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«Спартак», «Динамо», Шюррле, Малком – комментарии читателей

«Спартак», «Динамо», Шюррле, Неймар — комментарии
Андрей Панков
«Странно, что Неймар не упал и не стал корчиться от боли»
Дерби «Спартака» и «Динамо», Шюррле и Малком в РПЛ – в комментариях наших читателей.
Футбол 0

Мбаппе вытолкнул Неймара из кадра во время командного фото с Суперкубком Франции

l994:
— Странно, что Неймар не упал и не стал корчиться от боли и горести.

В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче

artsvoi:
— Когда всю жизнь мечтал показать руками телевизор.

Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе

rostovcity:
— Позабавило, как Понсе валялся рядом и изображал боль – видимо, шипы на его бутсах обладают чувствительностью…

Глушаков провёл тренировку в общей группе

matroskean:
— Целенаправленно готовится к игре со «Спартаком»!)

Джикия: в раздевалке кто-то сказал: «Вот время — раньше за Шюррле в FIFA играл»

jerryvodka:
— Это Кононов сказал.

На митинге задержали фаната, крикнувшего: «Спартак» — чемпион Олимпийских игр!»

heavymetal:
— Крикнул бы «Динамо» — всё было бы ок)

Орлов: Заболотный увидел в руководстве «Сочи» людей, которые были в «Тосно»

zalgiris1978:
— Заболотный: я увидел в «Сочи» зарплату, как в «Тосно».

Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»

valera84:
Геннадий Орлов перекрестился.

Мамаев и Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

regik1971:
— Скоро Саня с зоны вернется, разберется, кто там Малком, а кто Дзюба, и сколько каждый весит на земле этой грешной.

Роналду в группе WhatsApp посоветовал Дибале уйти в «Манчестер Юнайтед»

19000rpm:
— Дибала покинул(-а) группу.

Unknownfromrus:
— Жирков через пейджер передает всем привет.

«Рома» — Малкому: покажи всё своё величие в Российской Премьер-Лиге

westport:
— Думаю, Сутормину полегчало… Теперь он не один такой)

Канчельскис — о казни 18 филиппинцев: интересно было, поучительно и правильно

modzhahed:
Андрей Канчельскис, мемуары: «От письма 14-ти недоумков до казни 18-ти филиппинцев».

Чернов: после первой тренировки в «Крыльях» пацаны позвали в баню

slumber:
— Глушаков потребовал трансфер в «Крылья Советов» в ультимативной форме.

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