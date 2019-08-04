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«Манчестер Сити» сыграл в ретроформе в честь 125-летия клуба, суперкубок

«Манчестер Сити» сыграл в ретро-форме
«Чемпионат»
«Сити» вышел на матч за Суперкубок в ретроформе. На ней нет ничего лишнего
Традиционные цвета, отсутствие спонсоров – в честь 125-летия клуба.
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» в этом году исполняется 125 лет, и по такому случаю клуб совместно с техническим спонсором Puma разработал ретрокомплект. Его главная особенность – отсутствие упоминаний о спонсорах. Нет даже логотипа Puma.

На внутренней части футболки есть изображение документа об учреждении клуба, на внешней – год его основания.

В съёмке формы принял участие лишь Давид Сильва – как главный старожил команды.

Давиду Сильве нет равных. Из-за него Гвардиола выбрал «Сити»
Испанец – самый недооцененный футболист планеты. Это легко доказать.

Всего подобных футболок будет выпущено 1894 (число соответствует году основания «Сити»). Но купить раритет на сайте Puma или в официальном магазине нельзя – заполучить ретрокомлпект можно только путем лотереи. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте, подать заявку на участие и с трепетом ждать письма с сообщением о выигрыше.

Давид Сильва
Давид Сильва
Фото: mancity.com

Классная акция.

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