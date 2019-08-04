Давиду Сильве нет равных. Из-за него Гвардиола выбрал «Сити»

«Одна из причин, по которой я выбрал приехать в «Сити», это удовольствие работать с Давидом Сильвой. Когда я был в Испании, он играл в «Валенсии». Я тренировал «Барселону», но, видя Давида, думал, что этот парень – особенный». Это слова Пепа Гвардиолы – человека, который работал с Месси, Хави, Иньестой, Бускетсом, Рибери, Роббеном, Хаби Алонсо, Тьяго и кучей других звезд. Тьерри Анри назвал Давида Сильву лучшим креативным полузащитником лиги. Сам Андрес Иньеста признался, что «годами восхищался Сильвой», ведь тот – «исключительный».

Справка «Чемпионата»

Давид Сильва

Возраст: 33 года.

Гражданство: Испания.

Амплуа: Атакующий полузащитник.

Клуб: «Манчестер Сити» (Англия).

Рост: 170 см

Вес: 67 кг

Карьера: «Валенсия» (2004-2010), «Эйбар» (2004-2005, аренда), «Сельта» (2005-2006, аредна), «Манчестер Сити» (2010-н.в.).

Достижения: Обладатель Кубка Испании (2007/08), Чемпион Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), Обладатель Кубка Англии (2010/11, 2018/19), Обладатель Кубка Футбольной лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19), Обладатель Суперкубка Англии (2012, 2018), Чемпион Европы (2008, 2012), Чемпион мира (2010); Лучший ассистент Премьер-лиги (2011/12). : 33 года.: Испания.: Атакующий полузащитник.: «Манчестер Сити» (Англия).: 170 см: 67 кг: «Валенсия» (2004-2010), «Эйбар» (2004-2005, аренда), «Сельта» (2005-2006, аредна), «Манчестер Сити» (2010-н.в.).: Обладатель Кубка Испании (2007/08), Чемпион Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), Обладатель Кубка Англии (2010/11, 2018/19), Обладатель Кубка Футбольной лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19), Обладатель Суперкубка Англии (2012, 2018), Чемпион Европы (2008, 2012), Чемпион мира (2010); Лучший ассистент Премьер-лиги (2011/12).

Давида Сильву любят все – профессиональные игроки, тренеры, болельщики, комментаторы, аналитики. Испанец – отличный пример спортсмена: очень скромный, не выделяющийся ничем вне поля, но невероятно талантливый и упорно пашущий даже в тридцать три года. К невероятному сожалению, магию Сильвы не видно на первый взгляд – некоторые его действия настолько тонкие, что заметить их не представляется возможным. По уровню недооценки Сильву можно сравнить с Иньестой, но тот получил всеобщее признание и официальные извинения от вручавших «Золотой Мяч» людей.

Один из примеров недооценки Сильвы: за девять сезонов в АПЛ, в четырех из которых Давид становился чемпионом, он лишь раз получал награду лучшего игрока месяца и лишь раз попадал в состав команды года. О попадании в верхние строчки голосования за Золотой Мяч вообще говорить не стоит. Как-то несправедливо, что ли.

К сожалению, это последний сезон Давида Сильвы в «Манчестер Сити». Скорее всего, он уедет к семье, в Испанию – а это значит, что на английских полях мы его больше не увидим. Поэтому самое время разобраться в том, как он играет и почему он достоин гораздо большего почета, чем имеет сейчас.

Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона-2019/20

Чувство зон и игра между линиями

«Он – один из самых невероятных игроков по игре в «карманах». Наверное, он сильнейший в мире в этих пространствах… Он мастер. Очень мало игроков такое умеют». Нет, Пеп Гвардиола не назвал своего любимчика вором – под «карманами» подразумевается очень узкие зоны в полуфлангах, примерно между крайним защитником, центральным защитником, центральным полузащитником и крайним полузащитником (если соперник играет в 4-4-2). Давид Сильва действительно монстр в игре на очень узких пространствах – он здорово находит свободные зоны между горизонтальными и вертикальными линиями, а после приема мяча может моментально обострить.

