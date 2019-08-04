Покупка опорника не спасёт «Спартак». Дыры в центре поля – системные проблемы

Главный статистический показатель субботнего дерби «Спартак» — «Динамо»: полузащитник бело-голубых Кирилл Панченко нанёс 12 ударов. Ещё раз: 12! Больше, чем весь «Спартак». Правда, только два из них пришлись в створ, но столь феноменальный результат всё равно требует изучения и объяснения. Дело в том, что в этом матче Кирилл окунулся в любимую среду: свободно принимал мяч между линиями, разворачивался и пристреливался из-за штрафной. То же самое дважды (и намного опаснее) сделал Юсупов. Для понимания главной «таргет-зоны» «Динамо» в этой игре приведём графическое отображение ударов двух полузащитников

А теперь перейдём к причинам. Все видели, что «Спартак» в первом тайме, за исключением стартовых минут 12, играл очень плохо – перестал прессинговать, отдал мяч, стал уступать центр поля и пропускать на свои ворота множество атак. В какой-то момент преимущество «Динамо» во владении и статистике ударов стало подавляющим. Кто-то думает, что главная проблема красно-белых – отсутствие сильного опорника. Фернандо уехал, новичков в эту зону пока нет (хотя обещают), а Зобнин и Гулиев со своей работой не справляются.

Понсе сошёл с ума. Но вдесятером «Спартак» сыграл даже лучше Спасибо Шюррле, который классно вышел на замену.

Однако не факт, что даже появление опорного полузащитника с грамотным выбором позиции и большим объёмом избавит «Спартак» от всех бед. В конце концов, мобильные Зобнин и Гулиев тоже способны выдавать этот самым объём перемещений (и они делали это вчера), но персональные ошибки и общекомандные системные пробелы всё равно превращают центр поля красно-белых в проходной двор. Причём далеко не в первый раз.



Из бросившихся в глаза выделю четыре хронических недуга.



1) Постоянный проигрыш второго темпа. Зобнин и Гулиев оба вжимаются в штрафную, реагируя на манёвр одного прямого оппонента (на картинке снизу – Панченко), верхние полузащитники не закрывают зону второго темпа – и возле штрафной можно спокойно принимать мяч и бить по воротам. Во втором тайме Юсупов бил в похожей ситуации, но давайте сосредоточимся на отрезке, когда команды играли ещё в равных составах.

2) Высоковатое расположение Зобнина и Гулиева в момент позиционной обороны при одновременном отсутствии прессинга, отсутствие контроля за игроками соперников между линиями, из-за чего «Динамо» спокойно двигало мяч низом в первом тайме.



3) Абсолютная неготовность «Спартака» к смещениям фланговых полузащитников соперника Жоаозиньо и Шиманьски, насыщению ими центральной зоны. Бакаев и Ташаев плохо включались в такие эпизоды, защитники, когда была возможность выброситься из линии и поджать, также не делали этого. «Динамо» постоянно имело численное большинство, из-за чего продвигать мяч между линиями становилось ещё проще.



По двум этим пунктам можно привести сразу несколько примеров.



Здесь Зобнин и Гулиев не контролируют игрока за спиной, а Ташаев вообще не участвует в оборонительном эпизоде

Здесь Ташаев располагается слишком широко, не помогает двум центральным полузащитникам. Момент закончится быстрым пасом Шиманьского на Панченко и опасным забросом на Шейдаева в штрафную.

Здесь Зобнин играет по Шиманьскому, Ташаев держит Паршивлюка, а Панченко один-одинёшенек между линиями. Сыграть по нему могли как центральные защитники, так и Айртон, но никто этого не сделал. Своевременная передача игроков друг другу в этом матче у «Спартака» отсутствовала.

В заключение ещё пара примеров хаоса в центре поля «Спартака» из-за смещений футболистов соперника. Если резюмировать, красно-белые просто оказались к этому не готовы: футболисты не знали, как распределять функции в переходных фазах и в позиционной обороне. Отсюда «Динамо» царствовало в зоне возле штрафной и нанесло уйму ударов со средней дистанции.

3) Отсутствие компактности между линиями, неагрессивная игра центральных защитников. Как минимум третью игру замечаю, что Жиго и Джикия не всегда своевременно сокращают дистанцию до полузащитников, что приводит к 30-40 метрам расстояния между двумя линиями. Туда с удовольствием и ныряют нападающие соперников в эпизодах, когда «Спартак» теряет мяч. Кроме того, Жиго и Джикия в таких случаях (очень похожий эпизод был в матче с «Сочи») пятятся, боясь быть обыгранными.

4) Потеря концентрации Гулиевым, плохое позиционное расположение. Возможно, это персональные ошибки, а не следствие тренерской установки, но в игре с «Динамо» Аяз слишком часто ориентировался на мяч и забывал про оппонента за спиной.

Ещё раз заметим, что все эпизоды взяты из стартового получаса, когда соперники играли ещё в равных составах. Во втором тайме, кстати, «Спартаку» стало даже проще: Гулиев и Зобнин опускались в момент позиционной обороны ниже, а «Динамо» намного реже насыщало среднюю линию. Жоаозиньо играл шире, вышедший вместо Шиманьского камерунец Н’Жье также предпочитал играть ближе к флангу.



И совсем непонятной была замена Юсупова на Теттеха. Ганский полузащитник не усилил атаку, а ослабил: с ним движения между линиями стало только меньше, он чаще всего бегал неподалёку от Каборе в глубине. Возможно, Хохлов испугался проиграть после появления Шюррле и пропуска нескольких контратак – и укрепил середину.



Однако слабый второй тайм в исполнении «Динамо» не отменяет того, что в первой половине «Спартак» всецело наиграл на поражение, показал чудовищный бессистемный футбол и чудом не пропустил одним из ударов со средней дистанции. Кононову нужно работать над устранением недостатков, а не верить, что приезд опорника решит эти проблемы сам собой.