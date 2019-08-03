Понсе сошёл с ума. Но вдесятером «Спартак» сыграл даже лучше

Пока ещё старый и слабый «Спартак»

У красно-белых была очень насыщенная неделя с точки зрения трансферных новостей – одни легионеры покидали клуб и заставляли болельщиков грустить, другие приезжали и привозили с собой порцию оптимизма, однако стоит признать, что конкретно в субботнем дерби с «Динамо» два соперника находились в неравных ситуациях.



«Спартак» не мог рассчитывать с первых минут на Шюррле (он слишком мало тренировался, попал в запас), Мирзова (тоже не успел набрать форму), Ларссона (его вообще ещё не заявили, за два часа до игры он провёл автограф-сессию) и Тиля (прилетел в Москву для подписания контракта только в день матча и сидел на трибуне) и имел минимум времени, чтобы наиграть новые игровые связи без Фернандо и Луиса Адриано.

Бело-голубые же спокойно работали в недельном цикле, да ещё и в хорошем настроении – в минувшую пятницу команда обыграла «Урал». В итоге Дмитрий Хохлов не стал ничего менять, сделал ставку на ту же схему 4-2-3-1, где Рауш (а не Плиев или Калинин) играл слева, Каборе и Юсупов в опорной зоне, Шиманьски, Панченко и Жоаозиньо в верхней тройке, Шейдаев – на острие атаки. Камерунский новичок Н’Жье остался на замене.



Кононову пришлось делать кадровые перестановки: Понсе перешёл с фланга в центр нападения, Ташаев расположился слева, Ананидзе – под нападающим, Гулиев опустился в опорную зону, а Ещенко заменил справа Рассказова, который никак не придёт в себя. Состав «Спартака» смотрелся ослабленным – и изначально было понятно, что команда столкнётся со сложностями. Как минимум, из-за отсутствия пасующих футболистов в центре поля.

15 минут давления от красно-белых

Красно-белые агрессивно вошли в игру и здорово провели первые минут 12-15, словно хотели понравиться не только болельщикам, но и новым статусным футболистам. Команда Кононова показывала на этом отрезке отличное движение, быстро возвращала себе мяч после потерь за счёт прессинга и совершила несколько перспективных вылазок в штрафную.



Показательный момент: на 4-й минуте в ходе быстрой атаки на Бакаеве откровенно нарушали правила в центре поля, однако Зелимхан не стал падать (хотя нарушитель получал бы жёлтую за срыв атаки) и предпочёл прорваться вперёд для попытки обострения. «Спартак» не хотел снижать темп и делал очевидную ставку на быстрый гол.



Но забить красно-белые не смогли: все подходы завершались в лучшем случае заблокированными ударами. В эти минуты болельщикам стоило погрустить из-за того, что Тиль находился не на поле, а на трибуне: в финальной трети атакам «Спартака» совершенно не хватало мысли и непредсказуемости, Ананидзе со своей работой не справлялся.

30 минут контроля от «Динамо»

Долго держать заданный темп «Спартак» не смог. А, может, ещё отчасти и испугался, ведь в ходе стартового отрезка он из-за высоких позиций полузащитников пропустил сразу несколько опаснейших контратак на свои ворота с участием реактивного Жоаозиньо. Во время одной из них Максименко пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины после удара Юсупова.



После 15 минут давление красно-белых на глазах иссякло. Они больше не могли накрывать соперника прессингом, и – вдуматься только! – «Динамо» стало играть с позиции силы. Команда Дмитрия Хохлова чаще и опаснее проникала в штрафную, к концу тайма в статистике красовались удивительные цифры: 12(1) – 5(1) по ударам, 63 – 37 по владению, 281 – 166 по передачам, 14 – 7 по отборам, 4 – 1 по угловым. Всё – в пользу бело-голубых.



Шейдаев попал в перекладину, пристрельные попытки Жоаозиньо и Панченко с трудом блокировались защитниками хозяев. Если бы гости вышли вперёд в эти минуты, никто бы не удивился.

Кунг-фу от Понсе

Совсем трудно «Спартаку» стало после 35-й минуты, когда команду подставил Понсе. Вообще аргентинский форвард, передвинутый наконец-то на острие, смотрелся в стартовые полчаса неплохо – много двигался, хорошо работал в подыгрыше, нанёс очень опасный удар после углового, помогал при стандартах у своих ворот.



Но на 35-й минуте его просто переклинило. Он попытался откликнуться на мягкий заброс с фланга в исполнении Бакаева, полетел замыкать его прямой ногой, смотрел только на мяч – и не увидел, что на перехват уже летит Шунин. В итоге аргентинец врезался шипами в живот голкиперу и заслуженно увидел перед собой красную карточку. Эпизод был игровым, но всё равно смотрелся дико.



Свой дебютный отрезок в «Спартаке» Понсе запомнит надолго.

Понсе въехал шипами в Шунина. Это пока самый грубый фол сезона Нападающий «Спартака» Эсекъель Понсе удален за фол на вратаре Антоне Шунине.

Дебют Шюррле

«Спартак» мог бы пережить удаление безболезненно, если бы впереди нашёлся человек, который дал бы двойной объём. А там в первом тайме играли Ташаев и Ананидзе, от которых наоборот не было ни движения, ни конкретики.



Зато во второй половине случился дебют звёздного Шюррле. Вероятно, Кононов планировал выпустить немца попозже, но деваться было некуда: других нападающих в резерве не оставалось. Андре расположился на острие атаки – и нужно признать, что вышел он просто здорово.

Шюррле добавил «Спартаку» спокойствия, подбадривал в каждой паузе партнёров, быстро принимал решения, цеплялся за мячи, сразу же соорудил индивидуальный проход по центральной зоне с ударом, далее опасно подал штрафной, нанёс ещё один удар с острого угла – и был активен вплоть до последних минут. Он делал то, что и нужно в такой игре. С ним красно-белые смогли выбираться на чужую половину поля и держать чужую оборону в напряжении, не позволяя сопернику организовать полноценный штурм.



В итоге бело-голубые не смогли по-настоящему надавить на «Спартак» — игра проходила словно в равных составах, Максименко лишь пару раз вытащил не самые опасные мячи, а моменты Зобнина, который вместо паса на свободных партнёров в концовке почему-то решил пробить самостоятельно (и запустил мяч в небеса), и Жиго, пробившего головой после стандарта, смотрелись намного острее.



Как и против «Рубина», «Динамо» снова плохо сыграло в большинстве – и на победу вторым таймом не наиграло точно. А у «Спартака» появился характер. Глядишь, вместе с новичками придёт и качественный футбол.