Давид Сильва не только отлично чувствует зоны – он еще и видит партнеров, быстро разворачивается с мячом после приема, всегда грамотно располагает тело, не отпускает мяч от ноги, грамотно двигается и постоянно открывает линии передач на себя. За счет этого испанец умудряется разыгрывать комбинации даже на самых узких пространствах.

Сильва делает небольшие, но резкие шаги, чтобы открыться под передачи от партнеров. Он так располагает свое тело, чтобы после обратной передачи иметь возможность отдать передачу в касание на ход.

Один из вариантов отклеиться от центрального полузащитника – сместиться шире у него за спиной. И Давид Сильва, и Кевин Де Брёйне часто пользуются этим приемом в «Сити». Испанец просто перемещается на самый край полуфланга или даже во фланг и получает там мяч. Важно, что Сильва еще до приема мяча разворачивается в сторону чужих ворот – это позволяет принять передачу сильной левой ногой так, чтобы сразу же развернуться вместе с мячом. Благодаря таким разворотам в одно касание, Давид не теряет много времени на обработку и сразу начинает движение к чужим воротам.

В обоих случаях Сильва сместился шире и сразу расположил корпус таким образом, чтобы первым же касанием подработать себе под движение вперед.

Такие смещения позволяют «Сити» реализовать численное преимущество в полуфланговой и фланговой зоне. Обратите внимание, что и в первом, и во втором эпизоде у команды Гвардиолы есть преимущество – 2v1 против Моутинью из «Вулверхэмптона», 3v2 против Виллиана и Фабрегаса. Если на Сильву выдернется центральный защитник, то в открытое пространство может сразу пойти передача – как на вингера «горожан» Сане, так и на нападающего Агуэро. Быстрый разворот Давида позволит ему успеть оценить ситуацию и отдать такой пас.

Умное движение Сильвы без мяча

«В середине поля и в нападении, он делает все, что должен делать полузащитник, что должен делать игрок между линиями и что должен делать форвард. Он все делает хорошо» – слова Висенте дель Боске.

Естественно, Давид дает много поводов для восхищения. Помимо отличных открываний между линиями, испанец создает моменты для себя и партнеров благодаря грамотному движению – речь и об открываниях за спины или рывках в штрафную, и о смене позиций, и о стягивании соперников на себя.

Классическая комбинация «Сити» – заброс или подача в зону между крайним и центральным защитниками соперника. Именно это место является самым уязвимым в обороне оппонента. Казалось бы, легкая задача, но только Гвардиола поставил создание моментов после таких кроссов на поток: необходим и отличный пас, и своевременное забегание с шикарным первым касанием. Сильва здорово делает такие рывки – контролировать движение Давида в подобных ситуациях очень тяжело, так как он еще и стартует из глубины.

Сильва начал рывок еще до паса, прочитав ситуацию. Затем Давид принял мяч в штрафной на грудь, подработав его под удар, и забил мяч вторым касанием.

Еще одна типичная комбинация «Манчестер Сити» – смена позиций Сильвы и левого вингера (Сане/Стерлинга). Испанец отлично выбирает эпизоды для такого движения и быстро догоняет мяч, пока партнер уходит в полуфланг.

Сильва начал рывок из полуфланга. Он и так имел фору перед Хендерсоном, но полузащитник «Ливерпуля» еще и опасался передачи на Агуэро, который возвращался в опорную зону гостей. В итоге Сильва и Сане либо получали 2v1 против крайнего защитника, если Хендерсон не шел за Сильвой, либо Лерой мог отдавать передачу на Агуэро. Хендерсон пошел за Сильвой, когда Агуэро уже был под контролем, но накрыть Давида англичанин не успел.

Испанец здорово создает пространство как для себя, так и для партнеров. Своим движением Сильва заставляет соперников занимать позиции, которые позволяют «Сити» продолжить атаку пасом в свободную зону.

