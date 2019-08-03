Понсе сошёл с ума. Но вдесятером «Спартак» сыграл даже лучше

Пока ещё старый и слабый «Спартак»
У красно-белых была очень насыщенная неделя с точки зрения трансферных новостей – одни легионеры покидали клуб и заставляли болельщиков грустить, другие приезжали и привозили с собой порцию оптимизма, однако стоит признать, что конкретно в субботнем дерби с «Динамо» два соперника находились в неравных ситуациях.
«Спартак» не мог рассчитывать с первых минут на Шюррле (он слишком мало тренировался, попал в запас), Мирзова (тоже не успел набрать форму), Ларссона (его вообще ещё не заявили, за два часа до игры он провёл автограф-сессию) и Тиля (прилетел в Москву для подписания контракта только в день матча и сидел на трибуне) и имел минимум времени, чтобы наиграть новые игровые связи без Фернандо и Луиса Адриано.
Бело-голубые же спокойно работали в недельном цикле, да ещё и в хорошем настроении – в минувшую пятницу команда обыграла «Урал». В итоге Дмитрий Хохлов не стал ничего менять, сделал ставку на ту же схему 4-2-3-1, где Рауш (а не Плиев или Калинин) играл слева, Каборе и Юсупов в опорной зоне, Шиманьски, Панченко и Жоаозиньо в верхней тройке, Шейдаев – на острие атаки. Камерунский новичок Н’Жье остался на замене.
Кононову пришлось делать кадровые перестановки: Понсе перешёл с фланга в центр нападения, Ташаев расположился слева, Ананидзе – под нападающим, Гулиев опустился в опорную зону, а Ещенко заменил справа Рассказова, который никак не придёт в себя. Состав «Спартака» смотрелся ослабленным – и изначально было понятно, что команда столкнётся со сложностями. Как минимум, из-за отсутствия пасующих футболистов в центре поля.
15 минут давления от красно-белых
Красно-белые агрессивно вошли в игру и здорово провели первые минут 12-15, словно хотели понравиться не только болельщикам, но и новым статусным футболистам. Команда Кононова показывала на этом отрезке отличное движение, быстро возвращала себе мяч после потерь за счёт прессинга и совершила несколько перспективных вылазок в штрафную.
Показательный момент: на 4-й минуте в ходе быстрой атаки на Бакаеве откровенно нарушали правила в центре поля, однако Зелимхан не стал падать (хотя нарушитель получал бы жёлтую за срыв атаки) и предпочёл прорваться вперёд для попытки обострения. «Спартак» не хотел снижать темп и делал очевидную ставку на быстрый гол.
Но забить красно-белые не смогли: все подходы завершались в лучшем случае заблокированными ударами. В эти минуты болельщикам стоило погрустить из-за того, что Тиль находился не на поле, а на трибуне: в финальной трети атакам «Спартака» совершенно не хватало мысли и непредсказуемости, Ананидзе со своей работой не справлялся.
30 минут контроля от «Динамо»
Долго держать заданный темп «Спартак» не смог. А, может, ещё отчасти и испугался, ведь в ходе стартового отрезка он из-за высоких позиций полузащитников пропустил сразу несколько опаснейших контратак на свои ворота с участием реактивного Жоаозиньо. Во время одной из них Максименко пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины после удара Юсупова.
После 15 минут давление красно-белых на глазах иссякло. Они больше не могли накрывать соперника прессингом, и – вдуматься только! – «Динамо» стало играть с позиции силы. Команда Дмитрия Хохлова чаще и опаснее проникала в штрафную, к концу тайма в статистике красовались удивительные цифры: 12(1) – 5(1) по ударам, 63 – 37 по владению, 281 – 166 по передачам, 14 – 7 по отборам, 4 – 1 по угловым. Всё – в пользу бело-голубых.
Шейдаев попал в перекладину, пристрельные попытки Жоаозиньо и Панченко с трудом блокировались защитниками хозяев. Если бы гости вышли вперёд в эти минуты, никто бы не удивился.
Кунг-фу от Понсе
Совсем трудно «Спартаку» стало после 35-й минуты, когда команду подставил Понсе. Вообще аргентинский форвард, передвинутый наконец-то на острие, смотрелся в стартовые полчаса неплохо – много двигался, хорошо работал в подыгрыше, нанёс очень опасный удар после углового, помогал при стандартах у своих ворот.
Но на 35-й минуте его просто переклинило. Он попытался откликнуться на мягкий заброс с фланга в исполнении Бакаева, полетел замыкать его прямой ногой, смотрел только на мяч – и не увидел, что на перехват уже летит Шунин. В итоге аргентинец врезался шипами в живот голкиперу и заслуженно увидел перед собой красную карточку. Эпизод был игровым, но всё равно смотрелся дико.
Свой дебютный отрезок в «Спартаке» Понсе запомнит надолго.
Дебют Шюррле
«Спартак» мог бы пережить удаление безболезненно, если бы впереди нашёлся человек, который дал бы двойной объём. А там в первом тайме играли Ташаев и Ананидзе, от которых наоборот не было ни движения, ни конкретики.
Зато во второй половине случился дебют звёздного Шюррле. Вероятно, Кононов планировал выпустить немца попозже, но деваться было некуда: других нападающих в резерве не оставалось. Андре расположился на острие атаки – и нужно признать, что вышел он просто здорово.
Шюррле добавил «Спартаку» спокойствия, подбадривал в каждой паузе партнёров, быстро принимал решения, цеплялся за мячи, сразу же соорудил индивидуальный проход по центральной зоне с ударом, далее опасно подал штрафной, нанёс ещё один удар с острого угла – и был активен вплоть до последних минут. Он делал то, что и нужно в такой игре. С ним красно-белые смогли выбираться на чужую половину поля и держать чужую оборону в напряжении, не позволяя сопернику организовать полноценный штурм.
В итоге бело-голубые не смогли по-настоящему надавить на «Спартак» — игра проходила словно в равных составах, Максименко лишь пару раз вытащил не самые опасные мячи, а моменты Зобнина, который вместо паса на свободных партнёров в концовке почему-то решил пробить самостоятельно (и запустил мяч в небеса), и Жиго, пробившего головой после стандарта, смотрелись намного острее.
Как и против «Рубина», «Динамо» снова плохо сыграло в большинстве – и на победу вторым таймом не наиграло точно. А у «Спартака» появился характер. Глядишь, вместе с новичками придёт и качественный футбол.
- 3 августа 2019
-
22:08
-
22:03
-
22:02
-
21:56
-
21:56
-
21:43
-
21:41
-
21:35
-
21:29
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:16
-
21:14
-
21:06
-
21:06
-
20:56
-
20:52
-
20:44
-
20:36
-
20:32
-
20:26
-
20:12
-
20:09
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:50
-
19:43
-
19:41
-
19:29
-
19:27
-
19:08
-
19:04
-
19:02