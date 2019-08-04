Мбаппе вытолкнул Неймара из кадра во время командного фото с Суперкубком Франции
l994:
— Странно, что Неймар не упал и не стал корчиться от боли и горести.
В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче
artsvoi:
— Когда всю жизнь мечтал показать руками телевизор.
Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе
rostovcity:
— Позабавило, как Понсе валялся рядом и изображал боль – видимо, шипы на его бутсах обладают чувствительностью…
Глушаков провёл тренировку в общей группе
matroskean:
— Целенаправленно готовится к игре со «Спартаком»!)
Джикия: в раздевалке кто-то сказал: «Вот время — раньше за Шюррле в FIFA играл»
jerryvodka:
— Это Кононов сказал.
На митинге задержали фаната, крикнувшего: «Спартак» — чемпион Олимпийских игр!»
heavymetal:
— Крикнул бы «Динамо» — всё было бы ок)
Орлов: Заболотный увидел в руководстве «Сочи» людей, которые были в «Тосно»
zalgiris1978:
— Заболотный: я увидел в «Сочи» зарплату, как в «Тосно».
Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»
valera84:
— Геннадий Орлов перекрестился.
Мамаев и Кокорин подали в суд ходатайство об УДО
regik1971:
— Скоро Саня с зоны вернется, разберется, кто там Малком, а кто Дзюба, и сколько каждый весит на земле этой грешной.
Роналду в группе WhatsApp посоветовал Дибале уйти в «Манчестер Юнайтед»
19000rpm:
— Дибала покинул(-а) группу.
Unknownfromrus:
— Жирков через пейджер передает всем привет.
«Рома» — Малкому: покажи всё своё величие в Российской Премьер-Лиге
westport:
— Думаю, Сутормину полегчало… Теперь он не один такой)
Канчельскис — о казни 18 филиппинцев: интересно было, поучительно и правильно
modzhahed:
— Андрей Канчельскис, мемуары: «От письма 14-ти недоумков до казни 18-ти филиппинцев».
Чернов: после первой тренировки в «Крыльях» пацаны позвали в баню
slumber:
— Глушаков потребовал трансфер в «Крылья Советов» в ультимативной форме.
- 4 августа 2019
-
22:24
-
22:17
-
22:03
-
21:51
-
21:34
-
21:33
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:10
-
21:09
-
20:53
-
20:49
-
20:37
-
20:36
-
20:21
-
20:17
-
20:11
-
20:08
-
19:59
-
19:54
-
19:48
-
19:40
-
19:35
-
19:27
-
19:22
-
19:08
-
19:08
-
19:02
-
18:43
-
18:24
-
18:04
-
18:04
-
17:57
-
17:45