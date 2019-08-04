Слуцкий начал чемпионат с яркой ничьей. Соперником был «Аякс»

Уже в первом туре нового чемпионата Голландии «Витесс» встречался с «Аяксом».

В прошлом сезоне, напомним, клуб из Арнема в последний момент упустил путёвку в Лигу Европы.

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А «Аякс» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. И в драматическом противостоянии уступил «Тоттенхэму».

Дыр-дыр: тактика, которая приводит в финал Лиги чемпионов Почеттино, это было гениально.

Летом «Аякс» сильно изменился. Например, Маттейс де Лигт ушёл в «Ювентус», а Френки де Йонг — в «Барселону». Есть и другие потери.

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Зато клуб усилился Квинси Промесом.

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Потери есть и у «Витесса» — в «Реал Сосьедад» ушёл Мартин Эдегор.

В прошлом сезоне «Аякс» дважды бил команду Слуцкого. Сначала 4:0 в гостях, затем 4:2 дома.

В этом матче счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Матуш Беро, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев. На 30-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Донни ван де Бека с передачи Хакима Зиеша. В начале второго тайма «Витесс» вновь вывел вперёд Рихедли Базур с паса Макса Кларка. На 75-й минуте счёт сравнял Душан Тадич с передачи ван де Бека. На 85-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён Базур, но «Аякс» не воспользовался численным преимуществом.