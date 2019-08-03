«Если инвестировать в энергетику Африки, они перестанут делать детей в темноте»

На глазах 1600 человек
Именно столько людей присутствовало на форуме по предпринимательству в немецком городе Падерборн. Посвящено оно было развитию пищевой промышленности. Там присутствовал председатель совета директоров футбольного клуба «Шальке» Клеменс Теннис. Спорт и футбол не являются единственной деятельностью Тенниса.
Он ещё является одним из основателей компании «Теннис Холдинг», которая считается крупнейшей скотобойней в Германии и серьёзным игроком в мире пищевой промышленности. Если верить немецким источникам, компания занимает второе место в Европе по объёмам производства.
Скандальное высказывание
Началось всё довольно спокойно. Клеменс рассуждал о том, как соответствовать требованиям общества, но при этом продолжать зарабатывать деньги. А потом была поднята тема климатических проблем. Глава «Шальке» высказал мнение, что главная проблема в слишком высоких налогах и предложил на эти деньги строить электростанции в Африке.
«Если мы будем инвестировать в энергетику в Африке, то тогда они наконец остановятся и перестанут вырубать деревья, а также перестанут делать детей сразу после наступления темноты».
Быстрые извинения
Очевидно, такие резкие слова не остались без внимания. Всё это вызвало большой резонанс в Германии. Главе «Шальке» пришлось извиняться, причём несколько раз. Сначала он написал на свой странице в социальной сети, что его высказывание было слишком резким. И вообще он за мир во всём мире и не имеет ничего против африканцев и их детей. А потом его заявление появилось ещё и на официальном сайте футбольного клуба «Шальке».
«Как председатель наблюдательного совета ФК «Шальке-04», я поддерживаю ценности нашего клуба на 1000%. Они включают в себя борьбу с расизмом и дискриминацией.
На этом фоне я хотел бы извиниться перед вами, болельщиками, членами и партнёрами «ФК Шальке-04» за мои слова. Это было неправильно и бездумно. Мои слова никоим образом не соответствовали нашей миссии. Мне очень жаль».
«Он просто старается угодить Путину»
Извинения, хоть и были оперативными, помогли не до конца. В частности, бывший игрок «Шальке» Ханс Сарпей, являющийся немцем африканского происхождения, жёстко раскритиковал Тенниса и связал его деятельность с президентом России Владимиром Путиным. Каким образом глава нашей страны замешан в ситуации с африканскими детьми, Сарпей не объяснил.
«Это мировоззрение охотника за крупной дичью, который хранит на своей ферме чучела слонят в качестве трофеев, предприятия которого используют дешёвую иностранную рабочую силу и который старается угодить Путину. Это мировоззрение человека, который потерялся во времени. И это становится большим бременем для «Шальке-04».
Как немец африканского происхождения, такое заявление глубоко мне противно. На сегодняшний день он извинился перед всеми. Но не перед теми, кого он оскорбил на расовой почве».
- 3 августа 2019
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