36 игр, в которых забил 15 голов. Этот год и стал для него лучшим в футболке «россонери». Дальше бразильца начали преследовать травмы. После очередного его длительного отсутствия Галлиани даже шутил, что возвращение Пато в состав можно рассматривать как новый входящий трансфер. Жуткая травматичность стала одной из главных причин, по которой подающий надежды молодой игрок так и не раскрылся в Европе. Плюс ко всему Алешандре явно больше подходила схема с двумя форвардами, где он мог играть чуть ниже выдвинутого вперед фактурного нападающего. В этой роли он чувствовал себя относительно комфортно. Когда Аллегри окончательно перешёл на схему 4-3-3, игра у Пато совсем не заладилась. В результате под 9-м номером он отыграл всего полгода, став первым в списке тех, кто не оправдал надежд. Сейчас Алешандре Пато 29 лет. Пожалуй, уже можно констатировать факт, что его карьера сложилась совсем не так, как видели многие, включая, наверное, и самого бразильца.

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Количество матчей за «Милан»: 19



Общее количество голов: 1



В августе 2013 года Масcимилиано Аллегри инициировал трансфер Алессандро Матри, с которым он прежде работал в «Кальяри». (Матри, кстати, является воспитанником «Милана»). Расчёт и надежды тренера, в принципе, были понятны. Под схему 4-3-3 он нуждался в сильном центрфорварде, умеющем хорошо замыкать передачи с флангов. Однако при всей своей габаритности Матри выглядел не столько мощным, сколько тяжёлым и медлительным. Надежды Аллегри не оправдались. И справедливости ради стоит заметить, что изначально такой результат многим казался предсказуемым: более чем посредственный игрок пришёл на одну из ключевых позиций в команду, переживающую кризис и смену поколений. В итоге Алессандро сыграл за Милан 15 матчей, забил 1 гол и отправился по арендам, где тоже особо ничем не отметился.

Количество матчей за «Милан»: 10



Общее количество голов: 1

Некогда блиставший в мадридском «Атлетико» и «Ливерпуле» испанец был арендован у «Челси» сроком на два года. В «Милан» он пришёл, очевидно, надеясь реанимировать свою карьеру после лондонского фиаско. Клуб же со своей стороны не мог позволить себе топового форварда, и единственное, чем Берлускони был в состоянии порадовать болельщиков россонери, — это арендовать того, кто когда-то таким являлся. Поэтому при всём уважении к Фернандо, его появление в «Милане» лишь следствие финансовой безысходности клуба. Торрес был далеко не в тех кондициях, чтобы при всех игровых проблемах команды хотя бы частично выйти на свой прежний уровень. Кроме того (а, возможно, это и главное) «Милан» образца сезона-2014/15 под руководством Филиппо Индзаги (и в этом есть своеобразная ирония) был, наверное, худшим за всю свою новейшую историю. Так что бросать камни в Торреса, думаю, неуместно. Едва ли от него вообще тогда что-то зависело. Испанец отыграл за «Милан» всего полгода и уже зимой перебрался в «Атлетико», откуда пришёл Алессио Черчи.

Количество матчей за «Милан»: 15



Общее количество голов: 3

В случае с молодым итальянцем всё очень просто, и, по сути, можно обойтись парой предложений. Зимой 2015-го он был арендован у «Ромы» до конца сезона, по итогам которого выкупать его никто не стал. Не промучившись долго, в том же 2015-м Маттиа отправился в «Болонью». То, что он когда-то играл за «Милан», да ещё и под 9-м номером, многие уже, думаю, и забыли. Вот, пожалуй, и всё, что в этом контексте о нём можно сказать.

Количество матчей за «Милан»: 36



Общее количество голов: 6



Луис Адриано приехал в Италию летом 2015 года. Вместе с ним клуб сделал ещё несколько приобретений, и перед началом чемпионата в воздухе витало лёгкое воодушевление. Возглавивший тогда «Милан» Синиша Михайлович излучал уверенность в себе и своих футболистах. Однако не всё сложилось так, как задумывалось. «Россонери» провели очередной слабый сезон, Синиша Михайлович был уволен в апреле, а Луис Адриано ничем не впечатлил: в 26 матчах Серии А он забил всего 4 мяча. В следующем сезоне дела для него складывались ещё хуже, и он окончательно лишился места в основе. По итогам календарного 2016 года издание La Repubblica признало Адриано худшим игроком серии А. В принципе, ожидать, что Луис станет лидером атак «Милана», было изначально неправильно. Всё-таки далеко не каждый может адаптироваться в Италии после чемпионата Украины. А если уж говорить об уровне бразильца, то как тут не вспомнить слова Аршавина, пусть и сказанные в другом контексте: «Если он хороший игрок, то должен играть за сборную Бразилии». По большому счёту, в отношении Луиса Адриано мысль справедлива.

