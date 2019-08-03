Месси наказан за бунт. Теперь гений не сможет сыграть за сборную

Южноамериканская федерация футбола (КОНМЕБОЛ) оштрафовала футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси на 50 тыс. долларов и отстранила от игр сборной на три месяца. В СМИ писали, что Лионелю грозит двухлетняя дисквалификация, но аргентинца сначала наказали одним матчем сборной. Но после пересмотра дела КОНМЕБОЛ отстранил игрока сборной Аргентины на три месяца.

За что наказали Месси?

Наказание последовало из-за поведения и послематчевых слов Месси сначала в полуфинальном матче Кубка Америки против Бразилии, а потом во время матча за третье место между сборными Аргентины и Чили. Аргентинец сначала возмутился судейством в матче с бразильцами, а позже поучаствовал в стычке с чилийцем Гари Меделем, за что был удалён. После матча за третье место Лионель и вовсе накинулся на Южноамериканскую федерацию, обвинив их в коррупции.

«Я не пошёл на церемонию награждения, потому что нам не следует быть частью всей этой коррупции. На протяжении всего турнира Аргентина сталкивалась с неуважением. Мы заслуживали большего, но нам просто не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждения от турнира. Футбол разрушен. Нужно говорить правду», — сказал Месси после победного матча с чилийцами (2:1).

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Извинения не помогли

Позже Месси принёс извинения за свои слова. В адрес федерации было направлено письмо, в котором уточнялось, что под словом «коррупция» Месси подразумевал судей, а не федерацию.



Тем не менее, извинения аргентинца никак не повлияли на решение федерации. Спустя почти месяц КОНМЕБОЛ всё же дисквалифицировал аргентинца. Запрет начнёт действовать с сегодняшнего дня. Таким образом, Месси пропустит стартовые матчи сборной Аргентины в отборочном этапе к чемпионату мира 2022 года.



Пока Лионель не отреагировал на решение Южноамериканской федерации, но, зная аргентинца, можно предположить, что очередное завершение карьеры в сборной не за горами.