В первом эпизоде Сильва стянул двух полузащитников «Вулверхэмптона» с помощью диагонального дриблинга, отдал пас на Фернандиньо и сразу же ворвался в созданное для себя пространство. Во втором эпизоде Сильва долго связывал центрдефа Беннетта и вытаскивал его на себя, а затем, когда Лапорт начал готовить передачу на Сане, резко отскочил в сторону центра; Беннетт среагировал на это движение, повернул голову на Сильву, пропустил момент паса и не сделал акцентированного движения в сторону крайнего защитника, что позволило разрезающей передаче на Сане пройти и оставило крайнего защитника без подстраховки.

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Сильва отлично обостряет

Сильва, как мы уже выяснили, действительно делает все, но про его навыки ассистента еще не поговорили.

Между тем, за последние три сезона Давид Сильва ни разу не падал ниже шестого места по ожидаемым ассистам – пятое место в сезоне 16/17 (0.26 xA/90), шестое в сезоне 17/18 (0.33), третье в сезоне 18/19 (0.38). В первых двух случаях выше Давида оказывалось только двое центральных полузащитников – оба раза ими были Де Брёйне и Эриксен. К слову о разнообразии Сильвы: никто из центральных полузащитников, находившихся хотя бы в топ-10 по xA/90, даже не приближался к Давиду по показателю NPxG/90 (ожидаемые голы без пенальти). А еще Давид Сильва третий в лиге по количеству передач под удар на 90 минут и первый – по передачам в глубокие зоны на 90 минут (по версии WyScout).

Испанец набивает очень много голевых передач благодаря все тем же рывкам в штрафную. «Сити» легко разрывает соперников благодаря разрезающим передачам в полуфланги с последующими прострелами в центр штрафной. Сильва подключается в штрафную из слепых зон, поэтому на его забегания очень тяжело среагировать.

Обе передачи Сильве на ход в штрафную с последующим прострелом от Давида привели к голу. Во втором эпизоде испанец стартовал из-за спины Олбрайтона, поэтому ни сам Олбрайтон, ни Симпсон, ни Марез не контролировали игрока «горожан».

Конечно, испанец не может постоянно раздавать длинные обостряющие передачи из второй трети, потому что он играет в трети финальной, но делать пасы из глубины Сильва тоже умеет. Если предоставить Давиду много пространства, можно нарваться на классную разрезающую передачу или заброс за спину.

В первом эпизоде Сильва протащил мяч на 10 метров вперед и отдал разрезающую передачу на Стерлинга. Во втором эпизоде Давид двигался к центру, но резко изменил направление движение, спутав игрока «Борнмута», сделал пару мелких касаний и отдал пас вразрез, на Жезуса.

Конечно, даже примеры выше тяжело назвать передачей из глубины в классическом понимании этого словосочетания, но учтите, что большинство команд обороняется против «Сити» практически всем составом на своей трети.

Сильва пашет в обороне

«Манчестер Сити» прессингует очень высоко и агрессивно, причем в нестандартном стиле. Сильва, несмотря на приличный – 33 года, напомню – возраст, не просто не выпадает из прессинга; агрессивнее, чем он, на соперников давит только его однофамилец Бернарду.

В этом эпизоде Сильва сначала двигался за Вейналдумом, потом резко развернулся в сторону Ловрена и побежал прессинговать его, затем выдвинулся в прессинг до вратаря, после чего снова побежал на ушедшего шире Ловрена, вынудив того сделать длинную безадресную передачу. «Сити» вернул владение.

Естественно, в контрпрессинге «горожан» Сильва также принимает активное участие, выбрасываясь на соперников после потери.

Сильва – практически уникальный игрок. В мире есть и другие восьмерки-десятки, которые здорово чувствуют пространство, уводят соперников, ассистируют, активно прессингуют и так далее, но у Сильвы эти умения доведены до абсолюта. По движениям Давида можно и нужно учить подрастающее поколение – если научить человека разворачиваться в узком пространстве в одно касание, то он выйдет на абсолютно иной уровень игры.

«Он сбежит обратно в Испанию, поджав хвост». Как Пеп уничтожил АПЛ Получилось не сразу.

В тексте использованы данные Understat (xG-метрики), InStat, WyScout и WhoScored.

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