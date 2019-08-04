«Это лучший гол в моей карьере». Дзюба смеётся над Азмуном

Артём Дзюба продолжил результативную серию на старте нового сезона. Гол центрфорварда «Зенита» спас петербургскую команду от первого поражения в чемпионате. Теперь у Дзюбы три забитых мяча и две голевые передачи в четырёх турах.

Малком дебютировал без блеска. «Зенит» спас Дзюба «Краснодар» едва не обыграл чемпиона благодаря курьёзному автоголу.

— Мне кажется, это был интересный матч – сказал Артём. — Он всем понравился. «Краснодар» играет в открытый футбол, мы играем в открытый футбол. Первый тайм, наверное, был не такой содержательный – эмоции захлёстывали. Второй тайм получился живым и интересным. Мне кажется, «Зенит» имел подавляющее преимущество. «Краснодар» ничего не создавал, а мы сами себе забили. Хорошо, что у команды есть характер. Смогли отыграться. Проиграть прямому конкуренту было бы обидно. «Краснодар» – классная команда, мне нравится играть с такими соперниками.

— Как вам дебют Малкома?

— Видно, что парень умеет. В «Барселону» просто так не попадают. Он очень техничный. Ему нужно немного времени адаптироваться к нашей лиге, всё понять. Тяжело так сразу с места в карьер. Надеюсь, он будет мини-Халком.



— Когда Малком проходил вчера через тоннель, не пожалели его? Всё-таки дорогой – 40 млн евро стоит!

— У меня все проходят коронный пинок. Не важно, кто идёт – в тоннеле все равны: хоть за 40 млн, хоть бесплатно или простой агроном.

— Почему до концовки счёт оставался 0:0?

— Думаю, в первом тайме было очень много брака. В решающих моментах всё делали тяжело. Повторюсь, эмоции захлёстывали. Наверное, все хотели такого же пиршества, как в нашей прошлой игре, но была нервозность из-за того, что не что-то не получалось. Мы теряем мяч, они теряют. Гол немножко раскрыл игру. Понеслись вперёд, создавали моменты… Кстати, я обещал Азмуну сказать, что это лучший гол в моей карьере, так как это первая голевая передача в его карьере. (Смеётся) Спасибо ему. Я в шоке до сих пор: Сердар отдал пас кому-то!