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Джанлука Лападула

Количество матчей за «Милан»: 29



Общее количество голов: 8



Трансфер Лападулы очень чётко отражает реальное положение дел в «Милане» и уровень его амбиций в 2016-м. Нападающий пришёл в клуб прямиком из Серии В. И он, наверное, один их тех, к кому претензий вообще быть не должно. Лападула старался, как мог, и даже забивал за россонери. Но его класса определённо не хватало. Как бы то ни было, думаю, он может гордиться своим выступлением за один из самых титулованных клубов Европы. Пусть бы и не оказался в нём никогда, если бы не чудовищный затянувшийся кризис.

Количество матчей за «Милан»: 40



Общее количество голов: 10

Португалец — один из тех, кто пришёл в «Милан» в период китайского безумия. За него, как за восходящую звезду, было заплачено 38 млн евро, и ожидания были соответствующими. Тем не менее в Италии у него совсем не получилось, и в Серии А он забил только 2 гола из своих 10 за россонери. После первого же сезона Силва отправился в аренду в «Севилью», которая так и не стала его выкупать. На данный момент он выставлен на трансфер, но будущее его ещё не определено. Сейчас Андре всего 23 года, и вся карьера у него впереди. Однако история знает немало примеров, когда перспективные игроки так навсегда и остаются лишь перспективными. В случае с молодым португальцем такой сценарий кажется вполне вероятным.

Игуаин, Мората и Пёнтек: суперобмен топ-клубов, который тянется уже сутки Всё, что нужно знать о главной многоходовочке трансферного окна.

Количество матчей за «Милан»: 22



Общее количество голов: 8



Идея подписания Игуаина для «Милана», наверное, одна из самых разочаровывающих за последние годы. Несмотря на все недостатки Гонсало, его появление в команде воспринималось как первый топ-трансфер за долгое время (хотя фактически это была аренда). Поэтому неудивительно, что с его именем связывались большие надежды. Всё началось довольно неплохо. Игу стал забивать и отдавать голевые передачи, но при общей слабой игре «Милана» надолго его не хватило. Прежде выступая в Италии за «Наполи» и «Ювентус», аргентинец привык к тому, что партнёры постоянно снабжают его точными передачами. Здесь же полузащита часто оказывалась не в состоянии сделать на него точный пас. В результате ему приходилось опускаться ниже за мячом, покидая штрафную площадку. Понятно, что из-за этого его эффективность как нападающего падала. Гонсало всё больше психовал и выражал недовольство. Кульминацией стал ноябрьский матч против «Юве». Игуаин так хотел отомстить своей бывшей команде, что, сам, кажется, не выдержал давления. По ходу встречи он не забил пенальти и получил красную карточку. Возможно, это и добило его окончательно. Дождавшись трансферного зимнего окна, он ушёл в «Челси». Как он проявил себя там, напоминать, думаю, не имеет смысла.

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Количество матчей за «Милан»: 21



Общее количество голов: 11



(*в футболке под 9-м номером в официальных матчах Пёнтек ещё не играл)



Поляк перешёл в «Милан» прошлой зимой и до конца чемпионата успел отметиться 11 голами. Придя в команду, он попросил 9-й номер. Однако на этот раз руководство решило не торопиться и предложило ему выбрать другой. Теперь же перед началом нового сезона Кшиштоф официально стал новой девяткой россонери. Индивидуально он смотрится здорово: атлетичный, с хорошей техникой и чувством момента. Но любой нападающий, каким бы классным он ни был, является частью целого. И если «Милан» не решит общекомандных игровых проблем, то Пёнтек при всех его преимуществах рискует стать одним из тех, кто начиная с 2012 года года так и не раскрылся в красно-чёрной футболке.