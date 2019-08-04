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«Витесс» — «Аякс» — 2:2, 3 августа 2019, чемпионат Голландии, обзор матча

«Витесс» — «Аякс» — 2:2, 3 августа 2019
«Чемпионат»
Слуцкий начал чемпионат с яркой ничьей. Соперником был «Аякс»
Вячеслав Караваев сделал голевую передачу.
Футбол / Прочие турниры 0

Уже в первом туре нового чемпионата Голландии «Витесс» встречался с «Аяксом».

В прошлом сезоне, напомним, клуб из Арнема в последний момент упустил путёвку в Лигу Европы.

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А «Аякс» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. И в драматическом противостоянии уступил «Тоттенхэму».

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Летом «Аякс» сильно изменился. Например, Маттейс де Лигт ушёл в «Ювентус», а Френки де Йонг — в «Барселону». Есть и другие потери.

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Зато клуб усилился Квинси Промесом.

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Потери есть и у «Витесса» — в «Реал Сосьедад» ушёл Мартин Эдегор.

В прошлом сезоне «Аякс» дважды бил команду Слуцкого. Сначала 4:0 в гостях, затем 4:2 дома.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 1-й тур
03 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Витесс
Арнем
2 : 2
Аякс
Амстердам
1:0 – Беро – 13, 1:1 – ван де Бек – 30, 2:1 – Базур – 55, 2:2 – Тадич – 75
Удаления: Базур, 85 – нет

В этом матче счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Матуш Беро, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев. На 30-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Донни ван де Бека с передачи Хакима Зиеша. В начале второго тайма «Витесс» вновь вывел вперёд Рихедли Базур с паса Макса Кларка. На 75-й минуте счёт сравнял Душан Тадич с передачи ван де Бека. На 85-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён Базур, но «Аякс» не воспользовался численным преимуществом.

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