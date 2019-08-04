«Сити» вышел на матч за Суперкубок в ретроформе. На ней нет ничего лишнего

«Манчестер Сити» в этом году исполняется 125 лет, и по такому случаю клуб совместно с техническим спонсором Puma разработал ретрокомплект. Его главная особенность – отсутствие упоминаний о спонсорах. Нет даже логотипа Puma.

На внутренней части футболки есть изображение документа об учреждении клуба, на внешней – год его основания.

В съёмке формы принял участие лишь Давид Сильва – как главный старожил команды.

Давиду Сильве нет равных. Из-за него Гвардиола выбрал «Сити» Испанец – самый недооцененный футболист планеты. Это легко доказать.

Всего подобных футболок будет выпущено 1894 (число соответствует году основания «Сити»). Но купить раритет на сайте Puma или в официальном магазине нельзя – заполучить ретрокомлпект можно только путем лотереи. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте, подать заявку на участие и с трепетом ждать письма с сообщением о выигрыше.

Классная акция.