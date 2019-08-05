Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. LIVE

Указанное в трансляции время – московское



12:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовые трансляции жеребьёвок раунда плей-офф топового и второго по значимости европейских футбольных турниров. Первой пройдёт жеребьёвка Лиги чемпионов, которая начнётся в Ньоне в 13:00 мск. Сразу после неё узнают своих соперников команды, участвующие Лиги Европы. Мы начинаем трансляцию заранее, чтобы успеть познакомить читателей с различными интересными фактами.



УЕФА будет проводить жеребьёвку, не дожидаясь результатов матчей третьего раунда плей-офф. Это связано с нехваткой времени.



Пара «Краснодар» — «Порту» попала в пул сеяных в Пути представителей лиг. Победитель этого противостояния попадёт на кого-то из пар «Истанбул» — «Олимпиакос», «Базель» — ЛАСК.

Путь чемпионов

Сеяные: ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды), ЧФР Клуж (Румыния) / «Селтик» (Шотландия), «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания), «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия).



Несеяные: «Янг Бойз» (Швейцария), АПОЭЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан), «Славия» (Чехия), «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия).

Путь представителей лиг

Сеяные: «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина).



Несеяные: «Истанбул» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция), «Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия).



Первые матчи состоятся 20/21 августа, ответные запланированы на 27/28 августа.

Шесть команд, вылетевших из третьего отборочного раунда Пути чемпионов Лиги чемпионов, будут сеяными, а клубы из третьего отборочного раунда Пути чемпионов Лиги Европы — несеяными.

Путь чемпионов

ГРУППА 1



Сеяные (команды, вылетевшие из Пути чемпионов третьего отборочного раунда Лиги чемпионов)



Матч 1: ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия)



Матч 2: «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)



Матч 3: «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)



Несеяные (победители Пути чемпионов третьего отборочного раунда Лиги Европы)



Победитель матча 1: «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) / «Судува» (Литва)



Победитель матча 2: «Арарат-Армения» (Армения) / «Сабуртало» (Грузия)



Победитель матча 3: «Рига» (Латвия) / ХИК (Финляндия)



Победитель матча 4: «Дюделанж» (Люксембург) / «Нымме Калью» (Эстония)



Победитель матча 5: «Шериф» (Молдавия) / АИК (Швеция)

ГРУППА 2



Сеяные (команды, вылетевшие из Пути чемпионов третьего отборочного раунда Лиги чемпионов)



Матч 4: АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)



Матч 5: ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)



Матч 6: «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)



Несеяные (победители Пути чемпионов третьего отборочного раунда Лиги Европы)



Победитель матча 6: «Сутьеска» (Черногия) / «Линфилд» (Северная Ирландия)



Победитель матча 7: «Лудогорец» (Болгария) / «ТНС» (Уэльс)



Победитель матча 8: «Сараево» (Босния) / БАТЭ (Беларусь)



Победитель матча 9: «Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта)



Победитель матча 10: «Слован» (Словакия) / «Дандолк» (Ирландия)



«Спартак» будет пробиваться в основную стадию турнира через основной путь. Москвичи с рейтингом 16.000 попали в число несеяных команд, им достанется соперник из следующих пар: «Антверпен» / «Виктория», «Брондбю» / «Брага», «Вадуц» / «Айнтрахт», «Мальме» / «Зриньски», «Партизан» / «Малатьяспор».



Клубы разбиты на корзины посева на основании рейтинга, при составлении которого за основу брался коэффициент сеяного клуба в каждой паре.



Для первой и второй групп шары с номерами сеяных команд (1-4) помещают в одну чашу, несеяных (5-8) — в другую. Из обеих чаш поочередно достают шары, после чего помещают в пустую чашу посередине и перемешивают.



В третьей группе по пять сеяных и несеяных команд. В чашу с сеяными командами помещают шары с номерами от 1 до 5, с несеяными — от 6 до 10. Затем повторяется процедура, описанная выше. На этом этапе будут определены последние пять пар раунда плей-офф.

Основной путь

ГРУППА 1



Сеяные



1: «Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия)



2: «Легия» (Польша) / «Атромитос» (Греция)



3: «Стяуа» (Румыния) / «Млада-Болеслав» (Чехия)



4: «Хеугесунн» (Норвегия)/ПСВ (Нидерланды)



Несеяные



5: «Торино» (Италия) / «Шахтер» Солигорск (Беларусь)



6: «Вентспилс» (Латвия) / «Гимарайнш» (Португалия)



7: «Аустрия» (Австрия) / «Аполлон» (Кипр)



8: «Мидтьюлланд» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия)

ГРУППА 2



Сеяные



1: «Спарта» (Чехия) / «Трабзонспор» (Турция)



2: «Фейеноорд» (Нидерланды) / «Динамо» Тбилиси (Грузия)



3: АЕК Ларнака (Кипр) / «Гент» (Бельгия)



4: «Люцерн» (Швейцария) / «Эспаньол» (Испания)



Несеяные



5: «Университатя Крайова» (Румыния)/АЕК (Греция)



6: «Риека» (Хорватия) / «Абердин» (Шотландия)



7: ЦСКА София (Болгария) / «Заря» (Украина)



8: «Норчепинг» (Швеция) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)



ГРУППА 3



Сеяные



1: «Антверпен» (Бельгия) / «Виктория» (Чехия)



2: «Брондбю» (Дания) / «Брага» (Португалия)



3: «Вадуц» (Лихтенштейн) / «Айнтрахт» (Германия)



4: «Мальме» (Швеция) / «Зриньски» (Босния)



5: «Партизан» (Сербия) / «Малатьяспор» (Турция)



Несеяные



6: «Тун» (Швейцария) / «Спартак» (Россия)



7: «Мольде» (Норвегия) / «Арис» (Греция)



8: «Локомотив» Пловдив (Болгария) / «Страсбург» (Франция)



9: «Мариуполь» (Украина) / «Алкмаар» (Нидерланды)



10: «Нефтчи» (Азербайджан) / «Бней-Иегуда» (Израиль)



Первые матчи состоятся 22 августа, ответные запланированы на 29 августа.



Жеребьёвка групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 30 августа в Монако.