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«Спартак» — «Динамо», 3 августа, грубейший фол Понсе на Шунине

Грубейший фол Понсе на Шунине
«Чемпионат»
Понсе въехал шипами в Шунина. Это пока самый грубый фол сезона
Нападающий «Спартака» Эсекъель Понсе удален за фол на вратаре Антоне Шунине.
Футбол / РПЛ 0

На 34-й минуте матча «Спартак» – «Динамо» нападающий хозяев Эсекъель Понсе въехал шипами в грудь вратарю Антону Шунину, который уже зафиксировал мяч в руках. После этого бригада врачей оказала помощь обоим участникам эпизода.

Главный арбитр Владислав Безбородов показал аргентинцу прямую красную карточку. «Спартак» продолжил матч вдесятером. Понсе пропустит следующий матч красно-белых (против «Ахмата» в Грозном) из-за дисквалификации. Вратарь «Динамо» продолжил игру.

Удаление Понсе стало третьим в этом сезоне РПЛ (после Башкирова и Набиуллина), а так же первым случаем, когда была показана прямая красная карточка. В интервью «Чемпионату» бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов подтвердил, что арбитр имел все основания для удаления футболиста.

Для Эсекеля Понсе это не первое удаление в 2019 году. Он получал красную карточку (вторая жёлтая) в матче «Атромитос» – АЕК на 88-й минуте. Первую жёлтую аргентинец получил в итоге небольшой потасовки между футболистами. Вторую – за попадание рукой в лицо соперника при борьбе за верховой мяч.

Перед матчем владельцу «Спартака» Леониду Федуну у стадиона вручили футболку с надписью «Вы кого притащили».

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