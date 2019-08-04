Глушаков готов к дебюту за «Ахмат». В следующем туре — «Спартак»

Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе (фото)
Вратарь «Динамо» Антон Шунин показал повреждения груди в результате фола со стороны аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.
Инцидент произошёл во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими клубами (0:0). На 35-й минуте Понсе в борьбе за мяч ногой ударил в грудь Шунину. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.
Гол Дзюбы на 91-й минуте принёс «Зениту» ничью в матче с «Краснодаром»
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 1:1.
В конце второго тайма защитник «Зенита» Дуглас Сантос отправил мяч в свои ворота. Нападающий хозяев Артём Дзюба сравнял счёт на 91-й минуте, результативную передачу отдал форвард Сердар Азмун.
Глушаков провёл тренировку в общей группе (фото)
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков впервые с начала сезона провёл тренировку в общей группе.
«Грозненцы готовятся к матчу 4-го тура с «Оренбургом». Впервые после начала сезона тренировку в общей группе провёл Денис Глушаков. Полузащитник восстанавливается после травмы, полученной на сборах», — сообщается в официальном «инстаграме» грозненского клуба.
Напомним, в июне Глушаков подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1». 32-летний полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
«Боруссия» Д обыграла «Баварию» и стала обладателем Суперкубка Германии
В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» обыграла мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:0 и стала обладателем трофея. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Обслуживал матч арбитр Даниэль Зиберт, которому ассистировали Рафаэль Фольтин и Ян Зайдель.
Счёт был открыт в начале второго тайма. Автором гола стал испанский нападающий Пако Алькасер, которому ассистировал английский полузащитник Джейдон Санчо. На 69-й минуте Санчо увеличил разрыв в счёте. Голевой передачей в этом эпизоде отметился португалец Рафаэл Геррейру.
«Витесс» Слуцкого отобрал очки у «Аякса» на старте Эредивизии
В матче 1-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» и «Аякс» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Бас Нейхейс, которому ассистировали Бас ван Донген и Эрвин Зейнстра.
Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Матуш Беро, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев. На 30-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Донни ван де Бека с передачи Хакима Зиеша. В начале второго тайма «Витесс» вновь вывел вперёд Рихедли Базур с паса Макса Кларка. На 75-й минуте счёт сравнял Душан Тадич с передачи ван де Бека. На 85-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён Базур, но «Аякс» не воспользовался численным преимуществом.
«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо»
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Динамо». Московское дерби состоялось на стадионе «Открытие Арена» и завершилось со счётом 0:0.
В первом тайме «Спартак» остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний аргентинец получил прямую красную карточку на 35-й минуте за удар вратаря «Динамо» Антона Шунина. Несмотря на численное преимущество, гости не сумели одержать победу.
Тиль приехал на матч «Спартака» (видео)
Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль прибыл на стадион «Открытие Арена» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что в понедельник Тиль пройдёт медицинское обследование для «Спартака» и подпишет с клубом контракт сроком на четыре года. Трансфер игрока обойдётся красно-белым, предположительно, в € 18 млн.
Икарди может остаться в «Интере» из-за беременности жены
Нападающий «Интера» Мауро Икарди может принять решение остаться в миланском клубе по семейным причинам. Агент и жена футболиста Ванда Нара ждёт от него ещё одного ребёнка. Это может вынудить аргентинца отказаться от трансфера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В услугах Икарди заинтересованы «Ювентус», «Наполи» и «Рома». Ранее стало известно, что 26-летний игрок согласен только на переход в стан туринцев.
«Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде. При этом утверждается, что крайним сроком для трансфера был конец июля. Теперь Икарди склоняется к тому, чтобы остаться в миланском клубе.
Гол Крыховяка на 94-й минуте принёс победу «Локомотиву» над «Крыльями Советов»
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» уступили московскому «Локомотиву» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч дмитровский арбитр Евгений Турбин, ему ассистировали Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы).
Счёт был открыт на 15-й минуте — автором гола стал нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов, которому ассистировал Мацей Рыбусь. «Крылья Советов» сравняли счёт на 88-й минуте благодаря голу Александра Соболева с передачи Антона Зиньковского. В компенсированное время победу «Локомотиву» принёс Гжегож Крыховяк.
«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции
В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» встречался с «Ренном». Игра прошла на стадионе «Лунган — Универсиад Спортс Центр» в китайском городе Шэньчжэнь и завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.
На 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнял счёт на 57-й минуте, забив с подачи хавбека Пабло Сарабии. На 73-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария вывел парижскую команду вперёд в счёте.
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