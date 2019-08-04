Глушаков готов к дебюту за «Ахмат». В следующем туре — «Спартак»

С Шюррле, Ларссоном и Тилем. Суперкубки Германии и Франции, топ-матчи в РПЛ и старт «Витесса» Слуцкого — в футбольном дайджесте субботы.

Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе (фото)



Вратарь «Динамо» Антон Шунин показал повреждения груди в результате фола со стороны аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.



Инцидент произошёл во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими клубами (0:0). На 35-й минуте Понсе в борьбе за мяч ногой ударил в грудь Шунину. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.

Понсе въехал шипами в Шунина. Это пока самый грубый фол сезона Нападающий «Спартака» Эсекъель Понсе удален за фол на вратаре Антоне Шунине.

Гол Дзюбы на 91-й минуте принёс «Зениту» ничью в матче с «Краснодаром»



В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 1:1.



В конце второго тайма защитник «Зенита» Дуглас Сантос отправил мяч в свои ворота. Нападающий хозяев Артём Дзюба сравнял счёт на 91-й минуте, результативную передачу отдал форвард Сердар Азмун.

Малком дебютировал без блеска. «Зенит» спас Дзюба «Краснодар» едва не обыграл чемпиона благодаря курьёзному автоголу.

Глушаков провёл тренировку в общей группе (фото)

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков впервые с начала сезона провёл тренировку в общей группе.



«Грозненцы готовятся к матчу 4-го тура с «Оренбургом». Впервые после начала сезона тренировку в общей группе провёл Денис Глушаков. Полузащитник восстанавливается после травмы, полученной на сборах», — сообщается в официальном «инстаграме» грозненского клуба.



Напомним, в июне Глушаков подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1». 32-летний полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.

«Боруссия» Д обыграла «Баварию» и стала обладателем Суперкубка Германии



В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» обыграла мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:0 и стала обладателем трофея. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Обслуживал матч арбитр Даниэль Зиберт, которому ассистировали Рафаэль Фольтин и Ян Зайдель.



Счёт был открыт в начале второго тайма. Автором гола стал испанский нападающий Пако Алькасер, которому ассистировал английский полузащитник Джейдон Санчо. На 69-й минуте Санчо увеличил разрыв в счёте. Голевой передачей в этом эпизоде отметился португалец Рафаэл Геррейру.

«Витесс» Слуцкого отобрал очки у «Аякса» на старте Эредивизии



В матче 1-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» и «Аякс» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Бас Нейхейс, которому ассистировали Бас ван Донген и Эрвин Зейнстра.



Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Матуш Беро, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев. На 30-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Донни ван де Бека с передачи Хакима Зиеша. В начале второго тайма «Витесс» вновь вывел вперёд Рихедли Базур с паса Макса Кларка. На 75-й минуте счёт сравнял Душан Тадич с передачи ван де Бека. На 85-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён Базур, но «Аякс» не воспользовался численным преимуществом.

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо»



В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Динамо». Московское дерби состоялось на стадионе «Открытие Арена» и завершилось со счётом 0:0.



В первом тайме «Спартак» остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний аргентинец получил прямую красную карточку на 35-й минуте за удар вратаря «Динамо» Антона Шунина. Несмотря на численное преимущество, гости не сумели одержать победу.

Понсе сошёл с ума. Но вдесятером «Спартак» сыграл даже лучше Спасибо Шюррле, который классно вышел на замену.

Тиль приехал на матч «Спартака» (видео)



Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль прибыл на стадион «Открытие Арена» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее сообщалось, что в понедельник Тиль пройдёт медицинское обследование для «Спартака» и подпишет с клубом контракт сроком на четыре года. Трансфер игрока обойдётся красно-белым, предположительно, в € 18 млн.

Тиль — классный, но ролевой игрок. «Спартаку» придётся подстраиваться под него А Олегу Кононову нужно скорее определяться, чего он хочет от такого набора игроков.

Икарди может остаться в «Интере» из-за беременности жены



Нападающий «Интера» Мауро Икарди может принять решение остаться в миланском клубе по семейным причинам. Агент и жена футболиста Ванда Нара ждёт от него ещё одного ребёнка. Это может вынудить аргентинца отказаться от трансфера, сообщает La Gazzetta dello Sport.



В услугах Икарди заинтересованы «Ювентус», «Наполи» и «Рома». Ранее стало известно, что 26-летний игрок согласен только на переход в стан туринцев.

«Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде. При этом утверждается, что крайним сроком для трансфера был конец июля. Теперь Икарди склоняется к тому, чтобы остаться в миланском клубе.

Гол Крыховяка на 94-й минуте принёс победу «Локомотиву» над «Крыльями Советов»



В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» уступили московскому «Локомотиву» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч дмитровский арбитр Евгений Турбин, ему ассистировали Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы).



Счёт был открыт на 15-й минуте — автором гола стал нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов, которому ассистировал Мацей Рыбусь. «Крылья Советов» сравняли счёт на 88-й минуте благодаря голу Александра Соболева с передачи Антона Зиньковского. В компенсированное время победу «Локомотиву» принёс Гжегож Крыховяк.

Ну и финал в Самаре! «Локо» теряет Чорлуку, но не очки Соболев опять забил.

«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции



В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» встречался с «Ренном». Игра прошла на стадионе «Лунган — Универсиад Спортс Центр» в китайском городе Шэньчжэнь и завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.



На 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнял счёт на 57-й минуте, забив с подачи хавбека Пабло Сарабии. На 73-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария вывел парижскую команду вперёд в счёте.